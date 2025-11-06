Принц Гарри на распутье: вернуться домой или остаться в тени Голливуда

Принц Гарри, уставший от публичности и провалов в Голливуде, задумался о возвращении домой. Последнее слова остаётся у жены члена королевской семьи Меган Маркл.

Пара, которая некогда взорвала британскую монархию своим решением уйти из королевской семьи, снова оказалась в центре внимания. Источники, близкие к окружению герцогов Сассекских, сообщают: между Гарри и Меган назревает серьезное напряжение. Причина — различие взглядов на публичность, стратегию в карьере и даже на то, где должна расти их семья.

Гарри устал от публичности

Когда принц Гарри покидал дворец, он надеялся, что жизнь вдали от Лондона принесет тишину и свободу от постоянного внимания папарацци. Однако всё пошло иначе. Со временем Меган всё активнее стала использовать социальные сети, публикуя фото с детьми и мужем, а также создавая имидж "идеальной семьи".

По словам близких к окружению герцогов источников, Гарри всё чаще чувствует себя неуютно. Его раздражает, что личные моменты становятся частью контент-стратегии супруги.

"Гарри чувствует себя использованным, потому что Меган выставляет его на показ", — сообщил источник британскому таблоиду.

Для человека, который с детства видел, как СМИ искажали события вокруг его семьи, такая ситуация кажется особенно болезненной.

От "любимчика нации" до "разочарования Голливуда"

До "Мегзита" Гарри считался одним из самых популярных членов британской королевской семьи. Его открытость, чувство юмора и участие в благотворительных проектах вызывали искреннее восхищение. Но после переезда в США образ герцога изменился.

Сейчас, по словам инсайдеров, принц испытывает разочарование — несмотря на усилия, его добрые дела теряются в потоке критики.

"Он продолжает делать правильные вещи, вкладываясь в благотворительность и просветительскую деятельность, но это никого не подкупает", — отметил источник.

Общественное восприятие Гарри и Меган в Британии остаётся прохладным, а в Голливуде их репутация тоже заметно ослабла.

Голливуд устал от герцогов

После громкого интервью с журналистом Опра Уинфри в 2021 году, сделки с Netflix и Spotify должны были закрепить статус пары как влиятельных медиа-персон. Но реальность оказалась иной. Проекты, от которых ожидали фурор, не оправдали ожиданий.

Контракт со Spotify завершился досрочно, подкасты не собрали нужной аудитории, а документальные и кулинарные шоу Netflix оказались под шквалом критики. Один из продюсеров анонимно признался, что "публика больше не верит в искренность этой пары".

В Голливуде всё чаще говорят, что герцоги исчерпали кредит доверия.

"Их проекты больше не вызывают интереса. В индустрии считают, что время Гарри и Меган прошло", — утверждает источник из киностудии.

Разные пути: Меган мечтает о сериале, а Гарри — о семье

Разногласия внутри семьи касаются не только пиара, но и будущего. Меган, по слухам, готовит идею для сериала о принцессе Диане. Она уверена, что история матери Гарри может привлечь внимание аудитории и стать трогательным остросоциальным проектом.

Однако Гарри категорически против. Он видит в этом попытку использовать память матери в личных целях, а также боится, что проект будет воспринят как дешёвый пиар-трюк.

"Это спекуляция на больной для его семьи теме", — говорят близкие к окружению принца.

Для Гарри сейчас важно другое — вернуть доверие отца и брата, а также возобновить отношения с Великобританией. Он, по некоторым данным, даже обсуждает возможность вернуться в Англию, чтобы дети могли расти ближе к его корням.

Но для Меган, привыкшей к американскому образу жизни и независимости, такой шаг выглядит как поражение.

А что если Гарри вернётся?

Возможное возвращение Гарри в Британию может стать переломным моментом. Он всё чаще даёт понять, что соскучился по родине и хотел бы, чтобы его дети знали историю семьи не по рассказам, а лично. Но это решение способно стать испытанием для их брака. Если Меган останется в США, герцогам предстоит выбор между карьерой и семьёй.

Три интересных факта

Принц Гарри до сих пор сохраняет британское гражданство и может вернуться без юридических сложностей. Меган ведёт собственный бренд лайфстайл-проектов, включая блог о здоровом питании. Их дети — Арчи и Лилибет — официально признаны наследниками титулов, несмотря на проживание в США.

Исторический контекст

История Гарри и Меган уже вошла в историю монархии. Впервые за десятилетия член королевской семьи отказался от статуса ради личной свободы. "Мегзит" стал символом столкновения традиций и современности, любви и общественного давления.

Но, возможно, сейчас перед ними открывается новая глава — поиск гармонии между личной жизнью и долгом, между прошлым и будущим.