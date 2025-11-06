Новая жизнь сестры Тодоренко: почему она начала продавать откровенные снимки на Украине

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Двоюродная сестра Регины Тодоренко Анна Ковляшенко начала зарабатывать продажей откровенных фотографий.

Фото: Telegram by Telegram-канал Регины Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регина Тодоренко

Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, за серию из десяти снимков в стиле ню модель получает от 700 до 900 долларов. Сама Ковляшенко утверждает, что такая съёмка помогает ей справляться с повышенной тревожностью.

После начала специальной военной операции модель переехала в Одессу и полностью прекратила ведение соцсетей на русском языке. Все совместные фотографии с Региной Тодоренко были удалены из её аккаунтов.

Ранее Ковляшенко также сообщала о проблемах с алкоголем после болезненного расставания с партнёром.