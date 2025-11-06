От страха к восторгу: Анастасия Решетова нашла способ вернуть объём волос без игл и боли

Анастасия Решетова поделилась в соцсетях новым бьюти-экспериментом, который, по её словам, стал для неё настоящим открытием. Модель решилась на процедуру для восстановления и роста волос, но призналась, что долго не могла подобрать вариант, который сочетал бы эффективность и минимальный дискомфорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анастасия Решетова

Новая процедура и старые страхи

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати давно не скрывает, что следит за внешностью и регулярно посещает косметологов. Однако даже у тех, кто привык к инъекциям, есть процедуры, которые вызывают дрожь. Для Решетовой таким испытанием долгое время оставалась мезотерапия кожи головы — уколы, стимулирующие рост волос.

"Я никогда не могла доделать мезотерапию, потому что это дико больно! Хотя я очень терпима к боли. Например, био или контурную пластику губ я делаю без анестезии всегда. А вот именно мезо было очень неприятно. Но теперь есть другой способ отрастить длину и объём", — рассказала Анастасия Решетова.

Модель отметила, что в этот раз косметолог предложила ей инновационную трихологическую терапию, которая не требует множества уколов и почти не вызывает болезненных ощущений. По сути, процедура направлена на глубокое питание волосяных луковиц, восстановление структуры и стимуляцию роста волос.

Как проходит новая трихологическая терапия

Современные методы восстановления волос активно развиваются, и многие косметологи сегодня предлагают альтернативу классическим инъекциям. Трихологическая терапия, которую попробовала Решетова, предполагает использование аппарата, доставляющего активные вещества без проколов кожи. Это снижает риск раздражения и делает процесс более комфортным.

Процедура включает несколько этапов:

Диагностика состояния кожи головы. Специалист с помощью микрокамеры определяет плотность и силу волос, а также участки с замедленным ростом. Подбор состава. В зависимости от проблемы в коктейль могут входить пептиды, витамины группы B, аминокислоты и гиалуроновая кислота. Воздействие аппаратом. Активные вещества проникают вглубь кожи с помощью микровибраций или ультразвука. Уход и восстановление. После процедуры косметолог наносит питательную маску и даёт рекомендации по домашнему уходу.

Личный опыт и первые результаты

В личном блоге Анастасия опубликовала короткое видео, где показала, как проходит процедура. Модель призналась, что была приятно удивлена отсутствием боли и быстрым эффектом.

"Мне очень нравится результат. Наверно, это самое лучшее и оперативное, что я пробовала для восстановления и укрепления роста волос. Это даже не инъекции, а гораздо более терпимо", — отметила Решетова.

По словам Анастасии, уже после первых сеансов волосы стали плотнее, уменьшилось выпадение и появилась здоровая густота у корней.

Почему актрисы и модели выбирают аппаратные методики

Современные бьюти-процедуры всё чаще смещаются в сторону безболезненных технологий. Косметологи отмечают, что такие методы удобнее для публичных людей, у которых нет возможности проходить долгий реабилитационный период.

Аппаратная терапия позволяет:

поддерживать плотность волос без раздражения кожи головы;

сочетать лечение с окрашиванием и укладкой;

не бояться следов от уколов.

Кроме того, регулярное применение таких процедур усиливает эффект домашних средств — масел, масок и сывороток.

"Ошибка → Последствие → Альтернатива"

Ошибка: пытаться отрастить волосы с помощью агрессивных шампуней и домашних "масок" из подручных средств.

Последствие: пересушивание кожи головы, выпадение волос, раздражение.

Альтернатива: консультация трихолога и использование профессиональных средств для стимуляции роста.

Что будет, если полностью отказаться от процедур

Отказ от трихологического ухода может привести к истончению волос, особенно после стрессов, родов или гормональных изменений. Косметологи советуют хотя бы раз в год проходить профилактический курс укрепления.

Интересный факт

По данным Ассоциации трихологов, каждая вторая женщина после 30 лет сталкивается с сезонным выпадением волос. В 70% случаев проблему можно решить без медикаментов — с помощью аппаратных методов и сбалансированного питания.