Литва готовит сюрприз для Моргенштерна*: новые ограничения на горизонте

Министерство иностранных дел Литвы инициировало процедуру включения российского рэпера Алишера Моргенштерна* в перечень нежелательных лиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моргенштерн*

По данным литовского издания LRT, соответствующее представление уже направлено в Министерство внутренних дел и Департамент миграции страны. Решение было принято после официального обращения мэра Вильнюса.

"24 октября мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас обратился в МИД страны с просьбой добавить Моргенштерна в список нежелательных лиц", — отмечается в материале.

Инициатива появилась накануне планируемого концерта артиста в литовской столице.

Рэпер, имеющий в России статус иностранного агента, может столкнуться с официальным запретом на въезд в Литву. Окончательное решение по заявке будет приниматься миграционными властями страны.

* Моргенштерн признан в России иностранным агентом по решению Минюста