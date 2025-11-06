Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сутулость исчезает, свободное дыхание возвращается: асана, которая оживляет тело изнутри
Ноябрьское изобилие перед штормом: автосалоны заполнили новинки — пока цены не взлетели в декабре
Не фантастика, а реальность: паразиты-зомби, похищающие мозг и меняющие поведение хозяев
Российские активы под замком, а свои — под подозрением: шокирующий поворот в деле экс-еврокомиссара
Китайская лестница в небо: железная дорога как инженерное чудо — реальность превосходит мечты
Инфаркт перестает быть приговором: новая методика обещает восстановить сердце, как в лучшие годы
Забудьте о жареных кружочках: кабачки с фаршем превращаются в нежное чудо за час
Можно есть после 18:00: вечерние перекусы, которые не вредят фигуре
Вселенная расходится: тёмная энергия против гравитации — кто победит в этой космической битве

Лазарева* забирает вещи из московской квартиры — но вместе с ними возвращаются призраки прошлого

Шоу-бизнес

59-летняя телеведущая и бывшая звезда КВН Татьяна Лазарева*, давно проживающая в Испании, вновь напомнила о себе, опубликовав пост, связанный с личными воспоминаниями. Артистка призналась, что постепенно забирает вещи из своей московской квартиры, куда уже давно не возвращалась. По словам Лазаревой*, это не только бытовая задача, но и эмоциональное испытание.

Татьяна Лазарева
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Лазарева

Воспоминания, упакованные в коробки

В своём блоге Татьяна* написала, что теперь самостоятельно организует доставку вещей из России. Раньше, когда отношения с перевозчиками были проще, этим занимались службы доставки. Однако теперь, как утверждает она, многие компании отказываются работать с её заказами.

"Потихоньку продолжаю забирать вещи из московской квартиры", — рассказала Татьяна Лазарева*.

Как пишет "Царьград", ей приходится обращаться за помощью к знакомым, которые время от времени летают из Москвы в Испанию. Они и привозят небольшие посылки — в основном старые фотоальбомы и памятные вещи.

"Я каждый раз открываю какую-то бездну", — добавила бывшая телеведущая, описывая своё состояние при просмотре старых снимков.

Фотоальбом, который стал исповедью

Лазарева* поделилась серией архивных фотографий, где запечатлены яркие моменты её карьеры. Среди них — кадры с телевикторины "Сто к одному", где её соперником был писатель Дмитрий Быков**. Есть снимки с Верой Глаголевой, Жанной Фриске, Александром Розенбаумом, Дмитрием Дюжевым и Филиппом Киркоровым.

Отдельно внимание привлекли фото, где рядом с ней бывший супруг Михаил Шац***, а также снимки с другими артистами 90-х и нулевых — Максимом Леонидовым, Сергеем Белоголовцевым, Николаем Басковым и участниками итальянской группы Ricchi e Poveri.

"Какая же была удивительная жизнь — и какая же удивительная жизнь наблюдается сейчас", — написала Татьяна Лазарева*, комментируя опубликованные снимки.

Реакция подписчиков

Под публикацией появилось множество комментариев. Одни ностальгировали по тем временам, когда телевидение было по-настоящему объединяющим, другие упрекали Лазареву* в том, что она "покинула страну и потеряла связь с прошлым".

"Ах, Таня*, это был телепорт в 90-е и нулевые. Как молоды мы были", — написали поклонники.

Однако часть аудитории усмотрела в её посте нотки тоски по прежней жизни, отмечая, что за внешней иронией скрывается ностальгия по России и людям, с которыми она когда-то работала.

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** признан в России иностранным агентом по решению Минюста; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

*** признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Упражнение, которое заменит сразу три тренировки: пресс и спина скажут спасибо
Новости спорта
Упражнение, которое заменит сразу три тренировки: пресс и спина скажут спасибо
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
В России объяснили, чем для Европы обернется попытка блокады Калининграда
В России объяснили, чем для Европы обернется попытка блокады Калининграда
Последние материалы
Сутулость исчезает, свободное дыхание возвращается: асана, которая оживляет тело изнутри
Ноябрьское изобилие перед штормом: автосалоны заполнили новинки — пока цены не взлетели в декабре
Не фантастика, а реальность: паразиты-зомби, похищающие мозг и меняющие поведение хозяев
Российские активы под замком, а свои — под подозрением: шокирующий поворот в деле экс-еврокомиссара
Лазарева* забирает вещи из московской квартиры — но вместе с ними возвращаются призраки прошлого
Китайская лестница в небо: железная дорога как инженерное чудо — реальность превосходит мечты
Инфаркт перестает быть приговором: новая методика обещает восстановить сердце, как в лучшие годы
Забудьте о жареных кружочках: кабачки с фаршем превращаются в нежное чудо за час
Можно есть после 18:00: вечерние перекусы, которые не вредят фигуре
Вселенная расходится: тёмная энергия против гравитации — кто победит в этой космической битве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.