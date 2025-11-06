Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без мяса, без хлопот, но с душой: индийское рагу, в которое невозможно не влюбиться
Лицо становится моложе без пластики: три штриха стирают возраст за пять минут
Кинул пачку — спас память: исследование показало неожиданный эффект отказа от курения
Визит Анджелины Джоли в Херсон: сколько актриса могла получить за поездку
Проклятые координаты океана: пять точек, где подлодки теряют сигнал и стараются не появляться
Машина готова, но не водитель: несколько шагов, без которых старт обернётся проблемой
Кошки на службе у патриарха: необычная роль пушистых защитников церкви
Погреб не по карману? Бурт спасёт ваши овощи от холода и гниения — секреты строительства
Конкуренты такого не ожидали: российские товары обошли импортные бренды — что стало причиной триумфа

Мисс Земля 2025: есть ли у чешской красавицы Натали Пушкиновой русские корни и родство с Пушкиным

5:20
Шоу-бизнес

На конкурсе красоты "Мисс Земля" победила чешская участница Натали Пушкинова, намекнувшая на возможное родство с великим русским поэтом Александром Пушкиным.

Победительница конкурса Мисс Земля Натали Пушкинова
Фото: ВК-аккаунт Натали Пушкиновой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Победительница конкурса Мисс Земля Натали Пушкинова

Финал международного конкурса красоты "Мисс Земля 2025" прошёл на Филиппинах, собрав участниц со всего мира. Жюри выбрало новую королеву — 21-летнюю Натали Пушкинову из Чехии. Девушка впечатлила судей не только внешними данными, но и искренностью, природной харизмой и активной позицией в области защиты окружающей среды.

Победа, которая привлекла внимание всего мира

Конкурс "Мисс Земля" считается одним из четырёх крупнейших международных конкурсов красоты, наряду с "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира". Его особенность — акцент на экологической тематике. Участницы не просто демонстрируют красоту и талант, но и представляют социальные проекты, посвящённые устойчивому развитию, переработке отходов, сохранению лесов и морей.

Натали Пушкинова сумела впечатлить жюри комплексным подходом: она говорила о важности переработки пластика в Европе, защите водных экосистем и воспитании экологического сознания у подрастающего поколения.

"Есть версия, что мы связаны со знаменитым писателем Пушкиным, но я так и не смогла найти этому официальных подтверждений. Наше генеалогическое древо настолько обширно, что многие линии и ветви в нем просто-напросто утеряны. Я не исключаю, что родство есть", — заявила победительница конкурса красоты. 

Эта фраза вызвала интерес не только у поклонников, но и у российских СМИ: многие захотели узнать, действительно ли новая "Мисс Земля" имеет отношение к великому поэту.

Россиянка попала в топ-12

Российская участница Елизавета Гурьянова сумела войти в число двенадцати лучших, что уже стало достойным результатом. Девушка из Санкт-Петербурга рассказала, что для неё участие в конкурсе — это возможность представить Россию и показать, что современная молодёжь заботится о планете не меньше других стран.

Как пройти путь к короне: советы шаг за шагом

  1. Начать с национального конкурса. Большинство финалисток "Мисс Земля" побеждают сначала в своих странах, участвуя в проектах "Мисс Чехия", "Мисс Россия" и других.

  2. Работать с наставниками. Финалистки готовятся с помощью тренеров по дефиле, постановке речи и фотопозированию.

  3. Изучать экологию. Без понимания темы устойчивого развития невозможно победить.

  4. Развивать социальные проекты. Судьи оценивают не только красоту, но и вклад участницы в общественные инициативы.

  5. Поддерживать естественность. Эксперты отмечают, что в последние годы жюри всё чаще выбирает девушек с естественной красотой и искренностью в подаче.

А что если у Пушкиновой действительно русские корни?

Фамилия Натали сразу вызвала интерес у зрителей из России. Девушка призналась, что в её семье ходят слухи о родстве с поэтом Александром Пушкиным, однако достоверных документов пока нет.

Интересно, что в Чехии фамилия Пушкинова не является распространённой. По словам конкурсантки, её семья давно живёт в Европе, и ветви рода простираются по нескольким странам. Возможно, когда-нибудь ей удастся восстановить утраченные записи и выяснить правду о своих предках.

FAQ

Какой возрастной предел у участниц "Мисс Земля"?
В конкурсе принимают участие девушки от 18 до 28 лет.

Что получает победительница?
Титул, контракт с международными организациями, годовой тур по странам мира и возможность реализовать экологические проекты.

Чем отличается "Мисс Земля" от других конкурсов?
Основная цель — привлечение внимания к проблемам экологии и климатическим изменениям.

Психология конкурсанток

Психологи отмечают, что конкурс красоты — серьёзное испытание для нервной системы. Девушки месяцами живут под давлением, постоянно находятся под камерами и вниманием общественности. Натали Пушкинова призналась, что ежедневно практиковала дыхательные упражнения и медитацию, чтобы сохранять спокойствие.

3 интересных факта о Натали Пушкиновой

  1. До конкурса она училась на факультете международных отношений в Праге.

  2. Натали активно занимается волонтёрством, участвуя в программах по очистке берегов рек и парков.

  3. Её любимое занятие — фотография дикой природы: она мечтает издать собственный экологический фотопроект.

Исторический контекст

Конкурс "Мисс Земля" проводится с 2001 года. Его цель — формировать образ современной женщины, способной не только блистать на сцене, но и вдохновлять на осознанное отношение к природе. За годы существования проект вырос в мощное международное движение, объединяющее сотни стран.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Домашние животные
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Садоводство, цветоводство
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Индустриальный ренессанс в Средиземноморье и российские инвесторы: Афины переиграли систему санкций Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Последние материалы
В Госдуме раскритиковали идею сократить летние каникулы школьников
Не сохнут, не гниют и цветут годами: растения, которые невозможно загубить — джунгли без хлопот
От легенды до разочарования: машины, из-за которых японцы теряют доверие водителей
Автодом как билет в другую жизнь: дорога превращается в дом, а отпуск — в свободу
Без жарки и калорий: салат, который докажет, что вкусно не значит вредно — зелёная формула лёгкости
Волосы перестают расти — и дело не в генах: виноваты привычки, о которых вы не догадывались
Копеечные средства с кухни против тёмного налёта: как вернуть ложкам блеск без дорогих паст
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Тело отказывается худеть: об этом важном факторе забывают даже фанаты ЗОЖ
Возвращение Меган Маркл в кино: какую роль она сыграет в новом сериале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.