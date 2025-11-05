Горячий парень: Надежда Оболенцева открыла правду о своем разводе с Резо Гигинеишвили

Журналистка Надежда Оболенцева впервые рассказала, почему её брак с режиссёром Резо Гигинеишвили распался, и как развод помог ей переосмыслить жизнь.
Когда речь заходит о личной жизни светских персон, публика часто видит лишь красивую картинку — события, наряды, улыбки. Однако за внешним блеском нередко скрываются сложные решения, разочарования и внутренние перемены. Недавнее интервью Надежды Оболенцевой стало именно таким откровением — честным разговором о любви, ошибках и взрослении.
Впервые за долгое время телеведущая и предпринимательница открыто рассказала о причинах расставания с Гигинеишвили, с которым они были женаты несколько лет. Оказалось, что за фасадом "идеальной пары" стояли разные взгляды на жизнь, привычки и приоритеты.
"Мне кажется, люди интересны друг другу, когда они реализованы, то есть когда человек развит, когда у человека есть дело, которым он занимается, когда человек достигает каких-то результатов", — сказала телеведущая.
По словам Надежды, для неё важна внутренняя наполненность человека, его увлечённость, цели, стремление к самореализации. В её глазах отношения строятся не только на влюблённости и внешнем притяжении, но и на совпадении интересов, умении идти рядом, делиться впечатлениями и радостью.
Оболенцева призналась, что в начале отношений между ней и Гигинеишвили было много общего. Резо казался ей ярким, харизматичным, "горячим грузинским парнем" — именно таким, каким его воспринимает публика. Однако со временем стало очевидно, что их жизненные уклады и привычки сильно различаются.
"Именно тот образ жизни, который ведет киношная тусовка, для меня неприемлем, потому что я не пью, не курю. Я пыталась соответствовать. Дальше я поняла, что мне это неинтересно", — призналась знаменитость.
По её словам, атмосфера постоянных вечеринок, светских встреч и бурных тусовок оказалась ей чужда. Надежда пыталась поддерживать мужа, вливаться в его круг общения, но со временем осознала: подстраиваясь, она теряет саму себя. Этот момент и стал для неё поворотным — решением двигаться дальше.
С годами Надежда научилась воспринимать развод не как поражение, а как важный жизненный опыт. Она подчеркнула, что каждый брак дал ей уроки и помог стать сильнее.
"Я однолюб, просто влюбленность и интерес я принимала за любовь. Для пары важно, чтобы были одни взгляды на хорошо и плохо", — отметила звезда.
Сегодня она уверена: счастье в браке возможно только тогда, когда люди идут в одном направлении и разделяют схожие жизненные ценности. А если этого нет — честный разрыв становится полезнее, чем попытка удержать иллюзию.
Ошибка: стараться соответствовать ожиданиям партнёра, теряя себя.
Последствие: эмоциональное выгорание и внутренний конфликт.
Альтернатива: быть честной с собой и открыто говорить о том, что не устраивает.
Оболенцева уверена: расставание — не трагедия, а возможность начать заново. Она считает, что развод помогает пересмотреть взгляды, расставить приоритеты и двигаться вперёд.
"Развод — полезная вещь, если вы живете несчастливо. Очень много выводов я вынесла даже из самых сложных ситуаций", — сказала журналистка.
Такой подход отражает зрелое отношение к жизни: не винить себя и других, а принимать обстоятельства как часть пути.
Интересный момент из её рассказа — отношения, в которых партнёр после расставания забирал подарки. Надежда говорит об этом без злости, с философским спокойствием:
"Был такой, который забирал подарки, которые мне дарили бывший муж, родители, друзья… Человек по-разному ведёт себя в моменте, ну что поделаешь", — поделилась Надежда.
Она призналась, что даже в таких ситуациях старалась сохранять достоинство и не держать обиды. Главное, по её словам, — не застревать в прошлом, ведь материальные вещи можно вернуть, а внутреннюю гармонию — только выстроить заново.
Не бойтесь признать, что отношения не работают. Это первый шаг к внутренней свободе.
Общайтесь, а не замыкайтесь. Многие конфликты можно было бы предотвратить откровенным разговором.
Окружайте себя людьми, которые поддерживают. Именно друзья помогли Надежде пережить сложный период.
Не измеряйте счастье вещами. Настоящая ценность — в ощущении целостности и спокойствия.
Учитесь на опыте. Каждый брак, даже неудачный, помогает понять себя лучше.
Как пережить развод без боли?
Поддерживайте контакт с близкими, займитесь собой, уделяйте внимание здоровью и хобби.
Стоит ли сохранять дружбу с бывшим супругом?
Если нет обид и напряжения — возможно, но только при взаимном уважении.
Что делать, если вы чувствуете вину?
Понять, что вина не помогает. Лучше извлечь урок и двигаться дальше.
Миф: развод — это провал.
Правда: Это шанс начать новую жизнь и построить здоровые отношения.
Миф: после расставания невозможно снова полюбить.
Правда: когда человек восстанавливает внутренний баланс, любовь приходит естественно.
За плечами Оболенцевой — четыре брака, но только в последнем она обрела гармонию.
Сейчас она замужем за миллиардером Евгением Швидлером, у пары растёт сын Марк.
Надежда считает, что настоящая красота — в принятии себя, а не в внешних атрибутах успеха.
В России тема развода долгое время оставалась табуированной. В советскую эпоху расставание считалось позором, особенно для женщин. Сегодня же общество стало толерантнее: всё больше людей воспринимают развод не как трагедию, а как естественную часть жизни, если отношения перестали приносить радость.
