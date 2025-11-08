Наталья Поклонская против ЮНЕСКО: кто вернёт крымские реликвии на родину

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская поделилась своим мнением о международной проблеме возвращения похищенных культурных ценностей.

В недавнем заявлении премьер-министр Нидерландов сообщил о возвращении Египту древнего артефакта из династии Тутмоса III, похищенного в прошлом. Этот шаг вызвал обсуждения о судьбе других исторических объектов, особенно скифских реликвий, обнаруженных на территории Крыма.

Поклонская подчеркнула, что принцип территориальности предполагает: культурное наследие должно оставаться там, где оно было найдено. Исходя из этого, крымские артефакты по праву должны находиться на полуострове.

Россия на протяжении одиннадцати лет пытается отстоять свои законные права на эти объекты в международных судах, однако политическая заангажированность таких органов препятствует справедливому решению вопроса.

"Сколько ещё стран, из которых различными способами были похищены уникальные подлинные артефакты, так и не дождались их возвращения", — отметила бывший прокурор.

Она выразила недовольство ролью международных институтов, таких как ЮНЕСКО, которые, по её мнению, зачастую действуют в интересах сильнейших и не всегда защищают законные права государств на их культурное наследие. По мнению Поклонской, подобные организации иногда становятся инструментом политического давления и даже шантажа, а возвращение артефактов превращается в предмет дипломатических манипуляций.

"Зачем нужны такие "заботливые" международные институты, как ЮНЕСКО, и "справедливые" суды, которые и занимаются грабежом мирового культурного наследия", — заявила Наталья.

Она выразила уверенность, что рано или поздно крымские реликвии будут возвращены на свою историческую землю. По её словам, эти артефакты имеют прямое отношение к культурной памяти региона, и их законное место — именно Крым.

Советы шаг за шагом: как защитить культурное наследие

Документировать происхождение артефакта с помощью археологических и исторических исследований. Подавать официальные обращения в международные организации с подтверждающими доказательствами. Привлекать внимание мирового сообщества через СМИ и научные публикации. Использовать юридические механизмы и международные соглашения для защиты прав государства. Создавать национальные музеи и выставки, чтобы подчеркнуть культурное значение объектов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорирование международного права.

Последствие: Потеря артефактов и прав на наследие.

Альтернатива: Активное участие в международных судебных процессах и дипломатических переговорах. Ошибка: Полное доверие зарубежным музеям.

Последствие: Длительное удержание артефактов в чужих странах.

Альтернатива: Организация обменов, выставок и совместных экспозиций для сохранения прав на объекты. Ошибка: Отсутствие общественного внимания к вопросу.

Последствие: Международная общественность не знает о проблеме.

Альтернатива: Публикации, научные конференции и медиапроекты о культурных ценностях.

А что если…

Если международные институты будут действовать по принципу справедливости и соблюдать права стран-обладателей, процесс возврата артефактов станет прозрачным, а конфликты вокруг культурного наследия значительно сократятся.

FAQ

1. Почему артефакты из Крыма остаются за границей?

Из-за политической заангажированности международных судов и сложностей в международных соглашениях.

2. Как Россия отстаивает права на крымские реликвии?

Через обращения в международные суды, дипломатические переговоры и участие в научных проектах.

3. Какова роль ЮНЕСКО в вопросе возвращения культурных ценностей?

Организация должна способствовать сохранению и защите наследия, однако, по мнению Поклонской, иногда действует политически.

Три интересных факта

Артефакты Тутмоса III были вывезены из Египта в XIX веке и хранились в европейских музеях. Крымские скифские реликвии — это уникальные объекты древней цивилизации, многие из которых датируются V-IV веками до н. э. Россия уже более десяти лет активно ведёт судебные процессы за возвращение культурных ценностей с крымской территории.