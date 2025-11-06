Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кошки считывают наши эмоции по голосу и взгляду: доказано, что они понимают больше, чем кажется
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Турбина просит внимания, но не жалоб: как Jolion выдерживает 300 тысяч км без капремонта
Летучие мыши снова удивили: новый штамм вируса имеет ту же структуру, что и предок пандемии
Не губите вкус: вот как почистить грибы, чтобы они были как с картинки
Сода — это ловушка: почему изжога возвращается с двойной силой и что делать
Обычный бургер уходит в прошлое: этот морской вариант делают даже те, кто не любит рыбу
Цена невнимательности: эти ошибки при аренде авто в отпуске приводят к большим тратам
Более миллиона гостей принял Роза Хутор в летнем сезоне

Литва готовит сюрприз для Моргенштерна*: новые ограничения на горизонте

1:00
Шоу-бизнес

Министерство иностранных дел Литвы инициировало процедуру включения российского рэпера Алишера Моргенштерна* в перечень нежелательных лиц.

Моргенштерн*
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моргенштерн*

По данным литовского издания LRT, соответствующее представление уже направлено в Министерство внутренних дел и Департамент миграции страны. Решение было принято после официального обращения мэра Вильнюса.

"24 октября мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас обратился в МИД страны с просьбой добавить Моргенштерна в список нежелательных лиц", — отмечается в материале.

Инициатива появилась накануне планируемого концерта артиста в литовской столице.

Рэпер, имеющий в России статус иностранного агента, может столкнуться с официальным запретом на въезд в Литву. Окончательное решение по заявке будет приниматься миграционными властями страны.

* Моргенштерн признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
