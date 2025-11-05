Телеведущая Татьяна Лазарева откровенно рассказала о том, как постепенно забирает свои вещи из России, сталкиваясь с воспоминаниями и поддержкой друзей.
Жизнь известной телеведущей в последние годы заметно изменилась. В интервью она откровенно рассказала о том, как постепенно эвакуирует свои вещи из России, делая это шаг за шагом и с особой осторожностью.
"Потихоньку продолжаю забирать вещи из московской квартиры. Перевозчики, с которыми я раньше работала, в какой-то момент сказали, что фотографии с моим изображением они больше брать не будут. Я не шучу", — призналась Лазарева в социальных сетях.
Татьяна отмечает, что процесс перевоза вещей превращается в настоящее погружение в прошлое. Друзья и знакомые, к которым она обращается за помощью, время от времени привозят ей вещи, и каждый раз телеведущая сталкивается с целыми "безднами" воспоминаний. Вещи становятся не просто предметами, а символами этапов жизни, которые она пережила и запомнила.
"Ладно уж, фотографиями своих детей, когда они были маленькими, я не буду мучить ни вас, ни их. Но вот это, я считаю, вы должны увидеть", — добавила телеведущая.
Лазарева* делится, что среди вещей есть многое, что отражает как профессиональные достижения, так и личные моменты. Она признаёт, что оглядываясь назад, ощущает огромный контраст между прошлым и настоящим.
Телеведущая подчёркивает, что её жизнь всегда была насыщенной и интересной, а сейчас она наблюдает новые события с той же живостью восприятия. Вещи, фотографии и сувениры становятся своеобразным мостом между двумя периодами её жизни: яркими профессиональными победами и текущими переменами, когда привычные вещи требуют заботы и переезда.
"Господи, какая же была удивительная жизнь — и какая же удивительная жизнь наблюдается сейчас", — сказала Лазарева.
Планируйте перевозку вещей заранее, разделяя их на категории: документы, фотографии, ценные предметы.
Пользуйтесь надёжными перевозчиками и проверенными друзьями, чтобы минимизировать риск повреждений.
Создавайте архивы цифровых копий для фотографий и документов, чтобы сохранить воспоминания.
Постепенно перемещайте вещи, чтобы процесс не вызывал стресса и давки воспоминаний.
Оставляйте вещи, которые вызывают негативные эмоции, и отдавайте их друзьям или благотворительным организациям.
Если переезд и транспортировка вещей откладываются надолго, есть риск потерять часть воспоминаний: фотографии могут пострадать, бумаги утратятся. Поэтому важно действовать постепенно, но системно, чтобы сохранить ценные моменты жизни.
Некоторые перевозчики отказались работать со снимками Лазаревой, так как фотографии иноагента могли навлечь на них неприятности.
Вещи, которые телеведущая забирает, включают предметы из личной жизни и профессиональной карьеры.
Открывая коробки с вещами, она переживает целые истории и вспоминает прошлые события с особой яркостью.
Суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев. В первый раз звезду ТВ осудили за призывы к терроризму — из-за слов про "радость" об ударах ВСУ по российской территории. Новый же приговор связан с уклонением от обязанностей иноагентов.
Эта ситуация показывает, как личная жизнь знаменитостей может пересекаться с общественными и социальными изменениями.
* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.