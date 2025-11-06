Вокруг дочери Маликова поднялась буря: фанаты боятся, что речь идёт об опасной болезни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Дочь известного певца Дмитрия Маликова — 25-летняя Стефания Маликова — вновь оказалась в центре внимания после публикации видео со своей тренировки. Короткий ролик, где девушка демонстрирует спортивную форму, вызвал бурное обсуждение в соцсетях: часть подписчиков выразила восхищение её фигурой, другие — заподозрили Стефанию в чрезмерной худобе и анорексии.

Стефания Маликова
Фото: commons.wikimedia.org by Espretyy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стефания Маликова

Видео, вызвавшее бурю

В своём личном блоге Стефания выложила кадры домашней тренировки. На ней — короткий топ и спортивные шорты, подчёркивающие рельеф пресса и стройные ноги. Девушка выполняет упражнения на коврике и улыбается в камеру, сопровождая видео бодрой музыкой.

Публикация, казалось бы, безобидная, быстро набрала десятки тысяч просмотров и комментариев. Но реакция аудитории оказалась неоднозначной.

"Это уже слишком, вот-вот ветром сдует", "Надеюсь, близкие помогут тебе", "Не пора ли к врачу? Выглядит как анорексия", — пишут комментаторы.

Некоторые интернет-пользователи сочли, что Стефания чрезмерно увлеклась спортом и похудением, что, по их мнению, отражается на её внешнем виде.

В защиту Стефании

Однако среди зрителей нашлось и немало тех, кто вступился за девушку, подчеркнув, что она выглядит здорово и ухоженно.

"Очень спортивная девушка, откуда столько критики?", "Мышцы — вау! Ты прекрасно выглядишь!", "За такой фигурой стоит не анорексия, а ежедневный труд в зале", — писали поклонники в комментариях.

Для многих Стефания стала примером того, как можно поддерживать форму с помощью дисциплины, правильного питания и регулярных тренировок.

Тренировки как часть образа жизни

Стефания Маликова давно известна своей любовью к спорту и здоровому образу жизни. Она часто публикует фотографии из фитнес-залов, делится советами по уходу за телом и рассказывает о своих любимых упражнениях.

Ранее в интервью она признавалась, что спорт помогает ей не только поддерживать форму, но и справляться со стрессом. В повседневной жизни Стефания старается сочетать физическую активность с правильным питанием, не прибегая к жёстким диетам.

А что если дело не в фигуре?

Обсуждения подобных публикаций говорят не столько о внешности звёзд, сколько о том, как общество воспринимает стандарты красоты. В эпоху фильтров, фитнес-марафонов и блогеров тема "нормального тела" становится всё более противоречивой.

Стефания Маликова, выросшая на глазах у публики, стала объектом постоянного внимания — и, как следствие, давления. Каждый её снимок вызывает волну комментариев, и даже безобидная тренировка превращается в инфоповод.

Для Стефании социальные сети — не просто способ самовыражения, а часть её профессиональной деятельности. Поэтому каждая публикация тщательно выверена, но всё равно вызывает разнополярные эмоции у публики.

Мифы и правда

  • Миф: любая худоба — это болезнь.
    Правда: здоровая физическая форма может быть результатом регулярных тренировок и правильного питания.

  • Миф: звёзды делают всё ради лайков.
    Правда: многие действительно делятся опытом и мотивируют аудиторию заниматься спортом.

  • Миф: критика помогает.
    Правда: негативные комментарии часто наносят эмоциональный вред, особенно молодым девушкам.

Исторический контекст

Дискуссии вокруг "здоровой худобы" идут уже не первое десятилетие. В 2000-х общественность осуждала модельные стандарты, в 2010-х на смену им пришло движение "бодипозитив", а в 2020-х фокус сместился на осознанное здоровье. Стефания Маликова — представитель нового поколения женщин, для которых важно не просто хорошо выглядеть, а чувствовать себя уверенно и свободно от чужих оценок.

История с подозрениями в анорексии — отражение старой проблемы: общество всё ещё не умеет спокойно относиться к чужому телу. Но сама Стефания, похоже, не собирается подстраиваться под чужие стандарты — она продолжает делать то, что любит, и вдохновлять других своим примером.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
