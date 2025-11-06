Новая жизнь сестры Тодоренко: почему она начала продавать откровенные снимки на Украине

Двоюродная сестра Регины Тодоренко Анна Ковляшенко начала зарабатывать продажей откровенных фотографий.
Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, за серию из десяти снимков в стиле ню модель получает от 700 до 900 долларов. Сама Ковляшенко утверждает, что такая съёмка помогает ей справляться с повышенной тревожностью.
После начала специальной военной операции модель переехала в Одессу и полностью прекратила ведение соцсетей на русском языке. Все совместные фотографии с Региной Тодоренко были удалены из её аккаунтов.
Ранее Ковляшенко также сообщала о проблемах с алкоголем после болезненного расставания с партнёром.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?