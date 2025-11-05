Горячий парень: Надежда Оболенцева открыла правду о своем разводе с Резо Гигинеишвили

6:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Надежда Оболенцева впервые рассказала, почему её брак с режиссёром Резо Гигинеишвили распался, и как развод помог ей переосмыслить жизнь.

Фото: flickr.com by Tintazul, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Обручальные кольца

Когда речь заходит о личной жизни светских персон, публика часто видит лишь красивую картинку — события, наряды, улыбки. Однако за внешним блеском нередко скрываются сложные решения, разочарования и внутренние перемены. Недавнее интервью Надежды Оболенцевой стало именно таким откровением — честным разговором о любви, ошибках и взрослении.

Впервые за долгое время телеведущая и предпринимательница открыто рассказала о причинах расставания с Гигинеишвили, с которым они были женаты несколько лет. Оказалось, что за фасадом "идеальной пары" стояли разные взгляды на жизнь, привычки и приоритеты.

"Мне кажется, люди интересны друг другу, когда они реализованы, то есть когда человек развит, когда у человека есть дело, которым он занимается, когда человек достигает каких-то результатов", — сказала телеведущая.

По словам Надежды, для неё важна внутренняя наполненность человека, его увлечённость, цели, стремление к самореализации. В её глазах отношения строятся не только на влюблённости и внешнем притяжении, но и на совпадении интересов, умении идти рядом, делиться впечатлениями и радостью.

Когда чувства сталкиваются с образом жизни

Оболенцева призналась, что в начале отношений между ней и Гигинеишвили было много общего. Резо казался ей ярким, харизматичным, "горячим грузинским парнем" — именно таким, каким его воспринимает публика. Однако со временем стало очевидно, что их жизненные уклады и привычки сильно различаются.

"Именно тот образ жизни, который ведет киношная тусовка, для меня неприемлем, потому что я не пью, не курю. Я пыталась соответствовать. Дальше я поняла, что мне это неинтересно", — призналась знаменитость.

По её словам, атмосфера постоянных вечеринок, светских встреч и бурных тусовок оказалась ей чужда. Надежда пыталась поддерживать мужа, вливаться в его круг общения, но со временем осознала: подстраиваясь, она теряет саму себя. Этот момент и стал для неё поворотным — решением двигаться дальше.

Новый взгляд на прошлое

С годами Надежда научилась воспринимать развод не как поражение, а как важный жизненный опыт. Она подчеркнула, что каждый брак дал ей уроки и помог стать сильнее.

"Я однолюб, просто влюбленность и интерес я принимала за любовь. Для пары важно, чтобы были одни взгляды на хорошо и плохо", — отметила звезда.

Сегодня она уверена: счастье в браке возможно только тогда, когда люди идут в одном направлении и разделяют схожие жизненные ценности. А если этого нет — честный разрыв становится полезнее, чем попытка удержать иллюзию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: стараться соответствовать ожиданиям партнёра, теряя себя.

Последствие: эмоциональное выгорание и внутренний конфликт.

Альтернатива: быть честной с собой и открыто говорить о том, что не устраивает.

А что если развод — это не конец?

Оболенцева уверена: расставание — не трагедия, а возможность начать заново. Она считает, что развод помогает пересмотреть взгляды, расставить приоритеты и двигаться вперёд.

"Развод — полезная вещь, если вы живете несчастливо. Очень много выводов я вынесла даже из самых сложных ситуаций", — сказала журналистка.

Такой подход отражает зрелое отношение к жизни: не винить себя и других, а принимать обстоятельства как часть пути.

Когда прошлое возвращает подарки

Интересный момент из её рассказа — отношения, в которых партнёр после расставания забирал подарки. Надежда говорит об этом без злости, с философским спокойствием:

"Был такой, который забирал подарки, которые мне дарили бывший муж, родители, друзья… Человек по-разному ведёт себя в моменте, ну что поделаешь", — поделилась Надежда.

Она призналась, что даже в таких ситуациях старалась сохранять достоинство и не держать обиды. Главное, по её словам, — не застревать в прошлом, ведь материальные вещи можно вернуть, а внутреннюю гармонию — только выстроить заново.

Советы шаг за шагом

Не бойтесь признать, что отношения не работают. Это первый шаг к внутренней свободе. Общайтесь, а не замыкайтесь. Многие конфликты можно было бы предотвратить откровенным разговором. Окружайте себя людьми, которые поддерживают. Именно друзья помогли Надежде пережить сложный период. Не измеряйте счастье вещами. Настоящая ценность — в ощущении целостности и спокойствия. Учитесь на опыте. Каждый брак, даже неудачный, помогает понять себя лучше.

FAQ

Как пережить развод без боли?

Поддерживайте контакт с близкими, займитесь собой, уделяйте внимание здоровью и хобби.

Стоит ли сохранять дружбу с бывшим супругом?

Если нет обид и напряжения — возможно, но только при взаимном уважении.

Что делать, если вы чувствуете вину?

Понять, что вина не помогает. Лучше извлечь урок и двигаться дальше.

Мифы и правда

Миф: развод — это провал.

Правда: Это шанс начать новую жизнь и построить здоровые отношения.

Миф: после расставания невозможно снова полюбить.

Правда: когда человек восстанавливает внутренний баланс, любовь приходит естественно.

3 интересных факта

За плечами Оболенцевой — четыре брака, но только в последнем она обрела гармонию. Сейчас она замужем за миллиардером Евгением Швидлером, у пары растёт сын Марк. Надежда считает, что настоящая красота — в принятии себя, а не в внешних атрибутах успеха.

Исторический контекст

В России тема развода долгое время оставалась табуированной. В советскую эпоху расставание считалось позором, особенно для женщин. Сегодня же общество стало толерантнее: всё больше людей воспринимают развод не как трагедию, а как естественную часть жизни, если отношения перестали приносить радость.