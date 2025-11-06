Мисс Земля 2025: есть ли у чешской красавицы Натали Пушкиновой русские корни и родство с Пушкиным

На конкурсе красоты "Мисс Земля" победила чешская участница Натали Пушкинова, намекнувшая на возможное родство с великим русским поэтом Александром Пушкиным.

Финал международного конкурса красоты "Мисс Земля 2025" прошёл на Филиппинах, собрав участниц со всего мира. Жюри выбрало новую королеву — 21-летнюю Натали Пушкинову из Чехии. Девушка впечатлила судей не только внешними данными, но и искренностью, природной харизмой и активной позицией в области защиты окружающей среды.

Победа, которая привлекла внимание всего мира

Конкурс "Мисс Земля" считается одним из четырёх крупнейших международных конкурсов красоты, наряду с "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира". Его особенность — акцент на экологической тематике. Участницы не просто демонстрируют красоту и талант, но и представляют социальные проекты, посвящённые устойчивому развитию, переработке отходов, сохранению лесов и морей.

Натали Пушкинова сумела впечатлить жюри комплексным подходом: она говорила о важности переработки пластика в Европе, защите водных экосистем и воспитании экологического сознания у подрастающего поколения.

"Есть версия, что мы связаны со знаменитым писателем Пушкиным, но я так и не смогла найти этому официальных подтверждений. Наше генеалогическое древо настолько обширно, что многие линии и ветви в нем просто-напросто утеряны. Я не исключаю, что родство есть", — заявила победительница конкурса красоты.

Эта фраза вызвала интерес не только у поклонников, но и у российских СМИ: многие захотели узнать, действительно ли новая "Мисс Земля" имеет отношение к великому поэту.

Россиянка попала в топ-12

Российская участница Елизавета Гурьянова сумела войти в число двенадцати лучших, что уже стало достойным результатом. Девушка из Санкт-Петербурга рассказала, что для неё участие в конкурсе — это возможность представить Россию и показать, что современная молодёжь заботится о планете не меньше других стран.

Как пройти путь к короне: советы шаг за шагом

Начать с национального конкурса. Большинство финалисток "Мисс Земля" побеждают сначала в своих странах, участвуя в проектах "Мисс Чехия", "Мисс Россия" и других. Работать с наставниками. Финалистки готовятся с помощью тренеров по дефиле, постановке речи и фотопозированию. Изучать экологию. Без понимания темы устойчивого развития невозможно победить. Развивать социальные проекты. Судьи оценивают не только красоту, но и вклад участницы в общественные инициативы. Поддерживать естественность. Эксперты отмечают, что в последние годы жюри всё чаще выбирает девушек с естественной красотой и искренностью в подаче.

А что если у Пушкиновой действительно русские корни?

Фамилия Натали сразу вызвала интерес у зрителей из России. Девушка призналась, что в её семье ходят слухи о родстве с поэтом Александром Пушкиным, однако достоверных документов пока нет.

Интересно, что в Чехии фамилия Пушкинова не является распространённой. По словам конкурсантки, её семья давно живёт в Европе, и ветви рода простираются по нескольким странам. Возможно, когда-нибудь ей удастся восстановить утраченные записи и выяснить правду о своих предках.



Какой возрастной предел у участниц "Мисс Земля"?

В конкурсе принимают участие девушки от 18 до 28 лет.

Что получает победительница?

Титул, контракт с международными организациями, годовой тур по странам мира и возможность реализовать экологические проекты.

Чем отличается "Мисс Земля" от других конкурсов?

Основная цель — привлечение внимания к проблемам экологии и климатическим изменениям.

Психология конкурсанток

Психологи отмечают, что конкурс красоты — серьёзное испытание для нервной системы. Девушки месяцами живут под давлением, постоянно находятся под камерами и вниманием общественности. Натали Пушкинова призналась, что ежедневно практиковала дыхательные упражнения и медитацию, чтобы сохранять спокойствие.

3 интересных факта о Натали Пушкиновой

До конкурса она училась на факультете международных отношений в Праге. Натали активно занимается волонтёрством, участвуя в программах по очистке берегов рек и парков. Её любимое занятие — фотография дикой природы: она мечтает издать собственный экологический фотопроект.

Исторический контекст

Конкурс "Мисс Земля" проводится с 2001 года. Его цель — формировать образ современной женщины, способной не только блистать на сцене, но и вдохновлять на осознанное отношение к природе. За годы существования проект вырос в мощное международное движение, объединяющее сотни стран.