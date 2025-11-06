Каждый хит — как чек с шестью нулями: сколько приносит Меладзе его юбилейный тур по США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Шестидесятилетний певец Валерий Меладзе, некогда один из самых популярных артистов российской эстрады, сегодня активно строит карьеру за океаном. Его новый концертный тур охватил крупные города США и вызвал большой интерес у русскоязычной аудитории, сообщает EADaily.

Валерий Меладзе
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Меладзе

Новый маршрут и неожиданный "Санкт-Петербург"

Первым пунктом гастрольного маршрута стал Санкт-Петербург — не тот, что на Неве, а город с таким же названием во Флориде. Именно здесь Меладзе открыл свой тур, приуроченный к 60-летнему юбилею.

Концерт прошёл с аншлагом, а сам певец получил около 270 тысяч долларов за выступление — это примерно 22 миллиона рублей. Организаторы отмечают, что публика встретила артиста тепло: зал пел вместе с ним хиты прошлых лет — от "Самбы белого мотылька" до "Салют, Вера!".

Расписание и финансовая сторона тура

В рамках тура запланировано 16 концертов в 14 американских городах, среди которых — Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Сиэтл и Хьюстон. На многих площадках уже объявлены солдауты.

По предварительным подсчётам журналистов, за всё турне певец может заработать около 3 миллионов долларов, что в пересчёте составляет примерно 244 миллиона рублей.

Тур стал не только коммерчески успешным, но и символичным: Меладзе отмечает 60-летний юбилей в кругу поклонников, которые уехали из России, но по-прежнему сохраняют интерес к отечественной музыке.

Публика за океаном: ностальгия и поддержка

Большая часть аудитории концертов — это русскоязычные мигранты, проживающие в США. Для них концерты Меладзе стали своеобразным праздником ностальгии: песни артиста напоминают о доме, 90-х и начале 2000-х, когда его хиты звучали из каждого радиоприёмника.

В соцсетях поклонники шутят, что теперь Соединённые Штаты можно назвать "Присоединёнными Штатами Америки", — настолько активно туда перемещаются российские артисты.

Однако для многих зрителей это не просто ирония — концерты Меладзе стали поводом встретиться с друзьями, почувствовать связь с культурой и вспомнить, что музыка способна объединять, несмотря на расстояния.

Смена сцены и аудитории

После начала СВО певец фактически прекратил публичные выступления в России и не участвовал в крупных телепроектах. На родине его имя стало звучать реже, но за рубежом артист быстро адаптировался: стал гастролировать по Европе, Израилю, а теперь и по США.

Американская программа тура построена по принципу "лучшее за 30 лет": Меладзе исполняет свои главные хиты, а также несколько новых композиций, написанных за последние годы. Концерты сопровождаются живым звучанием, видеопроекциями и минималистичными декорациями.

Музыкальные эксперты отмечают, что формат американских концертов Меладзе заметно отличается от привычных российских шоу. Ставка сделана не на масштаб и световые эффекты, а на интимную атмосферу и общение с залом.

Такая концепция оправдана: публику составляют люди старше 35 лет, выросшие на его песнях. Для них важны не декорации, а возможность услышать "тот самый голос" и почувствовать живую эмоцию.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
