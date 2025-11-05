Кокошники: секреты популярности у звёзд, о которых вы не догадывались

Кокошники снова в моде: певицы Татьяна Терешина, Елена Князева и Анна Калашникова показали, как этот традиционный аксессуар преобразует современный образ.

Мода на кокошники вновь привлекает внимание не только в России, но и за её пределами. Этот традиционный элемент русского костюма оказался актуален и для современной сцены, вдохновляя артистов и блогеров на смелые эксперименты с образом. NEWS.ru решил поддержать тренд и пригласил популярных певиц примерить кокошники, показав, как классический аксессуар можно интегрировать в современные стили.

Ранее певица Надежда Бабкина поддержала моду на кокошники.

Возвращение к традициям

Татьяна Терёшина рассказала, что кокошник стал частью её творческого образа ещё двадцать лет назад, во время съемок клипа. Певица считает, что этот аксессуар помогает обрамлять русскую культуру красиво и интересно, привнося новые идеи в оформление образов.

"Я думаю, что тренд на кокошник вечен. В течение 20 лет точно я его примеряла для создания различных образов", — сказала Терешина.

Она добавила, что первые кокошники были сказочными и футуристичными, а более поздние образы — лаконичными и гармонировали с её характером. Для Терешиной это не просто украшение, а способ выразить творчество и подчеркнуть национальные мотивы.

Популярность за пределами России

Елена Князева обратила внимание на то, что тренд на кокошники интересен не только российским поклонникам, но и зарубежной аудитории. Соцсети и западные блогеры активно репостят образы с кокошниками, что делает традиционный элемент моды востребованным на международной арене.

"Тренд на кокошники нужный, важный не только для России как носительницы такой культуры, но для всех людей, которые поддерживают Россию, всё русское", — считает Князева.

Артистка подчёркивает, что популяризация кокошников помогает не только возвращать интерес к культуре, но и формировать современное видение национальных традиций, делая их модными и доступными для творчества.

Кокошники и патриотизм

Анна Калашникова отметила, что использование кокошников органично сочетается с её творчеством, особенно в патриотических песнях. Она уверена, что эта тенденция помогает россиянам ценить свои корни и культуру, одновременно превращая традиционный аксессуар в стильный элемент современного образа.

"Мне нравится, что не только кокошники, но и исконно русский стиль стали добавлять в образы. Это означает, что мы начали ценить свою культуру, свои корни", — сказала Калашникова.

Певица добавила, что наряды в кокошниках делают образы завершёнными, а участие в проекте NEWS. ru позволило ей вновь ощутить связь с историческими традициями и адаптировать их под современность.

Исторический контекст

Кокошник — традиционный русский головной убор, символизирующий культуру и национальные корни. Он использовался в народной одежде и праздничных костюмах, а теперь благодаря соцсетям и артистам возвращается на современные подиумы, объединяя историю и современность.