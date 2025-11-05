Шокирующие детали: стало известно, кто убил Мисс Бурятия 2024 Сэсэг Буинову

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Раскрыты подробности трагедии с "Мисс Бурятия 2024": год поиска, шесть жертв и роль бывшего полицейского в этом резонансном деле.

Мужчина с орижием
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Østby, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мужчина с орижием

Год назад в Улан-Удэ разгорелся громкий скандал: пропала победительница конкурса "Мисс Бурятия 2024" Сэсэг Буинова. Девушку искали месяц, пока не начали появляться тревожные сведения о её исчезновении.

Вместе с ней пропал друг Станислав, с которым Сэсэг подрабатывала в такси. Они отправились на рейс 12 апреля и не вернулись. Через несколько дней в одном из дворов города нашли автомобиль Mitsubishi Outlander, а в салоне обнаружили следы крови Станислава. На поиск тел ушёл целый год, что ещё больше усилило драматизм истории.

Место трагедии и обстоятельства

Тела Сэсэг и Станислава обнаружили 17 марта 2025 года в микрорайоне Аэропорт. Следователи нашли их в яме гаража глубиной около двух метров. Для того чтобы скрыть следы преступления, тела присыпали землей, стеклом и мусором. Первоначальная версия указывала на того, кто сел к ним в машину как попутчик. Вскоре расследование привело к бывшему полицейскому, который в 2022 году уехал в США, но не смог там получить статус беженца и столкнулся с финансовыми проблемами. Возвращение в родной город совпало с ухудшением психического состояния мужчины.

Хронология преступления

В апреле 2024 года мужчина сел в автомобиль вместе с Сэсэг и Станиславом, достал пистолет и начал угрожать им. Они доехали до безлюдного места, где полицейский застрелил обоих. После этого он перевёз тела в яму, для чего одолжил автомобиль у знакомого, которого вскоре также убил.

"Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в экспертно-криминалистическом центре регионального МВД", — сообщили в МВД.

Чтобы скрыть следы, преступник поджёг гараж, а при этом убил ещё двух знакомых, которые пытались ему помешать. Понимая масштаб содеянного, мужчина попытался покончить с собой. Врачи пытались его спасти, но организм не выдержал, и он скончался. Судебное разбирательство по делу планируется в ближайшее время.

Работа следствия

Следователи провели масштабную работу: просмотрели сотни записей с видеокамер, обследовали десятки зданий и строений. Розыск потерпевших требовал тщательного анализа, включающего взаимодействие оперативных сотрудников и криминалистов.

"Следователями и криминалистами следственного управления во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведена колоссальная работа по розыску потерпевших. Осмотрены и проанализированы видеозаписи с сотни придорожных видеокамер наблюдения, осмотрены десятки зданий и сооружений", — отметили в следственном управлении.

Роль СМИ

Расследованием занимались журналисты программы "Малахов". Они выезжали на место трагедии и общались с родственниками Сэсэг. У девушки остались муж и двое детей. Родные признались, что детям пока не сообщают всей правды:

"Детям мы пока ничего не говорим, лишь то, что мама потерялась. Когда они слышат звонок в дверь, то бегут с криками: "Мама", — рассказали родственники.

Версии и слухи

На протяжении расследования возникало несколько гипотез. Среди них была версия о причастности мужа Сэсэг, ранее служившего в правоохранительных органах. Однако у него было алиби: в момент исчезновения супруг находился в другом городе, что подтверждали билеты. Мужчина активно участвовал в поисках жены и заявлял:

"Кто меня обвиняет, это их право. Не могу доказать всем. Верю, что жена жива. Планов много будет — дом построить, ремонт, третьего ребенка хотели", — муж Сэсэг Буиновой.

Другая версия касалась мужчины, который подсел к Сэсэг и Станиславу и впоследствии оказался экс-сотрудником полиции, а третья предполагала романтическую связь между Сэсэг и её другом, что якобы могло подтолкнуть их к бегству. Сейчас, спустя год, становится ясно, что именно первая гипотеза оказалась верной.

Советы шаг за шагом: как предотвратить опасные ситуации

  1. Всегда сообщайте родным о маршруте поездки, особенно при совместной работе с незнакомцами.

  2. Проверяйте личность пассажиров и партнёров по бизнесу или подработкам.

  3. Используйте системы слежения и видеонаблюдения при ночных или удалённых рейсах.

  4. Своевременно информируйте полицию о пропавших людях.

  5. Уделяйте внимание психологическому состоянию людей, с которыми работаете.

FAQ

Когда пропала Сэсэг Буинова?
12 апреля 2024 года.

Где нашли тела?
В яме гаража глубиной около двух метров в микрорайоне Аэропорт.

Кто совершил убийство?
Экс-полицейский, который вернулся из США и находился в психическом кризисе.

3 интересных факта

  1. Машину с телами обнаружили через несколько дней в одном из дворов Улан-Удэ.

  2. Убийца использовал транспорт знакомого, которого затем также убил.

  3. Расследование заняло почти год и потребовало генетической экспертизы для точного установления личностей.

Исторический контекст

Дело Сэсэг Буиновой стало одним из самых резонансных в регионе за последние годы. Оно показало, как психические расстройства и социальные трудности могут приводить к трагедиям. Также история подчеркнула важность работы криминалистов и оперативников в раскрытии сложных преступлений.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
