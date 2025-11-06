Взрыв ностальгии грядёт: канадский музыкант готовит фееричное шоу на российской сцене в Москве

Легендарный канадский исполнитель K.Maro (Сирил Камар) впервые за долгое время выступит в Москве. Его концерт состоится 6 июня 2026 года на сцене крупной площадки "ВТБ Арена", сообщили организаторы из агентства Say Agency.

Фото: commons.wikimedia.org by Waikwand, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ K.Maro

Мировую известность музыканту принёс сингл "Femme Like U", признанный лучшей французской песней 2004 года. Композиция надолго стала саундтреком для целого поколения слушателей.

"Исполнитель создал ещё несколько хитов, включая Let's Go, Histories de Luv, Gangsta Part и Sous l'Oeil de l'Ange", — цитирует организаторов "Афиша Daily".

Его творчество охватывает жанры хип-хоп, R&B и поп.

В октябре 2025 года K.Maro представил новую пластинку в стиле электро-поп "Place de Loréane (VOL. 1)". Предстоящее шоу в Москве станет для него возвращением на российскую сцену после длительного перерыва.