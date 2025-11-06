Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования

Бывший актёр МХТ и звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров*, покинувший Россию после начала СВО, вновь оказался в центре общественного внимания. Поводом стали его новые публикации в социальных сетях — стихи, в которых артист рассуждает о возвращении на родину. Эти строки вызвали неоднозначную реакцию: часть подписчиков увидела в них тоску по России, а большинство — сарказм и скрытую агрессию.

Стихи, вызвавшие бурю

В одном из последних постов Назаров* делится собственными стихами, где заявляет, что хочет "вернуться со смехом". Для многих фраза прозвучала как вызов и насмешка.

Ранее артист уже публиковал тексты с аналогичными высказываниями, за что подвергался резкой критике. После выхода очередного стихотворения пользователи обвинили его в двуличии. По мнению россиян, Назаров* не любит свою родину, а значит, мечтать о возвращении странно.

Как сообщает "Царьград", реакция интернет-аудитории оказалась предсказуемой: в комментариях под постами буря негодования. Люди писали, что артист "навсегда потерял уважение зрителей" и "уже не сможет быть своим в России".

Крах карьеры и переезд за границу

До 2022 года Дмитрий Назаров* был одним из самых узнаваемых актёров страны — звезда сериала "Кухня", ведущий МХТ имени Чехова, лауреат государственных премий. Однако после начала СВО он выступил с серией заявлений, которые расценили как оскорбительные для российских зрителей.

Распространение им стихов, в которых он критикует действия российских властей, стало переломным моментом в его карьере. Назарова* уволили из МХТ имени Чехова, где он играл ведущие роли, а также сняли с проекта "12 стульев".

Вскоре после скандала артист вместе с супругой, актрисой Ольгой Васильевой, покинул страну и перебрался во Францию.

Падение популярности и слухи о проблемах

Жизнь за границей не принесла Назарову* ожидаемого успеха. Его концерты и творческие вечера проходят с переменным успехом, а некоторые отменяются из-за низких продаж билетов.

Финансовое положение артиста, по данным СМИ, ухудшилось: доходов от выступлений не хватает на прежний уровень жизни. В Сети также появлялись видео, где актёр выглядит уставшим и осунувшимся — из-за этого появились слухи о проблемах со здоровьем и алкоголем, которые Назаров* отрицал.

Скандалы сопровождали артиста и в онлайн-пространстве. Так, в разговоре с пранкером Суреном Каграмановым, представившимся британским журналистом, Назаров* и его жена назвали фейком мемориал "Аллея ангелов" в Донецке, что вызвало новую волну возмущения.

После этой истории актёр окончательно утратил доверие публики — даже его бывшие поклонники перестали поддерживать творчество артиста.

"Хочу вернуться" — искренность или ирония?

В новых публикациях Назаров* пишет о возвращении в Россию, хотя ранее уверял, что не намерен пересекать границу. Его фраза о желании вернуться "со смехом" породила дискуссии и догадки: хочет ли он действительно вернуться или просто играет на публику.

Некоторые предположили, что за этими словами скрывается ностальгия и усталость от жизни в эмиграции. Другие уверены, что артист просто пытается вновь привлечь внимание, потеряв интерес аудитории за границей.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста