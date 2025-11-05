Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний кинотеатр, который потрясет всех: все, что нужно для идеального экрана и звука
Продажа металлолома на 10 млрд: Украинские железные дороги оказались на грани финансового коллапса
Нарушившие законы мироздания: учёные нашли уникальную систему, нарушающую правила космоса
Милонов и Погребняк сошлись во мнении: почему инициатива о выплатах домохозяйкам снова актуальна
Зрение на пределе: сколько часов можно проводить за компьютером без вреда
Одна вещь, которая делает любой образ дорогим — даже без дизайнерских меток
Смородина — вампир сада: высасывает силы из почвы и благодарит мелкими ягодами
Мусор в салоне побеждён: одно простое приспособление избавит от хаоса в машине
Природа открывает свои классы: животные растят детей без учебников, но с древней мудростью

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд: как звёзды проводят романтический отпуск на Шри-Ланке

5:51
Шоу-бизнес

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд проводят незабываемый отпуск на Шри-Ланке. Пара наслаждается природой и готовится к важным событиям.

Актриса Анна Пересильд
Фото: Вк-аккаунт Анны Пересильд by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Анна Пересильд

Дмитриенко и Пересильд устроили себе романтический отпуск на Шри-Ланке. Несмотря на насыщенные рабочие графики, они нашли время для отдыха и путешествия, которое стало поводом для множества слухов и ярких публикаций в СМИ. Ваня, добившийся ошеломительных успехов в музыкальной карьере, наслаждается своим временем на острове в компании Пересильд, с которой его отношения стали публичными совсем недавно.

Романтическое путешествие

Ваня Дмитриенко не перестает удивлять своих поклонников новыми достижениями. В последние несколько месяцев его песни стабильно занимают лидирующие позиции в музыкальных чартах, а совместный с Анной Пересильд дуэт "Силуэт" буквально взорвал эфиры. Несмотря на успехи, певец решил взять короткий перерыв и вырваться на отдых перед важными рабочими событиями. Он анонсировал два масштабных концерта, которые состоятся 6 и 7 ноября в Москве, и которые уже успели раскупить билеты.

В преддверии этих выступлений Ваня выбрал необычное место для отдыха — Шри-Ланку. Однако, вместо того чтобы наслаждаться отпуском в одиночестве, он поехал туда в компании своей любимой актрисы Анны. Пара недавно подтвердила свои отношения, и теперь поклонники активно следят за их совместными приключениями.

Сафари и местные достопримечательности

В отпуске пара не теряет времени даром. Ваня и Анна провели некоторое время на сафари, где их запечатлели поклонники. В ответ звезды поприветствовали своих фанатов, что сразу стало поводом для новых обсуждений в социальных сетях. Певец также поделился снимками из своего мини-отпуска, показав свою виллу, а также фотографии местных животных — пятнистых оленей, павлинов и других обитателей острова.

"К стадионам готов", — подписал Ваня фотографии с отдыха, подразумевая, что скоро вернется к плотному графику репетиций и концертов.

Однако интересные комментарии не заставили себя ждать. Анна Пересильд, отметившаяся в комментариях под постом, не смогла сдержать комплимент.

"Это кто тут такой красивый?" — написала актриса, вероятно, имея в виду красивого павлина на снимках.

Ваня с юмором ответил: "Это павлин".

Подтверждение отношений

Не так давно Ваня Дмитриенко отметил важную веху в своей жизни — ему исполнилось 20 лет. В честь его дня рождения Анна Пересильд поздравила его в социальных сетях, сопровождая милыми кадрами. На одном из фото она подписала: "С днём рождения, моя душа", — что стало не только признанием в любви, но и подтверждением их романтических отношений.

Несмотря на возрастную разницу (Ваня младше Анны на 4 года), они уже давно нашли общий язык как в работе, так и в личной жизни. Их совместный проект "Силуэт" стал настоящим хитом, что только подогрело интерес к их отношениям. Пара не скрывает свои чувства и активно делится этим с фанатами.

Почему это так важно для поклонников?

Звезды, такие как Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд, становятся не просто публичными личностями, но и идолами для множества людей. Их романтическая пара вызывает живой интерес среди поклонников, что вполне объяснимо. Ведь они не только создают музыкальные и кинематографические произведения, но и живут настоящей жизнью, не скрывая своих эмоций.

Их романтические моменты, запечатленные на фотографиях или в комментариях в соцсетях, становятся поводом для обсуждений, шуток и поздравлений. Это еще раз подтверждает, что знаменитости, как и все остальные люди, также имеют право на счастье и личное пространство, даже если это пространство становится публичным.

Планирование будущих событий

Несмотря на то, что отпуск в Шри-Ланке уже подходит к концу, для Вани Дмитриенко впереди стоят важные события. Он готовится к своим концертам, которые станут значимым этапом его карьеры. Поклонники с нетерпением ждут его выступлений и, вероятно, увидят больше новых хитов от артиста, который за последний год доказал, что стал настоящим мастером поп-музыки в России.

Тем временем, Анна Пересильд, которая также активно развивает свою карьеру, поддерживает своего возлюбленного на каждом шагу, не только как актриса, но и как партнер. Ведь её присутствие на таких значимых событиях, как его концерты, добавляет еще больше ярких эмоций и искренности в их отношения.

Пара с яркими перспективами

С каждым новым днем популярность Вани Дмитриенко только растёт. С его харизмой, талантом и хорошими отношениями с коллегами, включая Анну Пересильд, он становится примером для многих молодых артистов, которые стремятся достичь успеха. Его музыка по-прежнему звучит на лучших радиостанциях и платформах, а дуэты с известными личностями только укрепляют его позиции на музыкальном рынке.

Пересильд, в свою очередь, продолжает активно сниматься в кино и театре, привлекая внимание не только как актриса, но и как личность, которая умеет вести активную социальную жизнь и поддерживать близкие отношения с окружающими. Вместе они составляют яркую пару, которая будет держать внимание публики в течение долгих лет.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Три красных флага, которые говорят о проблемах с вашей управляющей компанией — как не допустить ошибок Валерия Жемчугова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Домашний кинотеатр, который потрясет всех: все, что нужно для идеального экрана и звука
Продажа металлолома на 10 млрд: Украинские железные дороги оказались на грани финансового коллапса
Нарушившие законы мироздания: учёные нашли уникальную систему, нарушающую правила космоса
Милонов и Погребняк сошлись во мнении: почему инициатива о выплатах домохозяйкам снова актуальна
Зрение на пределе: сколько часов можно проводить за компьютером без вреда
Одна вещь, которая делает любой образ дорогим — даже без дизайнерских меток
Зависть: ещё одна причина, по которой США пытаются подорвать экономический рост Китая
Смородина — вампир сада: высасывает силы из почвы и благодарит мелкими ягодами
Мусор в салоне побеждён: одно простое приспособление избавит от хаоса в машине
Природа открывает свои классы: животные растят детей без учебников, но с древней мудростью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.