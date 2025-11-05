Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Острие ножа — это антенна для бед: как простой кухонный прибор незаметно разрушает биополе
Европа готовит ловушку у западных ворот России — но кто в неё попадёт первым
Один взмах ножниц — и характер проявляется: новые стрижки делают образ живым, не идеальным
Эта свиная печень тает во рту: всего 3 минуты на сковороде — и гости умоляют раскрыть рецепт
Когда всё вокруг мёрзнет, они расцветают: растения, которые не знают, что такое зима
Авто закрыто, а ключ в салоне: рабочие приёмы, которые стоит попробовать первым делом
Тайные галереи ледниковой эпохи: камень стал полотном, а глина — первым языком человечества
Ни лапой за границу: какие испытания ждут пушистых путешественников перед вылетом
Кофе и витамины: несовместимые пары, которые могут свести на нет пользу от добавок

Горячий парень: Надежда Оболенцева открыла правду о своем разводе с Резо Гигинеишвили

6:37
Шоу-бизнес

Журналистка Надежда Оболенцева впервые рассказала, почему её брак с режиссёром Резо Гигинеишвили распался, и как развод помог ей переосмыслить жизнь.

Обручальные кольца
Фото: flickr.com by Tintazul, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Обручальные кольца

Когда речь заходит о личной жизни светских персон, публика часто видит лишь красивую картинку — события, наряды, улыбки. Однако за внешним блеском нередко скрываются сложные решения, разочарования и внутренние перемены. Недавнее интервью Надежды Оболенцевой стало именно таким откровением — честным разговором о любви, ошибках и взрослении.

Впервые за долгое время телеведущая и предпринимательница открыто рассказала о причинах расставания с Гигинеишвили, с которым они были женаты несколько лет. Оказалось, что за фасадом "идеальной пары" стояли разные взгляды на жизнь, привычки и приоритеты.

"Мне кажется, люди интересны друг другу, когда они реализованы, то есть когда человек развит, когда у человека есть дело, которым он занимается, когда человек достигает каких-то результатов", — сказала телеведущая.

По словам Надежды, для неё важна внутренняя наполненность человека, его увлечённость, цели, стремление к самореализации. В её глазах отношения строятся не только на влюблённости и внешнем притяжении, но и на совпадении интересов, умении идти рядом, делиться впечатлениями и радостью.

Когда чувства сталкиваются с образом жизни

Оболенцева призналась, что в начале отношений между ней и Гигинеишвили было много общего. Резо казался ей ярким, харизматичным, "горячим грузинским парнем" — именно таким, каким его воспринимает публика. Однако со временем стало очевидно, что их жизненные уклады и привычки сильно различаются.

"Именно тот образ жизни, который ведет киношная тусовка, для меня неприемлем, потому что я не пью, не курю. Я пыталась соответствовать. Дальше я поняла, что мне это неинтересно", — призналась знаменитость.

По её словам, атмосфера постоянных вечеринок, светских встреч и бурных тусовок оказалась ей чужда. Надежда пыталась поддерживать мужа, вливаться в его круг общения, но со временем осознала: подстраиваясь, она теряет саму себя. Этот момент и стал для неё поворотным — решением двигаться дальше.

Новый взгляд на прошлое

С годами Надежда научилась воспринимать развод не как поражение, а как важный жизненный опыт. Она подчеркнула, что каждый брак дал ей уроки и помог стать сильнее.

"Я однолюб, просто влюбленность и интерес я принимала за любовь. Для пары важно, чтобы были одни взгляды на хорошо и плохо", — отметила звезда.

Сегодня она уверена: счастье в браке возможно только тогда, когда люди идут в одном направлении и разделяют схожие жизненные ценности. А если этого нет — честный разрыв становится полезнее, чем попытка удержать иллюзию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стараться соответствовать ожиданиям партнёра, теряя себя.

  • Последствие: эмоциональное выгорание и внутренний конфликт.

  • Альтернатива: быть честной с собой и открыто говорить о том, что не устраивает.

А что если развод — это не конец?

Оболенцева уверена: расставание — не трагедия, а возможность начать заново. Она считает, что развод помогает пересмотреть взгляды, расставить приоритеты и двигаться вперёд.

"Развод — полезная вещь, если вы живете несчастливо. Очень много выводов я вынесла даже из самых сложных ситуаций", — сказала журналистка. 

Такой подход отражает зрелое отношение к жизни: не винить себя и других, а принимать обстоятельства как часть пути.

Когда прошлое возвращает подарки

Интересный момент из её рассказа — отношения, в которых партнёр после расставания забирал подарки. Надежда говорит об этом без злости, с философским спокойствием:

"Был такой, который забирал подарки, которые мне дарили бывший муж, родители, друзья… Человек по-разному ведёт себя в моменте, ну что поделаешь", — поделилась Надежда.

Она призналась, что даже в таких ситуациях старалась сохранять достоинство и не держать обиды. Главное, по её словам, — не застревать в прошлом, ведь материальные вещи можно вернуть, а внутреннюю гармонию — только выстроить заново.

Советы шаг за шагом

  1. Не бойтесь признать, что отношения не работают. Это первый шаг к внутренней свободе.

  2. Общайтесь, а не замыкайтесь. Многие конфликты можно было бы предотвратить откровенным разговором.

  3. Окружайте себя людьми, которые поддерживают. Именно друзья помогли Надежде пережить сложный период.

  4. Не измеряйте счастье вещами. Настоящая ценность — в ощущении целостности и спокойствия.

  5. Учитесь на опыте. Каждый брак, даже неудачный, помогает понять себя лучше.

FAQ

Как пережить развод без боли?
Поддерживайте контакт с близкими, займитесь собой, уделяйте внимание здоровью и хобби.

Стоит ли сохранять дружбу с бывшим супругом?
Если нет обид и напряжения — возможно, но только при взаимном уважении.

Что делать, если вы чувствуете вину?
Понять, что вина не помогает. Лучше извлечь урок и двигаться дальше.

Мифы и правда

Миф: развод — это провал.
Правда: Это шанс начать новую жизнь и построить здоровые отношения.

Миф: после расставания невозможно снова полюбить.
Правда: когда человек восстанавливает внутренний баланс, любовь приходит естественно.

3 интересных факта

  1. За плечами Оболенцевой — четыре брака, но только в последнем она обрела гармонию.

  2. Сейчас она замужем за миллиардером Евгением Швидлером, у пары растёт сын Марк.

  3. Надежда считает, что настоящая красота — в принятии себя, а не в внешних атрибутах успеха.

Исторический контекст

В России тема развода долгое время оставалась табуированной. В советскую эпоху расставание считалось позором, особенно для женщин. Сегодня же общество стало толерантнее: всё больше людей воспринимают развод не как трагедию, а как естественную часть жизни, если отношения перестали приносить радость.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Европа готовит ловушку у западных ворот России — но кто в неё попадёт первым
Один взмах ножниц — и характер проявляется: новые стрижки делают образ живым, не идеальным
Горячий парень: Надежда Оболенцева открыла правду о своем разводе с Резо Гигинеишвили
Эта свиная печень тает во рту: всего 3 минуты на сковороде — и гости умоляют раскрыть рецепт
Когда всё вокруг мёрзнет, они расцветают: растения, которые не знают, что такое зима
Авто закрыто, а ключ в салоне: рабочие приёмы, которые стоит попробовать первым делом
Тайные галереи ледниковой эпохи: камень стал полотном, а глина — первым языком человечества
Ни лапой за границу: какие испытания ждут пушистых путешественников перед вылетом
Кофе и витамины: несовместимые пары, которые могут свести на нет пользу от добавок
Авокадо играет не на тостах, а с жиром: женщины теряют опасные сантиметры, не меняя диету
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.