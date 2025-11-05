Перевозчики боятся: как Татьяна Лазарева* тайно перевозит свои вещи из России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:17
Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева откровенно рассказала о том, как постепенно забирает свои вещи из России, сталкиваясь с воспоминаниями и поддержкой друзей.

Телеведущая Татьяна Лазарева
Фото: Инстаграм Татьяны Лазаревой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Татьяна Лазарева

Жизнь известной телеведущей в последние годы заметно изменилась. В интервью она откровенно рассказала о том, как постепенно эвакуирует свои вещи из России, делая это шаг за шагом и с особой осторожностью.

"Потихоньку продолжаю забирать вещи из московской квартиры. Перевозчики, с которыми я раньше работала, в какой-то момент сказали, что фотографии с моим изображением они больше брать не будут. Я не шучу", — призналась Лазарева в социальных сетях.

Личные ценности и память

Татьяна отмечает, что процесс перевоза вещей превращается в настоящее погружение в прошлое. Друзья и знакомые, к которым она обращается за помощью, время от времени привозят ей вещи, и каждый раз телеведущая сталкивается с целыми "безднами" воспоминаний. Вещи становятся не просто предметами, а символами этапов жизни, которые она пережила и запомнила.

"Ладно уж, фотографиями своих детей, когда они были маленькими, я не буду мучить ни вас, ни их. Но вот это, я считаю, вы должны увидеть", — добавила телеведущая.

Лазарева* делится, что среди вещей есть многое, что отражает как профессиональные достижения, так и личные моменты. Она признаёт, что оглядываясь назад, ощущает огромный контраст между прошлым и настоящим.

Взгляд на прошлое и настоящее

Телеведущая подчёркивает, что её жизнь всегда была насыщенной и интересной, а сейчас она наблюдает новые события с той же живостью восприятия. Вещи, фотографии и сувениры становятся своеобразным мостом между двумя периодами её жизни: яркими профессиональными победами и текущими переменами, когда привычные вещи требуют заботы и переезда.

"Господи, какая же была удивительная жизнь — и какая же удивительная жизнь наблюдается сейчас", — сказала Лазарева.

Советы по сохранению личных ценностей

  1. Планируйте перевозку вещей заранее, разделяя их на категории: документы, фотографии, ценные предметы.

  2. Пользуйтесь надёжными перевозчиками и проверенными друзьями, чтобы минимизировать риск повреждений.

  3. Создавайте архивы цифровых копий для фотографий и документов, чтобы сохранить воспоминания.

  4. Постепенно перемещайте вещи, чтобы процесс не вызывал стресса и давки воспоминаний.

  5. Оставляйте вещи, которые вызывают негативные эмоции, и отдавайте их друзьям или благотворительным организациям.

А что если…

Если переезд и транспортировка вещей откладываются надолго, есть риск потерять часть воспоминаний: фотографии могут пострадать, бумаги утратятся. Поэтому важно действовать постепенно, но системно, чтобы сохранить ценные моменты жизни.

3 интересных факта

  1. Некоторые перевозчики отказались работать со снимками Лазаревой, так как фотографии иноагента могли навлечь на них неприятности. 

  2. Вещи, которые телеведущая забирает, включают предметы из личной жизни и профессиональной карьеры.

  3. Открывая коробки с вещами, она переживает целые истории и вспоминает прошлые события с особой яркостью.

Исторический контекст

Суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев. В первый раз звезду ТВ осудили за призывы к терроризму — из-за слов про "радость" об ударах ВСУ по российской территории. Новый же приговор связан с уклонением от обязанностей иноагентов.

Эта ситуация показывает, как личная жизнь знаменитостей может пересекаться с общественными и социальными изменениями. 

* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
