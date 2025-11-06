Ксения Бородина даёт Второй шанс: как телеведущая отнимает хлеб у Сябитовой и Гузеевой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина запустила шоу о людях, которые пережили предательство и развод.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Звезда ТВ удивила поклонников — теперь она не только звезда реалити, но и создательница собственного романтического проекта. Новый формат получил название "Второй шанс", и уже первый выпуск вызвал оживлённые обсуждения.

В отличие от привычных шоу о знакомствах, где герои ищут любовь с нуля, идея Бородиной построена на другой философии: любовь можно найти и после разрыва, если позволить себе снова открыться чувствам.

"Часто бывает так, что если у тебя не сложились отношения, то очень сложно переступить через себя и открыться чему-то новому", — отметила телеведущая.

По словам ведущей, её проект — это не просто развлечение, а психологически тонкий формат о доверии, боли, страхах и способности заново полюбить.

От реалити к реальной жизни

Ксения не впервые обращается к теме отношений. За долгие годы на телевидении она прошла путь от ведущей "Дома-2" до автора и продюсера собственного шоу. Теперь она словно берет эстафету у телесвахи Розы Сябитовой и актрисы Ларисы Гузеевой, которые долгие годы помогали людям искать любовь на экране.

Но формат "Второго шанса" отличается от привычных ток-шоу — здесь нет экспертов с готовыми советами и сцен с пафосными признаниями. Всё строится на искреннем разговоре и живых эмоциях.

Каждая серия — это отдельная история о человеке, которому пришлось начать жизнь заново после тяжелого разрыва.

Первая героиня — девушка, которую предали

Открыла проект история Елены — девушки, пережившей измену и болезненный разрыв после почти десяти лет отношений. Её парень ушёл к их общей знакомой, и, как призналась героиня, долгое время она не могла поверить, что это действительно случилось.

Во время беседы Бородина деликатно спросила, не пыталась ли Елена предотвратить измену — например, ограничить общение избранника с подругой или настоять на ясности в отношениях.

Но героиня оказалась удивительно зрелой и честной.

"Я не виновата в том, что другой человек решил меня предать. Я никакую ошибку здесь не совершала", — сказала участница шоу Елена.

Её слова прозвучали как своеобразный манифест для всех, кто когда-либо сталкивался с предательством. Девушка добавила, что не стала копаться в прошлом, ведь оно не изменится, а значит — пора идти дальше.

Идея проекта: любовь после боли

Главная мысль шоу проста — даже после развода или измены человек может снова построить отношения, если не закрывать сердце.

Бородина подчёркивает: цель программы — не свести людей любой ценой, а показать, что личное счастье начинается с внутреннего принятия.

Шоу объединяет элементы документального повествования и психологического реалити. Здесь нет постановочных сцен и заученных фраз — всё максимально приближено к жизни.

"Неудача в любви не означает её конец. Иногда это шанс начать всё с чистого листа", — отметила звезда. 

Ответ хейтерам: "Вы злитесь, потому что несчастны"

Параллельно с запуском нового проекта телеведущей вновь пришлось столкнуться с критикой. После свадьбы с бизнесменом Николаем Сердюковым в сети не утихают споры — кто-то считает их союз пиаром, другие — шагом к личному счастью.

Бородина не осталась в стороне и дала прямой ответ тем, кто обсуждает её личную жизнь.

"Я привыкла к хейту и зависти. Лучше бы вы пошли в терапию и разобрались, почему чужая жизнь вам покоя не даёт", — писала телеведущая.

Она напомнила подписчикам, что довольные и реализованные люди не тратят силы на злость и осуждение. По словам звезды, хейт часто рождается из внутренней пустоты.

А что если… телевидение снова меняется?

Появление шоу "Второй шанс" можно рассматривать как отражение новой тенденции на телевидении — отход от формата гламурных реалити в пользу искренних, терапевтических историй.

Зритель больше не хочет смотреть идеальные кадры. Он ищет эмоцию, узнаваемость, правду. Поэтому проект Бородиной может стать одним из тех, что возвращают дове́рие к жанру романтических шоу.

1. Где можно посмотреть шоу?
Проект выходит на одной из популярных онлайн-платформ и будет доступен также на YouTube-канале Ксении Бородиной.

2. Принимает ли Бородина участие в отборе героев?
Да, телеведущая лично утверждает участников и следит за каждой историей.

3. Будет ли продолжение?
Да, в планах у Ксении — как минимум два сезона, где зрителей ждут новые герои и неожиданные повороты.

Три интересных факта

  1. Название шоу придумала сама Ксения после разговора с подписчиками о "втором дыхании" в жизни.

  2. Саундтрек для проекта написала молодая российская исполнительница, вдохновлённая личной историей развода.

  3. Съёмки проходят в уютных локациях — от кафе до загородных домов, без ярких декораций, чтобы сохранить атмосферу доверия.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
