Романтика в футболе: как Криштиану Роналду спонтанно сделал предложение Джорджине Родригес

Футболист Криштиану Роналду объявил, что женится на модели Джорджине Родригес сразу после ЧМ-2026, подчеркнув важность семьи и искренних моментов с детьми.

Фото: Инстаграм Криштиано Роналду by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футболист Криштиано Роналду с невестой

Один из самых известных футболистов современности поделился планами на личную жизнь: он готов узаконить отношения с возлюбленной сразу после Чемпионата мира 2026 года. Этот шаг спортсмен считает логичным завершением многолетнего романа и хочет отметить его особенным образом.

Свадьба после чемпионата

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" рассказал, что торжество планируется сразу после ЧМ-2026. При этом Роналду уточнил, что трофей чемпионата станет прекрасным дополнением к празднику, хотя главный акцент, конечно, на семье и любви.

"Свадьба? Планируем сделать это после чемпионата мира и желательно с трофеем! Но она не тот человек, который любит большие вечеринки. Ей такое не нравится, поэтому я учту это", — сказал Роналду в интервью.

Футболист подчеркнул, что уважает предпочтения своей невесты и не хочет устраивать пышные торжества, если это не соответствует её характеру.

Предложение руки и сердца

Роналду поделился, что предложение было спонтанным и прошло в домашней атмосфере. Оно произошло ночью, когда дети уже спали, и стало настоящим трогательным моментом для всей семьи.

"Было около часа ночи. Мои дочери спали. Когда я вручил кольцо Джорджине, мои дочери вошли и сказали: "Папа, ты собираешься попросить ее выйти за тебя замуж?" Я сказал: "Вау, это подходящий момент, чтобы сказать "да". Это было то самое время"", — признался футболист.

Роналду отметил, что не вставал на колено, но произнёс искренние слова, которые сделали момент особенно тёплым. Он также признался, что не является человеком, который регулярно устраивает романтические сюрпризы, предпочитая поступки с истинным смыслом.

Джорджина Родригес — женщина всей жизни

Футболист подчеркнул, что Джорджина для него — особенный человек, который искренне заботится о нём и понимает его лучше многих. Их союз стал настоящей поддержкой и опорой для спортсмена, а семья занимает центральное место в его жизни.

Роман Криштиану и Джорджины начался в 2016 году в Мадриде, когда они встретились в бутике Gucci, где работала девушка. Их отношения стали публичными в начале 2017 года на церемонии вручения "Золотого мяча".

Дети и семья

У пары есть двое совместных детей — Алана и Белла. Кроме того, Роналду воспитывает троих детей от предыдущих отношений: Криштиану-младшего, Еву и Матео. Семья для спортсмена является источником вдохновения и силы.

В августе 2025 года Джорджина официально объявила о помолвке, опубликовав в соцсетях фото с кольцом и подписью:

"Да, я хочу. В этой и во всех моих жизнях", — добавила Джорджина Родригес.

Этот шаг стал кульминацией многолетних отношений и подчеркнул серьёзность намерений пары.

FAQ

Когда состоится свадьба Роналду и Джорджины?

После Чемпионата мира 2026 года.

Сколько у пары детей?

Двое совместных и трое детей Роналду от прошлых отношений.

Как прошло предложение руки и сердца?

Спонтанно, ночью, с присутствием дочерей, без постановочной романтики, но очень искренне.

3 интересных факта

Роман Роналду и Джорджины начался в бутике Gucci в Мадриде. Пара публично познакомилась с миром через церемонию "Золотого мяча". Предложение руки и сердца было сделано ночью в домашней атмосфере, без колена и пышных слов.

Исторический контекст

В современном спорте свадьбы известных спортсменов всегда привлекают внимание СМИ. Часто такие события становятся символом семейных ценностей, сочетая публичный интерес с личной жизнью. История Роналду и Родригес — пример гармонии карьеры и семьи, где личные моменты не теряют значимости даже на фоне всемирной популярности.