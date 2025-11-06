Неожиданная новость: стало известно о радостном событии в семье Розы Сябитовой

Семья телеведущей Розы Сябитовой снова готовится к радостному событию: телезвезда станет бабушкой во второй раз.
Дочь ведущей шоу "Давай поженимся" Ксения Шевченко поделилась счастливой новостью о том, что в их семье скоро появится пополнение.
"Всем доброго и хорошего дня! Спешу сообщить радостную весть, что мы с семьей ждём пополнения. Теперь нас станет на одного больше! С нетерпением ждём тебя. До встречи!" — сообщила Ксения в соцсетях.
Сама Роза пока официально не прокомментировала беременность дочери. Однако несколько дней назад, в честь дня бабушек и дедушек, знаменитая телесваха поделилась тёплыми словами.
"Дорогие Бабушки и Дедушки! Поздравляю Вас с этим Днём! И хотя этот праздник справляется у нас не так, как Новый год, я думаю, что это вопрос времени, и как в старину, уважение к нам вернётся", — написала телесваха.
Для Ксении это будет второй ребёнок. Впервые она столкнулась с серьёзными трудностями во время беременности дочери Мирославы: сильный токсикоз буквально парализовал молодую маму на несколько месяцев.
"Любое поднятие головы приводило меня в полнейший ужас. Роды были неожиданными. У меня раньше времени отошли воды, но я даже этого не поняла, подумала, что непроизвольное мочеиспускание, как бывает у беременных. А уже утром поняла, что роды, так как вода продолжала выходить", — объяснила Ксения.
Когда начались роды, пришлось быстро ехать в роддом с полным набором вещей. Но там ситуация также оказалась непростой: схватки долго не начинались, а головка малышки не опускалась. Врачи приняли решение о кесаревом сечении, чтобы не подвергать риску ни мать, ни ребенка.
"Можно сказать, что я отделалась малой болью", — рассказывала молодая мама.
Сравнивая свой опыт с другими роженицами, Ксения признается, что наблюдать за длительными мучениями других женщин было стрессом.
После появления на свет внучки у Розы Сябитовой открылось второе дыхание. Телесваха, которая всегда считала себя прекрасной мамой, теперь должна показывать себя как заботливая бабушка. В СМИ сообщают, что Роза заранее позаботилась о будущем внучки, купив для неё квартиру.
"Не бойтесь часто брать малыша на руки. Этим невозможно избаловать. Придет время, и вы будете вспоминать те времена, когда держали ребёнка на руках", — писала Роза Сябитова.
Проявляйте заботу и участие с первых дней.
Создавайте комфортную и безопасную среду для ребёнка.
Поддерживайте родителей, но не навязывайтесь.
Планируйте будущее ребёнка: жильё, образование, финансовая защита.
Ошибка: игнорировать эмоциональные потребности младенца.
Последствие: ребёнок может чувствовать недостаток внимания.
Альтернатива: активное взаимодействие, объятия и игры с малышом.
Ошибка: не делиться опытом с молодыми родителями.
Последствие: повторение ошибок и стресс для всей семьи.
Альтернатива: мягкие советы и поддержка без давления.
Если бабушка активно вовлекается в воспитание, это помогает создать крепкую связь между поколениями и поддерживает эмоциональное развитие ребёнка.
Как поддерживать связь с внуками?
Через регулярное общение, совместные игры и помощь в развитии.
Стоит ли вмешиваться в воспитание?
Важно поддерживать, а не заменять родителей; советы лучше давать мягко и по необходимости.
Миф: частые объятия портят ребёнка.
Правда: любовь и внимание помогают развитию эмоционального интеллекта.
Миф: бабушка всегда должна быть строгой.
Правда: баланс мягкости и дисциплины эффективнее для гармонии в семье.
Миф: подарки заменяют внимание.
Правда: время и участие ценнее любых материальных вещей.
Эмоциональная вовлечённость бабушки положительно влияет на психику ребенка, снижает тревожность и укрепляет чувство безопасности.
• Роза Сябитова стала известной благодаря участию в телепроекте "Давай поженимся".
• Первое появление внучки вдохновило её активно делиться опытом воспитания.
• Ксения Шевченко уже научилась преодолевать сложности беременности и родов, чтобы теперь спокойно встречать второго ребёнка.
Роль бабушки в российской культуре всегда была значимой — от передачи традиций до помощи в воспитании.
Современные семьи активно вовлекают бабушек и дедушек, что улучшает социальное развитие детей.
Медицинские и психологические исследования подтверждают, что участие старших поколений в жизни ребёнка положительно сказывается на его развитии.
