Никита Пресняков сильно похудел: что говорят поклонники и сам музыкант

Никита Пресняков вызвал волну обсуждений среди подписчиков новым снимком в социальных сетях. На фотографии музыкант предстал в меланхоличном образе на фоне граффити-стены в США.
Внимательные поклонники сразу отметили заметные изменения в фигуре артиста. Одна из пользовательниц прямо указала: "Никита худой", на что сам Пресняков лаконично ответил: "В форме".
В настоящее время артист продолжает продвигать своё творчество и обзаводиться нужными связями за границей. При этом отец артиста Владимир Пресняков-младший уже анонсировал возможное возвращение сына в московский театр.
Музыкант находится за рубежом после развода с супругой Алёной Красновой. Поклонники связывают изменения во внешности Преснякова с переживаниями о личной жизни и адаптацией к холостяцкому быту в новой стране.
