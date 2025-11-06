Валерий Меладзе заработал 22 млн за концерт в Санкт-Петербурге: детали юбилейного тура

Шоу-бизнес

Валерий Меладзе открыл юбилейное турне по Соединённым Штатам с выступления в Санкт-Петербурге, расположенном в штате Флорида.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерий Меладзе

Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, первый концерт в городе с символичным названием стал и одним из самых успешных в финансовом плане. По сведениям, за одно выступление в этом городе артист заработал около 270 тысяч долларов (около 22 млн рублей по текущему курсу).

"Тур включал 16 концертов в 14 городах США, и везде были аншлаги", — указывается в материале источника.

Наибольшую поддержку певцу оказала аудитория в крупных центрах с многочисленной русскоязычной диаспорой.

Общий доход от всех выступлений в Америке оценивается в сумму около трёх миллионов долларов (244 млн рублей). Гастроли были приурочены к 60-летию Меладзе и 30-летию его сольной карьеры.