Лазарева* забирает вещи из московской квартиры — но вместе с ними возвращаются призраки прошлого

59-летняя телеведущая и бывшая звезда КВН Татьяна Лазарева*, давно проживающая в Испании, вновь напомнила о себе, опубликовав пост, связанный с личными воспоминаниями. Артистка призналась, что постепенно забирает вещи из своей московской квартиры, куда уже давно не возвращалась. По словам Лазаревой*, это не только бытовая задача, но и эмоциональное испытание.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Татьяна Лазарева

Воспоминания, упакованные в коробки

В своём блоге Татьяна* написала, что теперь самостоятельно организует доставку вещей из России. Раньше, когда отношения с перевозчиками были проще, этим занимались службы доставки. Однако теперь, как утверждает она, многие компании отказываются работать с её заказами.

"Потихоньку продолжаю забирать вещи из московской квартиры", — рассказала Татьяна Лазарева*.

Как пишет "Царьград", ей приходится обращаться за помощью к знакомым, которые время от времени летают из Москвы в Испанию. Они и привозят небольшие посылки — в основном старые фотоальбомы и памятные вещи.

"Я каждый раз открываю какую-то бездну", — добавила бывшая телеведущая, описывая своё состояние при просмотре старых снимков.

Фотоальбом, который стал исповедью

Лазарева* поделилась серией архивных фотографий, где запечатлены яркие моменты её карьеры. Среди них — кадры с телевикторины "Сто к одному", где её соперником был писатель Дмитрий Быков**. Есть снимки с Верой Глаголевой, Жанной Фриске, Александром Розенбаумом, Дмитрием Дюжевым и Филиппом Киркоровым.

Отдельно внимание привлекли фото, где рядом с ней бывший супруг Михаил Шац***, а также снимки с другими артистами 90-х и нулевых — Максимом Леонидовым, Сергеем Белоголовцевым, Николаем Басковым и участниками итальянской группы Ricchi e Poveri.

"Какая же была удивительная жизнь — и какая же удивительная жизнь наблюдается сейчас", — написала Татьяна Лазарева*, комментируя опубликованные снимки.

Реакция подписчиков

Под публикацией появилось множество комментариев. Одни ностальгировали по тем временам, когда телевидение было по-настоящему объединяющим, другие упрекали Лазареву* в том, что она "покинула страну и потеряла связь с прошлым".

"Ах, Таня*, это был телепорт в 90-е и нулевые. Как молоды мы были", — написали поклонники.

Однако часть аудитории усмотрела в её посте нотки тоски по прежней жизни, отмечая, что за внешней иронией скрывается ностальгия по России и людям, с которыми она когда-то работала.

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** признан в России иностранным агентом по решению Минюста; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

*** признан в России иностранным агентом по решению Минюста