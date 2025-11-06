Каждый хит — как чек с шестью нулями: сколько приносит Меладзе его юбилейный тур по США

Шестидесятилетний певец Валерий Меладзе, некогда один из самых популярных артистов российской эстрады, сегодня активно строит карьеру за океаном. Его новый концертный тур охватил крупные города США и вызвал большой интерес у русскоязычной аудитории, сообщает EADaily.

Новый маршрут и неожиданный "Санкт-Петербург"

Первым пунктом гастрольного маршрута стал Санкт-Петербург — не тот, что на Неве, а город с таким же названием во Флориде. Именно здесь Меладзе открыл свой тур, приуроченный к 60-летнему юбилею.

Концерт прошёл с аншлагом, а сам певец получил около 270 тысяч долларов за выступление — это примерно 22 миллиона рублей. Организаторы отмечают, что публика встретила артиста тепло: зал пел вместе с ним хиты прошлых лет — от "Самбы белого мотылька" до "Салют, Вера!".

Расписание и финансовая сторона тура

В рамках тура запланировано 16 концертов в 14 американских городах, среди которых — Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Сиэтл и Хьюстон. На многих площадках уже объявлены солдауты.

По предварительным подсчётам журналистов, за всё турне певец может заработать около 3 миллионов долларов, что в пересчёте составляет примерно 244 миллиона рублей.

Тур стал не только коммерчески успешным, но и символичным: Меладзе отмечает 60-летний юбилей в кругу поклонников, которые уехали из России, но по-прежнему сохраняют интерес к отечественной музыке.

Публика за океаном: ностальгия и поддержка

Большая часть аудитории концертов — это русскоязычные мигранты, проживающие в США. Для них концерты Меладзе стали своеобразным праздником ностальгии: песни артиста напоминают о доме, 90-х и начале 2000-х, когда его хиты звучали из каждого радиоприёмника.

В соцсетях поклонники шутят, что теперь Соединённые Штаты можно назвать "Присоединёнными Штатами Америки", — настолько активно туда перемещаются российские артисты.

Однако для многих зрителей это не просто ирония — концерты Меладзе стали поводом встретиться с друзьями, почувствовать связь с культурой и вспомнить, что музыка способна объединять, несмотря на расстояния.

Смена сцены и аудитории

После начала СВО певец фактически прекратил публичные выступления в России и не участвовал в крупных телепроектах. На родине его имя стало звучать реже, но за рубежом артист быстро адаптировался: стал гастролировать по Европе, Израилю, а теперь и по США.

Американская программа тура построена по принципу "лучшее за 30 лет": Меладзе исполняет свои главные хиты, а также несколько новых композиций, написанных за последние годы. Концерты сопровождаются живым звучанием, видеопроекциями и минималистичными декорациями.

Музыкальные эксперты отмечают, что формат американских концертов Меладзе заметно отличается от привычных российских шоу. Ставка сделана не на масштаб и световые эффекты, а на интимную атмосферу и общение с залом.

Такая концепция оправдана: публику составляют люди старше 35 лет, выросшие на его песнях. Для них важны не декорации, а возможность услышать "тот самый голос" и почувствовать живую эмоцию.