Пахло международным скандалом: как Анджелина Джоли оказалась в центре курьёзного инцидента в Херсоне

Шоу-бизнес

Благотворительная поездка Анджелины Джоли в Херсон обернулась курьёзом: украинские военные задержали её водителя, а актрисе пришлось лично вмешаться в ситуацию.

Анджелина Джоли
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анджелина Джоли

Звезда Голливуда снова оказалась в центре внимания, но на этот раз не из-за нового фильма или гуманитарной миссии, а по неожиданному стечению обстоятельств. Голливудская актриса прибыла в Херсон с благотворительным визитом, однако её поездка завершилась мини-скандалом, когда украинские военные попытались мобилизовать её водителя прямо на блокпосту.

Благотворительный визит, который запомнят надолго

Поездка Джоли в Херсон проходила в рамках гуманитарной программы помощи мирным жителям и медицинским учреждениям региона. Актриса посетила роддом, детскую больницу и несколько социальных центров, общалась с персоналом и семьями, пострадавшими от боевых действий. Её приезд восприняли как знак поддержки и внимания со стороны мировой общественности.

Однако в среду ситуация приобрела неожиданный оборот. На одном из блокпостов в Николаевской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) остановили кортеж актрисы. Один из водителей не смог предъявить военно-учётные документы.

Мужчина, родившийся в 1992 году, заявил, что "везёт важного человека", намекая на присутствие Джоли. Тем не менее это не спасло его от задержания — офицеру запаса без отсрочки от мобилизации предложили проследовать в военкомат.

"Блин, и смешно и грешно. Представьте лицо ТЦК, когда Анджелина Джоли пришла забирать из "приёмки” своего телохранителя", — отметил командир нацбатальона ВСУ.

По данным украинских СМИ, актриса не осталась в стороне и лично вошла в здание ТЦК. По одной версии, чтобы разобраться в ситуации и освободить водителя, по другой — просто воспользовалась туалетом.

Проверка, которая затянулась

Согласно источникам в Сухопутных войсках Украины, инцидент произошёл на въезде в Южноукраинск. Сначала кортеж был остановлен для стандартной проверки, но когда у охранника не оказалось документов, началась формальная процедура.

Свидетели утверждают, что Джоли всё время находилась поблизости и ожидала результата проверки. Позже в Telegram-канале "Страна" появились кадры с камер наблюдения, на которых видно, как актриса лично заходит в здание ТЦК.

Позднее в Сухопутных войсках пояснили, что её визит внутрь не связан с задержанием водителя — якобы она просто воспользовалась уборной.

Тем временем охранника проверяли на наличие медицинских противопоказаний и других оснований для мобилизации. По одним данным, его отпустили после медкомиссии, и кортеж продолжил путь. По другим — мужчина всё ещё находился в здании ТЦК.

От посланника ООН до независимого гуманитария

Анджелина Джоли более 20 лет сотрудничала с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). За это время она побывала в зонах конфликтов по всему миру — от Афганистана и Йемена до Судана и Буркина-Фасо.

В конце 2022 года актриса покинула должность специального посланника, объяснив своё решение желанием сосредоточиться на более широком спектре правозащитных инициатив.

"Один из самых влиятельных сторонников прав беженцев, Джоли будет продолжать работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы", — заявили в УВКБ ООН.

С тех пор актриса действует самостоятельно, финансируя гуманитарные программы, связанные с защитой женщин и детей, пострадавших от войн.

Первая миссия на Украине

Ещё в апреле 2022 года Джоли посетила Львов. Тогда она приехала без сопровождения ООН — по собственной инициативе. Визит прошёл тихо: актриса встречалась с волонтёрами, врачами и переселенцами, прибывшими эвакуационным поездом из Донбасса.

Этот поступок произвёл сильное впечатление на местных жителей — многие вспоминали, как Джоли заходила в кафе, общалась с людьми, подписывала автографы и улыбалась посетителям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отсутствие документов у водителя.

  • Последствие: временное задержание и привлечение внимания СМИ.

  • Альтернатива: оформление временного удостоверения через электронные сервисы Минобороны, что исключило бы подобные ситуации.

А что если бы всё закончилось иначе?

Если бы водителя действительно мобилизовали, визит Джоли мог перерасти в международный дипломатический инцидент. Вероятно, западные СМИ обвинили бы Киев в неуважении к гуманитарной миссии.

К счастью, история закончилась без последствий, но показала, насколько чувствительной остаётся ситуация с мобилизацией в стране.

FAQ

Какова была цель поездки Джоли?
Поддержать медиков и семьи, пострадавшие от конфликта, а также передать гуманитарную помощь.

Что стало с водителем?
По последним сообщениям, его отпустили после проверки, и кортеж продолжил движение.

Почему Джоли сама вошла в ТЦК?
Версии расходятся: одни утверждают, что актриса пришла выручить охранника, другие — что просто воспользовалась туалетом.

Мифы и правда

Миф: Джоли приезжала по линии ООН.
Правда: с конца 2022 года она действует независимо и финансирует собственные инициативы.

Миф: водителя мобилизовали.
Правда: мужчина был отпущен после проверки документов и медосмотра.

Миф: визит сорвался из-за конфликта.
Правда: программа благотворительной миссии была завершена полностью.

Интересные факты

  1. За 20 лет Джоли совершила более 60 гуманитарных поездок.

  2. В Херсоне актриса посетила больницу, где лечат детей с посттравматическими синдромами.

  3. Её фонд финансирует программы психологической реабилитации женщин, переживших насилие в зонах конфликтов.

Исторический контекст

Голливудские звёзды не впервые посещают зоны военных действий. Ещё в 2001 году Джоли побывала в Камбодже, где впервые осознала масштаб гуманитарных проблем. С тех пор она посвятила этому большую часть жизни.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
