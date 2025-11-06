MonteCarloest 2025 дебютировал на Sochi Fashion Week с зимней коллекцией

Бренд MonteCarloest. 2025 впервые представил зимнюю коллекцию в рамках Недели моды в Сочи.
Показ, состоявшийся 3 ноября, стал знаковым событием для бренда, ознаменовав его выход на профессиональный подиум и интеграцию в ключевые события модной индустрии России. Информационными партнёрами мероприятия выступили "Русское Радио" и Radio Monte Carlo.
На подиуме Недели моды были показаны элементы зимнего гардероба MonteCarloest. 2025, в том числе аксессуарная группа, в которую входят шарфы, перчатки, меховые наушники. Сдержанность, комфорт и роскошь стали основными принципами создания изделий бренда.
Для кардиганов, худи, жилетов и брюк дизайнерами коллекции выбраны актуальные цвета: благородный шоколадный, серебристо-серый, насыщенный зеленый, а также бежевый спектр, гармонично переходящий в тёплый коричневый.
Цветовая палитра, отражающая последние тенденции моды осенне-зимнего сезона, привлекла внимание экспертов индустрии и многих посетителей. Так же в рамках мероприятия прошел шоурум в формате B2C, где гости показов смогли детально ознакомиться с одеждой бренда MonteCarloest. 2025 и других участников мероприятия.
Стратегический шаг бренда на подиум Sochi Fashion Week прокомментировала программный директор Radio Monte Carlo Анастасия Елисеева.
"Участие в Sochi Fashion Week — знаковое событие для нашего бренда. Мы вышли на подиум, чтобы показать, как звучание Radio Monte Carlo превращается в стиль. Наша коллекция — это встреча классики и современности, где роскошь проявляется в сдержанности и комфорте", — отметила руководитель.
Бренд создан в год 25-летия радиостанции Radio Monte Carlo, продолжая её философию безупречного вкуса. В основе коллекций — классические силуэты, натуральные ткани и акцент на комфорте, эксклюзивности и роскоши.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?