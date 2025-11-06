Никита Пресняков сильно похудел: что говорят поклонники и сам музыкант

Никита Пресняков вызвал волну обсуждений среди подписчиков новым снимком в социальных сетях. На фотографии музыкант предстал в меланхоличном образе на фоне граффити-стены в США.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetax08, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Пресняков - лидер группы Multiverse

Внимательные поклонники сразу отметили заметные изменения в фигуре артиста. Одна из пользовательниц прямо указала: "Никита худой", на что сам Пресняков лаконично ответил: "В форме".

В настоящее время артист продолжает продвигать своё творчество и обзаводиться нужными связями за границей. При этом отец артиста Владимир Пресняков-младший уже анонсировал возможное возвращение сына в московский театр.

Музыкант находится за рубежом после развода с супругой Алёной Красновой. Поклонники связывают изменения во внешности Преснякова с переживаниями о личной жизни и адаптацией к холостяцкому быту в новой стране.