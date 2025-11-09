Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тюменскую область захлестнула волна киберпреступности: жители потеряли более миллиарда рублей
Секрет растения из ада: Долина Смерти поможет человечеству спасти себя
Годы идут, а кожа не стареет: секреты сохранения коллагена без пластики и уколов
Скрученный пробег стал национальной привычкой: как японцы доказали, что честность тоже может быть стандартом
Болезнь ушла, а риск остался: пять вирусов, которые крадут годы жизни
Острый характер и сладкая душа: зимняя закуска, влюбляющая с первого хруста
Рейтинг пернатых: какой попугай станет говоруном, а кто — вашим личным кошмаром
Не определилась с оттенком? Эта роза — тоже: растения, которые сами выбирают цвет лепестков
Забудьте про кефир: этот ингредиент делает оладьи воздушными, как из детства — пышнее не бывает

Как Юрий Николаев гулял с Мастроянни и коллекционировал ружья: неожиданные факты о легенде ТВ

6:11
Шоу-бизнес

Юрий Николаев — одно из самых узнаваемых лиц советского и российского телевидения. Его имя навсегда связано с эпохой, когда телевидение объединяло миллионы зрителей, а программа "Утренняя почта" стала главным окном в мир музыки. Его харизма, интеллигентность и уважительное отношение к артистам сделали его символом целой эпохи.

Юрий Николаев
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Николаев

Начало пути

Будущий телеведущий родился 16 декабря 1948 года в семье военных. Его отец, Александр Сильвестрович, был полковником МВД, а мать, Валентина Игнатовна, служила капитаном КГБ. Юрий рос добрым и впечатлительным мальчиком. Он отличался живым воображением и быстро переключался с одного увлечения на другое: пробовал себя в спорте, рисовании, танцах и даже мечтал стать инженером.

Однако судьба распорядилась иначе. В 13 лет Николаев впервые оказался перед телекамерой — сыграл небольшую роль в спектакле "Мужской разговор". Этот опыт стал поворотным моментом: мальчик понял, что телевидение — его настоящая стихия.

Путь к "Утренней почте"

В 70-х годах советское телевидение только формировалось как культурное явление, и попасть в эфир было мечтой тысяч артистов. Именно Николаев стал для многих исполнителей проводником к славе. Его спокойная, уверенная манера ведения, искренняя улыбка и природное обаяние покорили зрителей.

"Утренняя почта" под его руководством превратилась в настоящий музыкальный бренд. Для артистов появление в этой передаче означало признание, а для зрителей — повод включить телевизор ранним утром.

Юрий Николаев не просто представлял песни — он создавал атмосферу доверия и радости, что и стало секретом популярности программы.

Забавный случай с Мастроянни

Николаев обладал чувством юмора и самоиронии. Однажды, во время съёмок фильма "Очи чёрные", где снимался Марчелло Мастроянни, телеведущий оказался в забавной ситуации.

Когда знаменитости прогуливались по набережной Невы, подростки вдруг подбежали не к мировому актёру, а к Николаеву, прося автограф. Мастроянни с улыбкой заметил, что это и есть признак другой эпохи — телеведущих в СССР знали лучше, чем голливудских звёзд.

Сложный период: борьба с зависимостью

Успех и слава не прошли бесследно. В какой-то момент Николаев оказался в плену пагубной привычки — алкоголя. На борьбу с зависимостью ушли годы, и огромную роль сыграла его жена Элеонора Николаева, с которой он прожил всю жизнь. Она вытаскивала мужа  из передряг, даже когда он был в другом городе.

После того как он однажды вышел в прямой эфир подшофе и получил строгий выговор, Юрий Александрович собрал всю волю в кулак и навсегда отказался от спиртного.

Элеонора оставалась рядом во все сложные годы, но, как признавал сам Николаев, именно из-за болезни и зависимости им так и не удалось стать родителями.

Увлечения: спорт и охота

Помимо телевидения, Николаев страстно любил спорт. Он занимался теннисом, бильярдом, лыжами и даже осваивал пилотирование спортивного самолёта. Он часто летал вместе с Леонидом Якубовичем, с которым его связывала многолетняя дружба.

Не меньше он любил и охоту. Ещё в студенчестве, обучаясь в ГИТИСе, Николаев впервые взял ружьё и по совету наставника, народного артиста Петра Глебова, относился к этому занятию с уважением и интересом.

Со временем Юрий стал настоящим коллекционером старинных двустволок и ежегодно ездил под Ярославль на охоту. Там ему рассказывали легенды о мифическом медведе-оборотне — символе лесной силы. У телеведущего даже были серебряные пули, "на всякий случай".

Испытание болезнью

В начале 2000-х годов здоровье Николаева серьёзно пошатнулось. Благодаря настойчивости жены он прошёл обследование, где у него обнаружили аневризму аорты. Операция прошла успешно, но спустя несколько лет у телеведущего диагностировали онкологическое заболевание.

Юрий не скрывал болезни и открыто говорил о ней, подавая пример мужества. Он признавался, что ему страшно, но желание жить сильнее.

Несмотря на рецидивы, он не прекращал работать и вести телепередачи. Врачи отмечали, что именно активность и любовь к делу помогали Николаеву держаться.

В 2024 году телеведущий вновь был госпитализирован — потерял сознание, но вскоре восстановился. В начале 2025-го он сломал бедро и долго восстанавливался. Несмотря на слухи о проблемах с памятью, Николаев уверял, что чувствует себя нормально для своего возраста.

Последние месяцы

Осенью 2025 года состояние здоровья резко ухудшилось. Сначала — тяжёлая пневмония, затем врачи сообщили о возвращении онкозаболевания.

4 ноября 2025 года Юрий Николаев ушёл из жизни на 77-м году. О смерти телеведущего сообщил Николай Цискаридзе, отметив, что Николаев был человеком, который зажёг десятки звёзд и дал путёвку в жизнь многим артистам.

Наследие и память

Юрий Николаев останется в истории телевидения как человек, который научил страну улыбаться по утрам. Его передачи "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики" стали символом доброты, профессионализма и искреннего общения со зрителем.

Он был не просто ведущим — он стал частью семейной истории миллионов людей, для которых его голос ассоциировался с детством и музыкой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Новости спорта
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Шоу-бизнес
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Болезнь ушла, а риск остался: пять вирусов, которые крадут годы жизни
Острый характер и сладкая душа: зимняя закуска, влюбляющая с первого хруста
Рейтинг пернатых: какой попугай станет говоруном, а кто — вашим личным кошмаром
Не определилась с оттенком? Эта роза — тоже: растения, которые сами выбирают цвет лепестков
Забудьте про кефир: этот ингредиент делает оладьи воздушными, как из детства — пышнее не бывает
Когда город превращается в лабиринт: 5 приёмов, которые спасают туристов в незнакомых местах
Ледник судного дня уже тает: учёные нашли скрытую угрозу в глубинах океана
Машины, которые ломают глаза и привычную геометрию: как уродливый дизайн вдруг стал магнитом
Волосы не просто выпадают — они сдаются: что на самом деле стоит за этим и как вернуть былую густоту
Зуб мудрости растёт как вулкан: как успокоить боль, пока не стало поздно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.