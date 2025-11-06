Энтони Хопкинс: 87-летний актёр исповедался в изменах – почему он жалеет об этом сейчас

Шоу-бизнес

87-летний Энтони Хопкинс опубликовал откровенные мемуары, в которых раскрыл тёмные страницы своего прошлого.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Torre from Viareggio, Italia (edited by User:Marco Bernardini), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Энтони Хопкинс

Легендарный актёр признался в многочисленных изменах своей второй супруге, Дженнифер Линтон.

"Она закрывала глаза на всё, чем я занимался. Лишь спустя годы узнала о моих изменах. Не знаю, был ли у неё любовник, но, честно говоря, я бы даже этого хотел. Она заслуживала счастья — и лучшего мужа, чем я", — написал Хопкинс.

Актёр описывает себя в те годы как "полный беспорядок", убегавший от проблем на съёмочных площадках. Он винит себя в одиночестве и недоверии к людям, которые разрушали отношения.

Пара прожила вместе более двадцати лет, несмотря на сложный характер Хопкинса и его борьбу с алкоголем. Сейчас актёр уже два десятилетия состоит в браке со Стеллой Арройяве, найдя, наконец, покой.