Принц Гарри на распутье: вернуться домой или остаться в тени Голливуда

Принц Гарри, уставший от публичности и провалов в Голливуде, задумался о возвращении домой. Последнее слова остаётся у жены члена королевской семьи Меган Маркл.
Пара, которая некогда взорвала британскую монархию своим решением уйти из королевской семьи, снова оказалась в центре внимания. Источники, близкие к окружению герцогов Сассекских, сообщают: между Гарри и Меган назревает серьезное напряжение. Причина — различие взглядов на публичность, стратегию в карьере и даже на то, где должна расти их семья.
Когда принц Гарри покидал дворец, он надеялся, что жизнь вдали от Лондона принесет тишину и свободу от постоянного внимания папарацци. Однако всё пошло иначе. Со временем Меган всё активнее стала использовать социальные сети, публикуя фото с детьми и мужем, а также создавая имидж "идеальной семьи".
По словам близких к окружению герцогов источников, Гарри всё чаще чувствует себя неуютно. Его раздражает, что личные моменты становятся частью контент-стратегии супруги.
"Гарри чувствует себя использованным, потому что Меган выставляет его на показ", — сообщил источник британскому таблоиду.
Для человека, который с детства видел, как СМИ искажали события вокруг его семьи, такая ситуация кажется особенно болезненной.
До "Мегзита" Гарри считался одним из самых популярных членов британской королевской семьи. Его открытость, чувство юмора и участие в благотворительных проектах вызывали искреннее восхищение. Но после переезда в США образ герцога изменился.
Сейчас, по словам инсайдеров, принц испытывает разочарование — несмотря на усилия, его добрые дела теряются в потоке критики.
"Он продолжает делать правильные вещи, вкладываясь в благотворительность и просветительскую деятельность, но это никого не подкупает", — отметил источник.
Общественное восприятие Гарри и Меган в Британии остаётся прохладным, а в Голливуде их репутация тоже заметно ослабла.
После громкого интервью с журналистом Опра Уинфри в 2021 году, сделки с Netflix и Spotify должны были закрепить статус пары как влиятельных медиа-персон. Но реальность оказалась иной. Проекты, от которых ожидали фурор, не оправдали ожиданий.
Контракт со Spotify завершился досрочно, подкасты не собрали нужной аудитории, а документальные и кулинарные шоу Netflix оказались под шквалом критики. Один из продюсеров анонимно признался, что "публика больше не верит в искренность этой пары".
В Голливуде всё чаще говорят, что герцоги исчерпали кредит доверия.
"Их проекты больше не вызывают интереса. В индустрии считают, что время Гарри и Меган прошло", — утверждает источник из киностудии.
Разногласия внутри семьи касаются не только пиара, но и будущего. Меган, по слухам, готовит идею для сериала о принцессе Диане. Она уверена, что история матери Гарри может привлечь внимание аудитории и стать трогательным остросоциальным проектом.
Однако Гарри категорически против. Он видит в этом попытку использовать память матери в личных целях, а также боится, что проект будет воспринят как дешёвый пиар-трюк.
"Это спекуляция на больной для его семьи теме", — говорят близкие к окружению принца.
Для Гарри сейчас важно другое — вернуть доверие отца и брата, а также возобновить отношения с Великобританией. Он, по некоторым данным, даже обсуждает возможность вернуться в Англию, чтобы дети могли расти ближе к его корням.
Но для Меган, привыкшей к американскому образу жизни и независимости, такой шаг выглядит как поражение.
Возможное возвращение Гарри в Британию может стать переломным моментом. Он всё чаще даёт понять, что соскучился по родине и хотел бы, чтобы его дети знали историю семьи не по рассказам, а лично. Но это решение способно стать испытанием для их брака. Если Меган останется в США, герцогам предстоит выбор между карьерой и семьёй.
Принц Гарри до сих пор сохраняет британское гражданство и может вернуться без юридических сложностей.
Меган ведёт собственный бренд лайфстайл-проектов, включая блог о здоровом питании.
Их дети — Арчи и Лилибет — официально признаны наследниками титулов, несмотря на проживание в США.
История Гарри и Меган уже вошла в историю монархии. Впервые за десятилетия член королевской семьи отказался от статуса ради личной свободы. "Мегзит" стал символом столкновения традиций и современности, любви и общественного давления.
Но, возможно, сейчас перед ними открывается новая глава — поиск гармонии между личной жизнью и долгом, между прошлым и будущим.
