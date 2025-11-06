Милли Бобби Браун скрывает правду: почему звезда держит в тайне имя своей дочери

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Милли Бобби Браун объявила о намерении полностью оградить частную жизнь своей дочери от публичного обсуждения. В интервью British Vogue актриса заявила, что не раскроет даже имени удочерённого ребёнка.

Милли Бобби Браун
Фото: Instagram / milliebobbybrown by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Милли Бобби Браун

По её мнению, ребёнок должен сам в будущем решить, хочет ли он оказаться в центре внимания. Сейчас же главная задача родителей — обеспечить ему защищённое детство.

"Для меня очень важно защитить её и её историю. Если она когда-нибудь решит поделиться своей личностью с миром, как это сделала я в детстве, мы это поддержим", — пояснила Браун.

Актриса и её супруг Джейк Бон Джови объявили об удочерении в августе 2025 года. Браун призналась, что материнство приносит ей "бесконечную радость", а её муж, по её словам, является "потрясающим папой".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
