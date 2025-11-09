Она включила его песню — а он ответил предложением: как зарождалась любовь Шамана и Мизулиной

История любви певца Шамана (Ярослава Дронова) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной развивалась стремительно и оказалась в центре внимания всей страны. Из короткого знакомства на волне музыкального вдохновения она превратилась в один из самых обсуждаемых союзов российского шоу-бизнеса. А осенью 2025 года пара официально узаконила отношения, выбрав для этого символичное место — Донецк.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ SHAMAN

Как всё начиналось

Знакомство Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной состоялось летом 2023 года — во многом случайно, но, как позже признавались оба, это была судьба. В День России, 12 июня, Мизулина во время прямого эфира на своих страницах в соцсетях включила песню Шамана "Я — русский". Музыкант узнал об этом, поблагодарил общественницу и вскоре предложил встретиться лично.

С этого момента их общение стало регулярным. Екатерина не скрывала, что творчество певца её вдохновляет и согревает, а Ярослав в ответ начал дарить ей цветы и знаки внимания. Однако тогда оба старались избегать публичных комментариев, предпочитая не подтверждать, но и не отрицать слухи о романе.

Первые появления вместе

В 2024 году Шаман и Мизулина начали появляться на официальных мероприятиях. Одним из первых стало участие в международном молодёжном фестивале в образовательном центре "Сириус" в Сочи, где пара впервые появилась на публике вместе.

Настоящим признанием стало 14 февраля 2025 года, когда Шаман представил клип на песню "Я останусь с тобой". В видео Екатерина Мизулина сыграла возлюбленную артиста, а поклонники тут же заподозрили, что клип стал своеобразным признанием в любви.

Подтверждение не заставило себя ждать. 10 марта 2025 года на концерте в Москве Шаман пригласил Мизулину на сцену и, не скрывая эмоций, сделал важное сообщение.

"Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, что между нами. Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся, мы вместе", — сказал Шаман.

С этого момента пара перестала скрывать чувства и стала открыто говорить о своих отношениях.

Любовь и поддержка

В интервью Ярослав не раз признавался, что рядом с Екатериной он стал спокойнее и увереннее. Он отмечал, что раньше перед важными событиями избегал общения даже с близкими, чтобы не терять концентрацию, но теперь чувствует себя иначе.

"Я не знаю, как у Екатерины это получается, но она действительно меня наполняет. Когда я прихожу домой, достаточно просто побыть рядом — и физически становится легче", — делился певец.

Шаман подчёркивал, что они вместе посещают мероприятия не из-за светской необходимости, а потому что им комфортно быть рядом. Он также рассказывал, что сумел найти общий язык с матерью Екатерины — Еленой Мизулиной, известным общественным деятелем и бывшим сенатором.

Мизулина: от частного к публичному

Для Екатерины Мизулиной, человека с чёткой профессиональной позицией и сдержанным стилем, внимание к личной жизни стало испытанием. По её признанию, она всегда была интровертом, но обстоятельства заставили её открыться.

Активистка пояснила, что пара решила публично говорить о своих отношениях, чтобы снизить давление и убрать домыслы. Ведь к этому моменту каждая их совместная фотография становилась поводом для сплетен.

Символические жесты и знаки внимания

Весной 2025 года пара всё чаще появлялась вместе на культурных событиях. На премьере фильма "Август" журналисты заметили помолвочное кольцо с крупным камнем на руке Екатерины. Тогда ни она, ни Ярослав не стали комментировать догадки о свадьбе, но внимательные поклонники поняли: подготовка уже идёт.

Осенью Екатерина поддерживала любимого на музыкальном конкурсе "Интервидение", где Шаман представлял Россию с песней "Прямо по сердцу". После выступления артист снялся с конкурса, объяснив это желанием "соблюсти законы гостеприимства", и отправился к своей главной группе поддержки — Екатерине.

Свадьба в Донецке

Главная новость года для поклонников пары пришла в ноябре 2025 года. После Дня народного единства Мизулина сообщила в своём Telegram-канале, что они с Шаманом побывали в Донецке. Там пара посетила школу, подарив детям компьютерную технику, встретилась с настоятелем храма святых Петра и Февронии и получила благословение на будущее. Именно в Донецке в этот же день они официально зарегистрировали брак.

Церемония прошла без помпы: Екатерина и Ярослав выбрали скромные образы в тёмно-зелёных и чёрных тонах, отказавшись от традиционных свадебных нарядов. В руках Мизулиной был небольшой букет белых роз, символ чистоты и верности.

"В Донецке мы посетили ЗАГС и расписались", — написала Екатерина, сопроводив пост белым сердцем.

На церемонии присутствовали лишь близкие друзья и несколько официальных гостей, включая главу ДНР Дениса Пушилина.

Пара не спешит называть себя медийным феноменом, хотя очевидно, что их союз стал символом единства искусства и общественной позиции. Шаман продолжает писать музыку, а Екатерина занимается цифровой безопасностью и образовательными проектами.

Их общие ценности — патриотизм, вера и взаимное уважение — стали основой отношений.

Значение этого союза

История Шамана и Екатерины Мизулиной — не просто роман знаменитостей. Это история о совпадении мировоззрений и внутренней силы, где музыка и общественная миссия оказались на одной волне. Они нашли друг в друге не только любовь, но и союзников по духу, что делает их историю одной из самых искренних и символичных в современной российской культуре.