Энтони Хопкинс: 87-летний актёр исповедался в изменах – почему он жалеет об этом сейчас

87-летний Энтони Хопкинс опубликовал откровенные мемуары, в которых раскрыл тёмные страницы своего прошлого.
Легендарный актёр признался в многочисленных изменах своей второй супруге, Дженнифер Линтон.
"Она закрывала глаза на всё, чем я занимался. Лишь спустя годы узнала о моих изменах. Не знаю, был ли у неё любовник, но, честно говоря, я бы даже этого хотел. Она заслуживала счастья — и лучшего мужа, чем я", — написал Хопкинс.
Актёр описывает себя в те годы как "полный беспорядок", убегавший от проблем на съёмочных площадках. Он винит себя в одиночестве и недоверии к людям, которые разрушали отношения.
Пара прожила вместе более двадцати лет, несмотря на сложный характер Хопкинса и его борьбу с алкоголем. Сейчас актёр уже два десятилетия состоит в браке со Стеллой Арройяве, найдя, наконец, покой.
