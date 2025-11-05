Живёт во Франции, но не отпускает Москву: что Дмитрий Назаров* решил не продавать

Актёр Дмитрий Назаров*, который в последнее время живёт во Франции, по данным СМИ, сохранил за собой часть недвижимости в России и намерен вернуться домой. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, артист оставил за собой одну комнату в квартире в центре Москвы, а остальное имущество продал или передал детям.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Назаров

Новая жизнь во Франции

Покинув Россию, Назаров* вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой, обосновался на юге Франции. В последние годы пара всё реже появлялась в Сети, а после начала эмиграции и вовсе исчезла из публичного поля. При этом актёр не планирует окончательно разрывать связь с родиной.

По данным SHOT, в Краснопрудном тупике, неподалёку от Третьего транспортного кольца, у Назарова* осталась комната в многокомнатной квартире, оценочная стоимость которой составляет около 40 миллионов рублей. Именно туда, как утверждают источники, артист собирается вернуться, когда снова посетит Москву.

Проданные и переданные владения

По информации СМИ, сразу после переезда Дмитрий Назаров* занялся вопросами собственности. Его общее имущество, по предварительным оценкам, составляло около 200 миллионов рублей.

Квартира в Москве стоимостью до 100 миллионов рублей была переписана на дочь Арину Назарову. Особняк и участок в Чеховском районе Подмосковья актёр продал. Дом площадью около 400 квадратных метров оценивался в 80 миллионов рублей.

Такое решение, как предполагают источники, могло быть связано с желанием упростить финансовые и юридические вопросы, чтобы избежать лишних расходов и налогов во время проживания за границей.

Таким образом, Назаров* избавился почти от всех крупных активов, сохранив за собой лишь небольшой объект недвижимости — возможно, в качестве символической "точки возврата".

Возможные причины такого решения

Эксперты по недвижимости считают, что подобные шаги нередко предпринимаются эмигрантами, которые не хотят полностью терять связь с родной страной. Сохранение части жилья позволяет сохранить право на регистрацию и налоговый статус, а также упростить возможное возвращение.

Кроме того, оставленная комната может выполнять эмоциональную функцию — напоминание о доме, к которому всегда можно вернуться.

А что если Назаров* действительно вернётся?

Пока сам актёр не делал официальных заявлений о возвращении. Однако его знакомые и коллеги не исключают, что возвращение в Россию — лишь вопрос времени. Дмитрий Назаров* не раз подчёркивал в интервью прошлых лет, что "Россия для него — не место, а часть жизни".

После переезда он продолжает творческую деятельность, участвует в театральных постановках и проектах за рубежом, но, по данным журналистов, сохраняет гражданство и не намерен отказываться от российского паспорта.

Пока Назаров* живёт во Франции, его имя всё ещё вызывает интерес в России — как одного из самых узнаваемых актёров театра и телевидения.

FAQ

Где сейчас живёт Дмитрий Назаров*?

По информации СМИ, артист находится во Франции, предположительно в Каннах.

Продал ли он всё имущество в России?

Нет, он сохранил одну комнату в квартире в Москве. Остальные объекты недвижимости проданы или переданы детям.

Собирается ли он вернуться в Россию?

Официальных подтверждений нет, но близкие к артисту источники утверждают, что он рассматривает такую возможность.

3 интересных факта

Дмитрий Назаров* — народный артист России, известный ролями в театре, кино и сериале "Кухня". Его дочь Арина Назарова — актриса и телеведущая, также живёт за рубежом. До эмиграции Назаров* владел несколькими объектами недвижимости в Подмосковье, но предпочёл минимизировать владения перед переездом.

Исторический контекст

Отъезд российских артистов за границу и продажа имущества внутри страны — не новое явление. За последние годы многие деятели культуры предпочитают оставлять "точку возврата", не разрывая окончательно связи с родиной. Подобная стратегия позволяет сохранить не только эмоциональную, но и юридическую стабильность.

История Дмитрия Назарова* — пример того, как человек, уехавший из страны, не отказывается от неё полностью, оставляя себе возможность когда-нибудь вернуться туда, где начиналась его карьера.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста