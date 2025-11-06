Развод Джигана и Самойловой: кто получит опеку над детьми

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова официально начали бракоразводный процесс. 9 октября пара подала соответствующее заявление в суд, где предстоит решить вопрос об опеке над четырьмя несовершеннолетними детьми.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

По информации продюсера Сергея Дворцова, артист намерен добиваться совместной опеки.

"Сейчас Денис хочет и настаивает, чтобы дети остались с ним после расторжения брака", — заявил Дворцов в комментарии Woman.ru.

Ранее в Сети появились слухи о возможном романе Джигана с блогером Валерией Россинской, однако продюсер опроверг эти предположения.

"Ни о каких серьёзных отношениях не идёт речи, тем более не стоит говорить, что Джиган и Оксана разводятся из-за кого-то", — подчеркнул он.

Процесс проходит без публичных скандалов, стороны представлены адвокатами. Пара, состоявшая в браке более 14 лет, воспитывает четырех детей: Ариелу (14 лет), Лею (11 лет), Майю (8 лет) и Давида (5 лет).