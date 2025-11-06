Неожиданная новость: стало известно о радостном событии в семье Розы Сябитовой

Семья телеведущей Розы Сябитовой снова готовится к радостному событию: телезвезда станет бабушкой во второй раз.

Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ День рождения, материнство и ожидания

Дочь ведущей шоу "Давай поженимся" Ксения Шевченко поделилась счастливой новостью о том, что в их семье скоро появится пополнение.

"Всем доброго и хорошего дня! Спешу сообщить радостную весть, что мы с семьей ждём пополнения. Теперь нас станет на одного больше! С нетерпением ждём тебя. До встречи!" — сообщила Ксения в соцсетях.

Реакция Розы Сябитовой

Сама Роза пока официально не прокомментировала беременность дочери. Однако несколько дней назад, в честь дня бабушек и дедушек, знаменитая телесваха поделилась тёплыми словами.

"Дорогие Бабушки и Дедушки! Поздравляю Вас с этим Днём! И хотя этот праздник справляется у нас не так, как Новый год, я думаю, что это вопрос времени, и как в старину, уважение к нам вернётся", — написала телесваха.

Для Ксении это будет второй ребёнок. Впервые она столкнулась с серьёзными трудностями во время беременности дочери Мирославы: сильный токсикоз буквально парализовал молодую маму на несколько месяцев.

"Любое поднятие головы приводило меня в полнейший ужас. Роды были неожиданными. У меня раньше времени отошли воды, но я даже этого не поняла, подумала, что непроизвольное мочеиспускание, как бывает у беременных. А уже утром поняла, что роды, так как вода продолжала выходить", — объяснила Ксения.

Сложности в роддоме

Когда начались роды, пришлось быстро ехать в роддом с полным набором вещей. Но там ситуация также оказалась непростой: схватки долго не начинались, а головка малышки не опускалась. Врачи приняли решение о кесаревом сечении, чтобы не подвергать риску ни мать, ни ребенка.

"Можно сказать, что я отделалась малой болью", — рассказывала молодая мама.

Сравнивая свой опыт с другими роженицами, Ксения признается, что наблюдать за длительными мучениями других женщин было стрессом.

Новая роль Розы

После появления на свет внучки у Розы Сябитовой открылось второе дыхание. Телесваха, которая всегда считала себя прекрасной мамой, теперь должна показывать себя как заботливая бабушка. В СМИ сообщают, что Роза заранее позаботилась о будущем внучки, купив для неё квартиру.

"Не бойтесь часто брать малыша на руки. Этим невозможно избаловать. Придет время, и вы будете вспоминать те времена, когда держали ребёнка на руках", — писала Роза Сябитова.

