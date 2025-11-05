Шаман и Мизулина поженились: выбор города, где прошла церемония, стал неожиданностью для всех

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:32
Шоу-бизнес

Новость о свадьбе певца Шамана (Ярослава Дронова) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной стала одним из самых ярких и долгожданных событий ноября. Пара, которая объявила о своих отношениях весной 2025 года, официально зарегистрировала брак в Донецке. Церемония прошла скромно, без излишней помпезности, но с символическим подтекстом — в канун Дня народного единства.

Шаман
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шаман

Свадьба в Донецке

Ярослав и Екатерина прибыли в Донецк, чтобы поздравить жителей с государственным праздником. Они посетили мемориальный комплекс, лицей и православный храм, где пообщались со священником и получили благословение. После этого пара отправилась в местный ЗАГС, где и состоялась церемония регистрации брака.

"В Донецке мы посетили ЗАГС и расписались", — написала Екатерина Мизулина, сопроводив публикацию смайликом в виде белого сердца.

Видео из ЗАГСа Екатерина разместила в своём Telegram-канале, тем самым подтвердив, что теперь они с артистом официально муж и жена.

Без белого платья и фрака

Будущие супруги решили отказаться от традиционных свадебных нарядов. Екатерина выбрала зелёную рубашку, чёрные брюки и туфли, а Ярослав появился в похожем сдержанном образе. Такой выбор подчёркивает их стремление к естественности и простоте — без клише и показного гламура.

На кадрах видно, как пара с улыбкой подписывает документы, после чего обнимается и выходит из здания ЗАГСа. Несмотря на лаконичность церемонии, в комментариях поклонники отметили, что в этом событии есть искренность и душевность, которых порой не хватает в шоу-бизнесе.

От признания к браку

История любви Шамана и Екатерины Мизулиной стала известна весной 2025 года, когда певец во время концерта появился с возлюбленной на сцене. Тогда же они подтвердили, что их связывают не только дружеские отношения.

С тех пор пара нередко появлялась вместе на различных мероприятиях, а поклонники с интересом следили за развитием их романа. Осенью Екатерину заметили с кольцом на безымянном пальце, что сразу вызвало волну слухов о скорой свадьбе. Теперь стало ясно: предположения были не напрасны.

А что если эта свадьба — символ?

Для пары регистрация брака в Донецке могла иметь более глубокий смысл. День народного единства и визит к местным жителям подчёркивают идею сплочённости и личного выбора. Шаман неоднократно говорил в интервью, что старается связывать творчество с внутренними убеждениями. Поэтому неудивительно, что и это событие они превратили в личный жест, не нуждающийся в дополнительных объяснениях.

Исторический контекст

Донецк всё чаще становится местом культурных и символических событий. Для многих артистов поездка туда — не просто гастроль, а жест поддержки региона. Свадьба Шамана и Екатерины Мизулиной вписывается в этот контекст: личное событие обретает общественный оттенок, объединяя тему любви и национального единства.

Эта история — не о роскоши и не о скандалах, а о двух людях, которые решили пройти важный путь тихо, по-своему, оставив за кадром всё лишнее.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
