Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе

Певец Шаман (Ярослав Дронов) представил новую композицию, приуроченную ко Дню народного единства. Песня под названием "4 ноября" прозвучала впервые на гала-концерте проекта "Современная музыкальная карта России", который прошёл в Национальном центре "Россия". Композицию артист исполнил вместе с её автором — сенатором от Нижегородской области Александром Вайнбергом. По задумке создателей песня должна была стать музыкальным символом праздника, однако мнения экспертов по этому поводу разделились.
Песня "4 ноября" посвящена теме патриотизма, объединения и исторической памяти. В ней звучат образы русских воинов, стоявших на защите родной земли в разные эпохи: от Полтавской битвы до Сталинграда и Донбасса. По словам самого исполнителя, он хотел подчеркнуть идею национального единства и ответственности перед страной.
"Эта песня одинаково актуально звучала бы в боях у Полтавы, Бородино, за Брест, Сталинград и, конечно, наш Донбасс. Каждый раз, когда враг стоял у порога нашей страны или претендовал на наши земли, мы объединялись ради освобождения Отечества", — написал Шаман.
Исполнение отличалось эмоциональностью и масштабным оркестровым сопровождением. На сцене певца поддержал хор и живая группа, что усилило ощущение торжественности момента. Однако восприятие песни у публики оказалось неоднозначным.
Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU отметил, что, несмотря на сильную идею, песня получилась "перегруженной" и вряд ли сможет стать гимном праздника.
"Думаю, что данная песня, может, и задумывалась как гимн к данному празднику, но мне кажется, что она перегружена. Она воспринимается довольно сложно и тяжеловато. Хотя исполнение интересное и патриотичное. Поэтому мне кажется, что сама по себе песня будет жить дальше, но гимном праздника Дня единства она вряд ли станет", — заявил Павел Рудченко.
Он также добавил, что основная аудитория композиции — взрослые слушатели старше 35 лет, так как молодёжи может быть сложно воспринимать текст и тематику произведения.
"Из-за своего сложного восприятия эта песня в большей степени будет поддерживаться взрослой аудиторией в возрасте старше 35 лет. Но, скорее всего, о ней будут вспоминать именно 4 ноября, так как она посвящена конкретно этой дате", — добавил эксперт.
