Из лофта — на арену: как Маргулис превратит камерный Квартирник в главное шоу осени

1:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тот самый "Квартирник у Маргулиса" — место, где звучит настоящая музыка без фильтров и пафоса — впервые выходит за пределы уютного лофта. В честь 10-летия легендарный проект Евгения Маргулиса переедет на стадион и проведёт грандиозный юбилейный концерт 13 ноября в Live Arena.

Фото: Пресс-служба шоу Квартирник у Маргулиса Евгений Маргулис, советский и российский певец, гитарист, бас-гитарист, автор песен, телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации.

"К нам приходят тысячи писем с одним и тем же вопросом: "Как попасть на квартирник?” — говорит Евгений Маргулис. — Наша съёмочная площадка рассчитана всего на несколько десятков зрителей. И вот теперь мы решили: пора устроить квартирник для всех!"

На одной сцене соберутся артисты, создававшие музыкальный ландшафт страны последние десятилетия: Zivert, The Hatters, Uma2rman, Игорь Растеряев, Сурганова и Оркестр, ST, Валерий Сюткин, Ваня Дмитриенко, Алсу, Сергей Галанин и группа "Серьга", IOWA, Лариса Долина, Александр Ф. Скляр, Валерия, Александр Маршал, Александр Иванов и "Рондо", Юля Паршута, Вадим Самойлов ("Агата Кристи"), Рекорд Оркестр, Александр Шоуа, Тимур Родригез — и это далеко не все.

Но главный подарок вечера — воссоединение культовой группы GORKY PARK в оригинальном составе, эксклюзивно и только для этого шоу.

Публику ждут неожиданные дуэты, редкие совместные номера и та самая атмосфера живого общения, за которую миллионы зрителей полюбили "Квартирник у Маргулиса". Без сценариев, без дублей, без дистанции между артистами и залом — как дома, только теперь на большой сцене.

Дата: 13 ноября, 20:00

Место: Live Arena, Москва

Подробнее: kvartirnik-u-margulisa.ru

Список участников обновляется.