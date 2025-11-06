Литва готовит сюрприз для Моргенштерна*: новые ограничения на горизонте

Министерство иностранных дел Литвы инициировало процедуру включения российского рэпера Алишера Моргенштерна* в перечень нежелательных лиц.
По данным литовского издания LRT, соответствующее представление уже направлено в Министерство внутренних дел и Департамент миграции страны. Решение было принято после официального обращения мэра Вильнюса.
"24 октября мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас обратился в МИД страны с просьбой добавить Моргенштерна в список нежелательных лиц", — отмечается в материале.
Инициатива появилась накануне планируемого концерта артиста в литовской столице.
Рэпер, имеющий в России статус иностранного агента, может столкнуться с официальным запретом на въезд в Литву. Окончательное решение по заявке будет приниматься миграционными властями страны.
* Моргенштерн признан в России иностранным агентом по решению Минюста
Современные технологии помогли археологам обнаружить в Гизе загадочную подземную структуру. Возможно, под песками скрыта древняя усыпальница.