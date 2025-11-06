Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
MonteCarloest 2025 дебютировал на Sochi Fashion Week с зимней коллекцией

2:15
Шоу-бизнес

Бренд MonteCarloest. 2025 впервые представил зимнюю коллекцию в рамках Недели моды в Сочи.

Бренд MonteCarloest 2025
Фото: Пресс-служба Радио Монте Карло is licensed under public domain
Бренд MonteCarloest 2025

Показ, состоявшийся 3 ноября, стал знаковым событием для бренда, ознаменовав его выход на профессиональный подиум и интеграцию в ключевые события модной индустрии России. Информационными партнёрами мероприятия выступили "Русское Радио" и Radio Monte Carlo.

На подиуме Недели моды были показаны элементы зимнего гардероба MonteCarloest. 2025, в том числе аксессуарная группа, в которую входят шарфы, перчатки, меховые наушники. Сдержанность, комфорт и роскошь стали основными принципами создания изделий бренда.

Для кардиганов, худи, жилетов и брюк дизайнерами коллекции выбраны актуальные цвета: благородный шоколадный, серебристо-серый, насыщенный зеленый, а также бежевый спектр, гармонично переходящий в тёплый коричневый.

Цветовая палитра, отражающая последние тенденции моды осенне-зимнего сезона, привлекла внимание экспертов индустрии и многих посетителей. Так же в рамках мероприятия прошел шоурум в формате B2C, где гости показов смогли детально ознакомиться с одеждой бренда MonteCarloest. 2025 и других участников мероприятия.

Стратегический шаг бренда на подиум Sochi Fashion Week прокомментировала программный директор Radio Monte Carlo Анастасия Елисеева.

"Участие в Sochi Fashion Week — знаковое событие для нашего бренда. Мы вышли на подиум, чтобы показать, как звучание Radio Monte Carlo превращается в стиль. Наша коллекция — это встреча классики и современности, где роскошь проявляется в сдержанности и комфорте", — отметила руководитель.

Бренд создан в год 25-летия радиостанции Radio Monte Carlo, продолжая её философию безупречного вкуса. В основе коллекций — классические силуэты, натуральные ткани и акцент на комфорте, эксклюзивности и роскоши.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
