У кого природная харизма? Как Картозия увлёкся Олесей Иванченко и предлагал работу Шаляпину

Продюсер Николай Картозия рассказал о скандале с режиссёром Сариком Андреасяном, дал советы певице Люсе Чеботиной, оценил поведение певца Прохора Шаляпина и признался в симпатии к астрологу Олесе Иванченко.

Фото: ВК-аккаунт Олеси Иванченко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Астролог Олеся Иванченко

Когда ирония становится причиной конфликта

Николай Картозия, известный телевизионный продюсер и генеральный директор телеканалов "Пятница!" и "Суббота", в прошлом году оказался в центре громкого спора с Сариком Андреасяном. Всё началось с поста, который Картозия опубликовал в соцсетях. Публикация вызвала бурную реакцию, и история закончилась судебным разбирательством. Однако, как утверждает сам Картозия, его слова были неверно истолкованы.

"Я написал пост о Сарике из большой любви к его кинематографу", — сказал телепродюсер.

По его словам, замысел публикации заключался вовсе не в критике, а в выражении личного мнения о новой работе режиссёра. Когда Андреасян обратился к экранизации русской классики, Картозия почувствовал, что его собственное восприятие искусства вступило в противоречие с режиссёрским видением. Он отметил, что не хотел задеть коллегу, но лёгкая ирония в его посте, вероятно, была воспринята слишком буквально.

"Язык моего поста и моя лёгкая ирония показались ему задевающими", — пояснил Картозия.

Он подчеркнул, что уважает Андреасяна как продюсера и считает его одним из самых талантливых и эффективных в отечественной индустрии. По словам Николая, он даже предлагал режиссёру оригинальный способ "разрешить конфликт": сняться в его фильме и "убить" в кадре — чисто в творческом смысле.

Как изменить восприятие аудитории: пример Люси Чеботиной

В беседе Картозия затронул тему имиджа Люси Чеботиной. После некоторых публичных заявлений артистка, по его словам, стала восприниматься публикой как "надменная". Продюсер уверен: изменить этот образ возможно, но потребуется продуманная стратегия.

"Я бы нанял камеди бадди, который придумывает шутки", — отметил Картозия.

Он объяснил, что самоирония способна кардинально изменить отношение зрителя. Для этого, по мнению Николая, певице стоит поработать с комедийными шоу вроде "Что было дальше?" или "Прожарка". Там, где артист смеётся над собой, аудитория перестаёт видеть в нём высокомерие.

Прохор Шаляпин и ловушка популярности

Отдельно Картозия высказался о Прохоре Шаляпине — певце и звезде реалити-шоу. Он подчеркнул, что артист прекрасно понимает, как привлекать внимание, но не умеет превращать этот интерес в устойчивую карьеру.

"Он мастер экономики внимания", — сказал продюсер.

По мнению Николая, Шаляпин слишком часто выбирает эпатажные образы, превращая себя в "мем". Однако подобная популярность не приносит стабильного дохода и мешает развитию. Продюсер признался, что хотел предложить Шаляпину собственное шоу, но отказался от этой идеи, поняв, что артист не готов делиться сценой и фокусом внимания.

Картозия считает, что Прохору необходимо научиться отказываться от проектов, не приносящих ни пользы, ни денег, и сосредоточиться на создании собственного творческого продукта.

А что если влюблённость становится вдохновением?

Самая эмоциональная часть интервью — признание Картозии в симпатии к Олесе Иванченко. Продюсер познакомился с ней на съёмках и, по его словам, сначала увидел в ней не только профессионала, но и женщину, которая его по-настоящему зацепила.

"Олесей Иванченко я увлекся непрофессионально", — признался продюсер.

Он рассказал, что интересовался ею вне работы, пока не узнал, что у неё есть отношения. После этого, как говорит Картозия, он поставил границы и продолжил взаимодействовать исключительно по делу.

Продюсер отметил, что Иванченко обладает редким сочетанием харизмы, пластики и естественного обаяния. Эти качества, уверен он, позволили ей убедительно сыграть в проекте "Няня Оксана".

Исторический контекст: от "Моей прекрасной няни" до "Няни Оксаны"

Сериал "Моя прекрасная няня" стал культовым благодаря актрисе Анастасии Заворотнюк. Создатели нового проекта изначально не планировали ремейк, но вдохновлялись энергетикой оригинала. Картозия пояснил, что идея сериала родилась благодаря присутствию Олеси Иванченко, которая органично подошла к образу.

Три интересных факта

Николай Картозия начинал карьеру как журналист и сценарист, прежде чем возглавил телеканал. Он известен своим чувством юмора и умением превращать даже конфликты в публичные шоу. На его счету десятки успешных медиапроектов, включая культовые реалити и ток-шоу.

FAQ

Как Картозия относится к критике?

Он воспринимает её спокойно и считает обсуждение частью публичной жизни.

Почему он хвалит Сарика Андреасяна, несмотря на конфликт?

Потому что видит в нём талантливого продюсера, способного снимать рейтинговое кино при небольшом бюджете.

Кого Николай считает перспективным артистом?

Олесю Иванченко — за её природную харизму и готовность к развитию.

Сон и психология

По словам Картозии, медиаиндустрия требует устойчивой психики. Невозможность расслабиться и постоянное напряжение приводят к эмоциональному выгоранию. Продюсер убеждён, что только осознанное отношение к себе и регулярный отдых позволяют творческим людям оставаться продуктивными.