Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествие по России — новый тренд: как автотуризм меняет отдых россиян
Хватит портить картошку: один копеечный порошок из шкафа сделает её хрустящей навсегда
Подойдёте неправильно — собака может укусить: 5 шагов, чтобы не спровоцировать агрессию и страх
Они веками скрывали рецепт блестящих волос: древний эликсир из Азии снова покоряет мир
Земля кипит изнутри: под Йеллоустоуном дремлет чудовище, которое может переписать климат планеты
Тихая хирургия зелёных питомцев: обрезка, которая возвращает растениям молодость и силу
Сода против накипи, уксус против времени: старинный дуэт, который побеждает даже современную грязь
Ходьба лечит не хуже таблеток: врачи объяснили, почему быстрый шаг снижает давление
Снег, дождь, холод — всё равно: цветок, который взрывает клумбу звёздами оранжевого пламени

Принц Гарри на распутье: вернуться домой или остаться в тени Голливуда

5:28
Шоу-бизнес

Принц Гарри, уставший от публичности и провалов в Голливуде, задумался о возвращении домой. Последнее слова остаётся у жены члена королевской семьи Меган Маркл.

Принц Гарри и модель Меган Маркл
Фото: Фан-аккаунт Меган Маркл ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Принц Гарри и модель Меган Маркл

Пара, которая некогда взорвала британскую монархию своим решением уйти из королевской семьи, снова оказалась в центре внимания. Источники, близкие к окружению герцогов Сассекских, сообщают: между Гарри и Меган назревает серьезное напряжение. Причина — различие взглядов на публичность, стратегию в карьере и даже на то, где должна расти их семья.

Гарри устал от публичности

Когда принц Гарри покидал дворец, он надеялся, что жизнь вдали от Лондона принесет тишину и свободу от постоянного внимания папарацци. Однако всё пошло иначе. Со временем Меган всё активнее стала использовать социальные сети, публикуя фото с детьми и мужем, а также создавая имидж "идеальной семьи".

По словам близких к окружению герцогов источников, Гарри всё чаще чувствует себя неуютно. Его раздражает, что личные моменты становятся частью контент-стратегии супруги.

"Гарри чувствует себя использованным, потому что Меган выставляет его на показ", — сообщил источник британскому таблоиду.

Для человека, который с детства видел, как СМИ искажали события вокруг его семьи, такая ситуация кажется особенно болезненной.

От "любимчика нации" до "разочарования Голливуда"

До "Мегзита" Гарри считался одним из самых популярных членов британской королевской семьи. Его открытость, чувство юмора и участие в благотворительных проектах вызывали искреннее восхищение. Но после переезда в США образ герцога изменился.

Сейчас, по словам инсайдеров, принц испытывает разочарование — несмотря на усилия, его добрые дела теряются в потоке критики.

"Он продолжает делать правильные вещи, вкладываясь в благотворительность и просветительскую деятельность, но это никого не подкупает", — отметил источник.

Общественное восприятие Гарри и Меган в Британии остаётся прохладным, а в Голливуде их репутация тоже заметно ослабла.

Голливуд устал от герцогов

После громкого интервью с журналистом Опра Уинфри в 2021 году, сделки с Netflix и Spotify должны были закрепить статус пары как влиятельных медиа-персон. Но реальность оказалась иной. Проекты, от которых ожидали фурор, не оправдали ожиданий.

Контракт со Spotify завершился досрочно, подкасты не собрали нужной аудитории, а документальные и кулинарные шоу Netflix оказались под шквалом критики. Один из продюсеров анонимно признался, что "публика больше не верит в искренность этой пары".

В Голливуде всё чаще говорят, что герцоги исчерпали кредит доверия.

"Их проекты больше не вызывают интереса. В индустрии считают, что время Гарри и Меган прошло", — утверждает источник из киностудии.

Разные пути: Меган мечтает о сериале, а Гарри — о семье

Разногласия внутри семьи касаются не только пиара, но и будущего. Меган, по слухам, готовит идею для сериала о принцессе Диане. Она уверена, что история матери Гарри может привлечь внимание аудитории и стать трогательным остросоциальным проектом.

Однако Гарри категорически против. Он видит в этом попытку использовать память матери в личных целях, а также боится, что проект будет воспринят как дешёвый пиар-трюк.

"Это спекуляция на больной для его семьи теме", — говорят близкие к окружению принца.

Для Гарри сейчас важно другое — вернуть доверие отца и брата, а также возобновить отношения с Великобританией. Он, по некоторым данным, даже обсуждает возможность вернуться в Англию, чтобы дети могли расти ближе к его корням.

Но для Меган, привыкшей к американскому образу жизни и независимости, такой шаг выглядит как поражение.

А что если Гарри вернётся?

Возможное возвращение Гарри в Британию может стать переломным моментом. Он всё чаще даёт понять, что соскучился по родине и хотел бы, чтобы его дети знали историю семьи не по рассказам, а лично. Но это решение способно стать испытанием для их брака. Если Меган останется в США, герцогам предстоит выбор между карьерой и семьёй.

Три интересных факта

  1. Принц Гарри до сих пор сохраняет британское гражданство и может вернуться без юридических сложностей.

  2. Меган ведёт собственный бренд лайфстайл-проектов, включая блог о здоровом питании.

  3. Их дети — Арчи и Лилибет — официально признаны наследниками титулов, несмотря на проживание в США.

Исторический контекст

История Гарри и Меган уже вошла в историю монархии. Впервые за десятилетия член королевской семьи отказался от статуса ради личной свободы. "Мегзит" стал символом столкновения традиций и современности, любви и общественного давления.

Но, возможно, сейчас перед ними открывается новая глава — поиск гармонии между личной жизнью и долгом, между прошлым и будущим.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Домашние животные
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Последние материалы
Снег, дождь, холод — всё равно: цветок, который взрывает клумбу звёздами оранжевого пламени
Портал в прошлое: на дне Тихого океана нашли живое существо эпохи динозавров — время будто застыло
Немецкие ножницы бьют по кошельку: новая реальность цен в парикмахерских заставляет задуматься
Кофе и сахар: эта привычка запускает необратимые процессы в организме — готовьтесь к последствиям
Жир уходит, как по волшебству: способ очистить вытяжку за 5 минут без скребков и химии
Камеры на дорогах начали видеть больше, чем люди: нейросети вышли на охоту за нарушителями
От компресса до приправы: это растение, которое борется с болью, воспалением и продлевает молодость
Лифт, который убьёт динозавра: как прогресс ставит под удар природу пляжа T-Rex Bay
Волосы, которые пережили всё: процедуры, возвращающие блеск и силу
Под толщей воды — античность, под волнами — призраки городов: кто жил там, где теперь глубина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.