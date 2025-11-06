Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе и сахар: эта привычка запускает необратимые процессы в организме — готовьтесь к последствиям
Жир уходит, как по волшебству: способ очистить вытяжку за 5 минут без скребков и химии
Камеры на дорогах начали видеть больше, чем люди: нейросети вышли на охоту за нарушителями
От компресса до приправы: это растение, которое борется с болью, воспалением и продлевает молодость
Лифт, который убьёт динозавра: как прогресс ставит под удар природу пляжа T-Rex Bay
Волосы, которые пережили всё: процедуры, возвращающие блеск и силу
Под толщей воды — античность, под волнами — призраки городов: кто жил там, где теперь глубина
Надежность или маркетинг? Рейтинг автомобилей, которые стали символом качества в 2025 году
Обратная сторона шатдауна: кто расплачивается за политические игры в США

Жив, курилка: как Садальский обнаружил знаменитого певца, которого уже похоронили

Шоу-бизнес

Встреча актёра Станислава Садальского с певцом Сергеем Крыловым в самолёте опровергла годы слухов о смерти артиста.

Актёр Станислав Садальский и певец Сергей Крылов
Фото: Инстаграм Станислава Садальского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Станислав Садальский и певец Сергей Крылов

Неожиданная встреча в самолете между актёром Станиславом Садальским и Сергеем Крыловым — фигуры, давно исчезнувшей с российской сцены, стала настоящей сенсацией. Весьма неожиданно Садальский столкнулся с человеком, которого, по всей видимости, считали ушедшим из жизни. Этот момент стал настоящей сенсацией, ведь слухи о смерти Крылова ходили несколько лет. Оказавшись в аэропорту Уфы, Садальский, увидев незнакомого полноватого мужчину, не сразу понял, с кем ему предстоит встретиться. Удивление и радость от неожиданной встречи с легендой русской эстрады переполняли актёра.

"Самый толстый певец" российской эстрады

Сергей Крылов — не просто имя, а целая эпоха в российской музыкальной культуре конца 90-х и начала 2000-х. Его хит "Девочка моя" был на устах у всех. Песня, ставшая почти гимном своего времени, безусловно, сделала его популярным. В то время Крылов был одним из самых узнаваемых и ярких представителей российской сцены, и его сингл часто звучал на радиостанциях и в клубах. Впрочем, его неординарная фигура, его внешность с пышными формами тоже привлекала внимание, и по сути, он был первым певцом в отечественном шоу-бизнесе, которого стали называть "самым толстым певцом". Это прозвище закрепилось за ним не только благодаря его необычному внешнему виду, но и в силу того, что он был одним из немногих, кто не стеснялся своей фигуры, а наоборот, принимал её как часть своей индивидуальности.

Однако после своего музыкального пика в начале 2000-х, Крылов исчез с экранов и сцены. Слухи о его жизни начали бродить: кто-то говорил, что певец покинул Россию, а кто-то утверждал, что он даже умер. В начале 2000-х годов в прессе начали гулять слухи, что Сергей Крылов скончался в Америке, где он якобы жил последние годы. Это добавило трагизма и ещё больше загадочности к исчезновению артиста.

Слухи о смерти: как Садальский узнал правду

И вот неожиданная встреча в самолёте, которая обостряет загадку.

Актёр, желая удостовериться в своих подозрениях, решил провести небольшой эксперимент и обратился к стюардессе с вопросом о фамилии своего соседа по креслу. Стюардесса, сославшись на политику конфиденциальности, не смогла назвать ему фамилию пассажира, но всё же проговорилась.

"Крылов", — сказала стюардесса.

Как только Садальский услышал это имя, его восторг не знал границ. Оказавшись рядом с человеком, которого все считали мёртвым, актёр в тот момент не мог поверить своим глазам. Всё это время Сергей Крылов был жив. Это был настоящий сюрприз, который так долго ждали поклонники и знакомые певца. Станислав Садальский не мог скрыть свою радость:

"Какая же радость, жив, курилка!" — воскликнул Садальский, обращаясь к своему соседу.

Сергей Крылов: новый этап в жизни

После долгого исчезновения Крылов снова был на виду. Эта встреча с актёром в самолёте стала точкой отсчёта для его возвращения в общественное сознание. Но как певец справился с тем, что его считали мёртвым? Сергей Крылов несколько раз комментировал свою жизнь после исчезновения, и всегда подчёркивал, что не было ни желания исчезать, ни тем более умирать. Он просто ушёл с экрана по личным причинам, нуждаясь в уединении и перезагрузке. Примечательно, что возвращение Крылова на сцену, как и его жизнь в целом, было совершенно не похожим на возвращение других знаменитостей, которые стремятся восстановить свою популярность. Крылов остался верен себе, предпочтя избегать шума и массового внимания.

Тем не менее, удивительное исчезновение певца породило множество слухов и мифов, одним из которых и была его якобы смерть в США.

Роль Садальского в восстановлении истины

Стоит отметить, что встреча с Крыловым для Станислава Садальского стала чем-то большим, чем просто случайной встречей. Он оказался тем человеком, который был готов восстановить правду о певце и развернуть её с новой стороны. Садальский не скрывал своего восторга и радости, так как всё, что он слышал о смерти Крылова, оказывалось лишь слухами. Это событие, которое можно было бы описать как своего рода детективное открытие.

Если бы не эта встреча, возможно, имя Крылова так и осталось бы в списках "погибших" артистов, чьи судьбы были поглощены временем. Но, как оказывается, в жизни бывают моменты, которые меняют всё. Таким образом, эта встреча стала не только приятным сюрпризом для самого Садальского, но и для всех поклонников Крылова, которые рады, что их кумир по-прежнему жив и может вновь порадовать поклонников своей музыкой и творчеством.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Домашние животные
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Упражнение, которое заменит сразу три тренировки: пресс и спина скажут спасибо
Новости спорта
Упражнение, которое заменит сразу три тренировки: пресс и спина скажут спасибо
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Последние материалы
Жив, курилка: как Садальский обнаружил знаменитого певца, которого уже похоронили
Надежность или маркетинг? Рейтинг автомобилей, которые стали символом качества в 2025 году
Обратная сторона шатдауна: кто расплачивается за политические игры в США
Амазонская тайна: миниатюрное существо с укусом ягуара и зубами-кинжалами держит в страхе тропики
Сделать красиво и сэкономить: всё о ремонте, который не бьёт по кошельку и радует глаз
Голос древних майя: найденная 1200-летняя надпись Эк-Балам пробуждает забытое королевство
Груша возвращается в сады России: дерево, которое благодарит за заботу урожаем
Забудьте о тостере: жарим хлеб на сковороде с оливковым маслом и получаем идеальную корочку
Россияне застряли в замкнутом круге усталости: как движение спасает от выгорания
Не мицелляркой единой: как смывать макияж, чтобы кожа светилась
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.