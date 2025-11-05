Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подтянутый контур лица и избавление от морщин: вот зачем смешивать Nivea с кофе — секретный рецепт красоты
Маленькая лента с характером: пять движений, которые превращают эспандер в персонального тренера
Сердце подсказывает, когда пора притормозить: число, которое спасает от перегрузок
Сухой воздух или влажные джунгли? Как настроить микроклимат в доме, чтобы дышать свободно и глубоко
Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам
Джигурда и Волочкова: шанс на примирение или новый конфликт
Сели, встали — и они не подводят: формула джинсов, в которых комфортно весь день
Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости
Кто в доме хозяин — вы или ваши микробы? Новые данные переворачивают представление о личности

Игра в чувства или признание на публику: загадочная свадьба Шамана и Мизулиной взорвала Сеть

3:31
Шоу-бизнес

Весной этого года певец Ярослав Дронов, выступающий под именем Шаман, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина впервые открыто рассказали о своих отношениях. Тогда пара призналась, что между ними не просто дружба, а настоящие чувства. Осенью внимательные поклонники заметили у Екатерины на безымянном пальце помолвочное кольцо, и с тех пор разговоры о предстоящей свадьбе не утихают. Хотя дату торжества возлюбленные пока не называют, они явно не прочь поиграть с вниманием публики — на этот раз Шаман и Мизулина устроили шуточную "свадьбу" прямо на глазах у фанатов.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
SHAMAN

Постановочная церемония

Видеозапись с неожиданного перформанса распространил Telegram-канал "Свита Короля". На кадрах видно, как певец и его возлюбленная изображают настоящую свадебную церемонию на парковке торгового центра. Вместо торжественной регистрации — роспись на капоте автомобиля, вместо банкетного зала — несколько десятков зрителей с телефонами.

После "росписи" Екатерина повторила одну из главных свадебных традиций — бросок букета. Его тут же поймали несколько девушек из толпы, что вызвало оживлённый смех. Завершилось всё совместным фото "новобрачных" и их поклонников. Несмотря на ироничный характер события, видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало массу комментариев — от восторженных до скептических.

Интерес к свадьбе растёт

Поклонники пары уверены: шуточная церемония — лишь репетиция настоящего торжества. Ещё в сентябре коллеги Екатерины рассказывали, что на её рабочем столе заметили свадебные каталоги. Тогда предполагалось, что материалы могли понадобиться ей по работе, однако теперь многие видят в этом косвенный намёк на подготовку к важному событию.

Также пользователи Сети вспомнили, как Мизулина не раз появлялась на публике с кольцом, которое внешне напоминало помолвочное. При этом сама пара не комментирует ни помолвку, ни возможную дату свадьбы, предпочитая оставлять личную жизнь без официальных заявлений.

А что если это действительно намёк?

Фанаты давно обсуждают, насколько серьёзны отношения Шамана и Екатерины Мизулиной. Они часто появляются вместе на концертах и мероприятиях, а на совместных кадрах выглядят по-настоящему счастливыми. Для многих их союз стал примером необычного сочетания — популярный певец и общественный деятель, которых связывает не только личная симпатия, но и схожие взгляды на жизнь.

Судя по тому, как пара обращается с вниманием публики, они не стремятся скрываться, но и не спешат раскрывать все подробности. Вероятно, настоящий праздник, если он состоится, станет событием закрытым и личным, без журналистов и прямых эфиров.

Исторический контекст

Знаменитости давно используют игровые формы, чтобы привлечь внимание к личной жизни — от шутливых "обручений" до символических свадеб. В эпоху соцсетей такие жесты становятся не просто развлечением, а частью диалога со зрителем. История Шамана и Екатерины Мизулиной — яркий пример того, как звёзды умеют иронично работать с вниманием аудитории, превращая личные моменты в лёгкие медийные события.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Наука и техника
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Сухой воздух или влажные джунгли? Как настроить микроклимат в доме, чтобы дышать свободно и глубоко
Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам
Джигурда и Волочкова: шанс на примирение или новый конфликт
Сели, встали — и они не подводят: формула джинсов, в которых комфортно весь день
Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости
Кто в доме хозяин — вы или ваши микробы? Новые данные переворачивают представление о личности
Железный друг с открытым сердцем: вот как умное авто стало доверчивее ребёнка
Когда день становится короче, а вечер — вкуснее: еда, которая возвращает радость холодам
Мария Машкова и Чулпан Хаматова: как случайная встреча в самолёте превратилась в крепкую дружбу
Невидимый союз на грядке: растения, которые друг друга лечат и спасают от вредителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.