Мария Машкова и Чулпан Хаматова: как случайная встреча в самолёте превратилась в крепкую дружбу

Актриса Мария Машкова рассказала о том, как началась её дружба с актрисой Чулпан Хаматовой и о том, что делает её особенной как актрису и человека.

Фото: Инстаграм Марии Машковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Чулпан Хаматова и актриса Мария Машкова

Артистка рассказала о своей дружбе с коллегой, актрисой Чулпан Хаматовой, и о том, как необычно и трогательно сложились их отношения. Сначала их встреча была случайной, но она быстро превратилась в крепкую дружбу, которую Машкова считает одной из самых значимых в своей жизни.

Знакомство с Чулпан

Звезда сериала "Не родись красивой" поделилась забавной историей.

"Я не была знакома с Чулпан в московской жизни", — начала Мария свой рассказ.

Всё изменилось в марте 2022 года, когда актрисы случайно оказались рядом в самолёте, летящем в Ригу. Машкова долго стеснялась подойти, но в какой-то момент не смогла удержаться и решилась заговорить: "Извините, Чулпан. Меня Маша зовут. Вы с моими родителями работали…"

"Чулпан за секунду оказалась рядом со мной в кресле и мы проболтали весь полет. Она была такая открытая, честная и теплая. Совсем не похожая на суперзвезду или даже просто слегка надменную известную русскую актрису", — поделилась Машкова.

Это знакомство стало отправной точкой для их дальнейшей дружбы, хотя после того полёта они некоторое время не общались.

Новый этап в дружбе

Через некоторое время их судьбы пересеклись вновь — на репетициях спектакля "Самые Высокие Деревья на Земле". Мария была приятно удивлена тем, что Чулпан оказалась именно такой, какой она её запомнила в самолёте, только ещё лучше.

"Во-первых, я не могла себе предположить, что она такая смешная, и мы будем столько хохотать. Мой самый любимый вечер в Варшаве — когда мы просто шли часа полтора по улице и заливались от смеха до слез", — вспоминает актриса.

Чулпан не только умела развеселить, но и поражала своим взглядом на жизнь. Машкова признаётся, что никогда не встречала актрис, которые думают не о себе, а о других. Чулпан всегда готова помогать и поддерживать, при этом её доброта не выглядит натянутой или наигранной. Она искренно переживает за людей вокруг, и это производит неизгладимое впечатление.

"Она всегда о других. Для других. Но не как святая или добренькая, а как настоящая веселая хулиганка", — подчеркнула Мария.

Важные моменты их работы вместе

Работа на сцене стала для обеих актрис не только профессиональным опытом, но и важным этапом в укреплении их дружбы. Спектакль "Самые Высокие Деревья на Земле" открыл для Машковой ещё одну грань её коллеги. Они не просто играли роли, а строили настоящее партнерство на сцене, которое продолжалось и за её пределами.

Особенно Мария отметила, что Чулпан в коллективной работе всегда проявляла себя как человек, который ставит интересы всей группы выше личных амбиций. Это качество актрисы и человека позволило им создать на сцене настоящую магию. Для Машковой эти моменты стали важными не только как актрисе, но и как подруге.

Планируемые выступления

15 ноября актрисы сыграют свой спектакль в Тбилиси, а 17 ноября — в Ереване. Машкова с радостью делится своими впечатлениями от предстоящих выступлений: "Сама себе завидую, что заобнимаю". Для неё и Чулпан это не просто выступления, но и возможность поделиться тем, что они создали вместе на сцене, и отпраздновать свою дружбу.

Мария Машкова искренне гордится тем, что смогла найти в жизни человека, с которым не только интересно работать, но и весело проводить время. Ведь для неё важнее всего не только профессиональные успехи, но и люди, с которыми она их достигает. Это, безусловно, является одним из главных аспектов её счастья.

Советы по созданию крепких дружеских связей в работе

