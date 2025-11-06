Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хвостатые лингвисты: собаки группируют слова по смыслу как маленькие дети
Крах зерновой империи? Экспорт пшеницы из России рекордно упал — покупают, но объёмы сокращаются
Тропики на подоконнике: косточка, которая перерастает в дерево мечты — без теплицы и чудес
У кого природная харизма? Как Картозия увлёкся Олесей Иванченко и предлагал работу Шаляпину
Цены рухнули: в этих регионах аренда жилья на Новый год бьёт рекорды
Зачем платить за воздух: привычка менять масло слишком часто обходится дороже топлива
Треки заменяют таймер и план: Bodypump снимает страх штанги и выстраивает понятную прогрессию
Древний секрет, которым пользовались наши бабушки: средство для сияющих, густых волос снова в тренде
Режиссёр предпочла семейные ценности всемирной славе: вот почему она отказалась снимать Гарри Поттера

Энтони Хопкинс: 87-летний актёр исповедался в изменах – почему он жалеет об этом сейчас

0:58
Шоу-бизнес

87-летний Энтони Хопкинс опубликовал откровенные мемуары, в которых раскрыл тёмные страницы своего прошлого.

Энтони Хопкинс
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Torre from Viareggio, Italia (edited by User:Marco Bernardini), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Энтони Хопкинс

Легендарный актёр признался в многочисленных изменах своей второй супруге, Дженнифер Линтон.

"Она закрывала глаза на всё, чем я занимался. Лишь спустя годы узнала о моих изменах. Не знаю, был ли у неё любовник, но, честно говоря, я бы даже этого хотел. Она заслуживала счастья — и лучшего мужа, чем я", — написал Хопкинс.

Актёр описывает себя в те годы как "полный беспорядок", убегавший от проблем на съёмочных площадках. Он винит себя в одиночестве и недоверии к людям, которые разрушали отношения.

Пара прожила вместе более двадцати лет, несмотря на сложный характер Хопкинса и его борьбу с алкоголем. Сейчас актёр уже два десятилетия состоит в браке со Стеллой Арройяве, найдя, наконец, покой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Военные новости
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Домашние животные
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Индустриальный ренессанс в Средиземноморье и российские инвесторы: Афины переиграли систему санкций Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Последние материалы
Bloomberg: Европа и Британия движутся к экономическому краху
Не нужно 10 000 шагов: вот когда мозг действительно начинает защищаться от деменции
Хвостатые лингвисты: собаки группируют слова по смыслу как маленькие дети
Крах зерновой империи? Экспорт пшеницы из России рекордно упал — покупают, но объёмы сокращаются
Тропики на подоконнике: косточка, которая перерастает в дерево мечты — без теплицы и чудес
У кого природная харизма? Как Картозия увлёкся Олесей Иванченко и предлагал работу Шаляпину
Цены рухнули: в этих регионах аренда жилья на Новый год бьёт рекорды
Зачем платить за воздух: привычка менять масло слишком часто обходится дороже топлива
Треки заменяют таймер и план: Bodypump снимает страх штанги и выстраивает понятную прогрессию
Древний секрет, которым пользовались наши бабушки: средство для сияющих, густых волос снова в тренде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.