Тимати и его новый гиперкар: как рэпер стал владельцем редчайшего Koenigsegg Regera

1:57
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати пополнил свой автопарк редчайшим гиперкаром Koenigsegg Regera стоимостью 350 миллионов рублей. Автомобиль считают вершиной инженерного искусства. 

Тимати
Фото: mkult.rk.gov.ru by Министерство культуры Республики Крым, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимати

Жизнь музыканта Тимати всегда сопровождалась вниманием публики — от громких премьер до роскошных покупок. На этот раз интерес вызвал автомобиль, за рулём которого артиста заметили жители Москвы. В центре столицы прохожие узнали в дорогом спорткаре легендарный Koenigsegg Regera стоимостью около 350 миллионов рублей.

По словам очевидцев, машину остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Причины остановки не уточняются, но редкий автомобиль мгновенно стал событием: люди останавливались, снимали видео и делились кадрами в сети.

Уникальный шведский гиперкар

Koenigsegg Regera — один из самых эксклюзивных автомобилей в мире. Всего выпущено лишь 80 экземпляров, и каждый собирается вручную на заводе в Энгельхольме (Швеция).

Regera сочетает в себе роскошь, инженерный перфекционизм и футуризм. Под капотом — 5-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и три электромотора. Общая мощность достигает 1500 лошадиных сил, благодаря чему автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 2,8 секунды. Максимальная скорость превышает 400 км/ч.

Особая гордость инженеров Koenigsegg — система Direct Drive, которая исключает привычную коробку передач. Мощность подается напрямую на колеса, что обеспечивает плавность хода и моментальный отклик.

Салон Regera оформлен вручную, с использованием кожи, углеродного волокна и алюминия. Покупатель может выбрать цветовую гамму и отделку, создавая фактически уникальный экземпляр.

Коллекция Тимати: от Rolls-Royce до Veneno

Для Тимати Koenigsegg Regera стал не первым суперкаром в гараже. Известно, что музыкант коллекционирует автомобили премиум-класса и предпочитает ограниченные серии. Среди его машин — Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini.

Но и на фоне таких брендов Regera выделяется. Стоимость этого гиперкара — около 350 миллионов рублей, что делает его одной из самых дорогих машин, замеченных на улицах Москвы. Однако даже эта сумма не рекорд для артиста: ранее он приобрел Lamborghini Veneno Roadster — одну из четырёх существующих в мире.

Цена Veneno оценивается примерно в 750 миллионов рублей, а один экземпляр и вовсе хранится в музее марки. Остальные были распроданы задолго до официальной премьеры.

Подарок для любимой

По сообщениям СМИ, Regera стала подарком для возлюбленной музыканта Валентины Ивановой. Автомобиль с синим кожаным салоном девушка показала в своих социальных сетях, не скрывая восторга.

Роман пары активно обсуждают поклонники: этим летом у Тимати и Валентины родилась дочь. 2 августа они стали родителями девочки, которую назвали Эммой.

"Момент счастья, который мы никогда не забудем. Спасибо, любимый, за то, что разделил со мной этот важный момент. Ты — моя опора и поддержка во время беременности. Твоя любовь и забота бесценны для нас. Спасибо тебе за всё", — написала возлюбленная артиста Валентина Иванова.

Молодая мама открыто рассказывала подписчикам о том, как изменилась её жизнь после рождения ребёнка и как она восстанавливается после родов.

"Каждое мое утро начинается с окситоцинового удара в голову и безграничной любви к ней, мне уже получилось наладить грудное вскармливание и перейти на режим, который устраивает нас обеих", — писала Иванова.

Её публикации стали своеобразным дневником — о материнстве, заботе о себе и внутренней гармонии.

Как Валентина вернулась в форму

Через две недели после родов Иванова призналась, что чувствует себя прекрасно и уже заметила первые результаты.

"Спустя две недели после родов мое лицо уже без отеков. Что я могу сказать? Спорт, дисциплина, правильное питание, гармоничные отношения со своим телом и головой всегда дают хороший результат", — рассказала Валентина.

По её словам, секрет восстановления прост: много движения и позитивный настрой. Иванова не прекращала заниматься спортом до шестого месяца беременности, много гуляла, водила автомобиль и не теряла активности.

Её пример вдохновил подписчиков: в комментариях девушки писали, что хотят следовать её подходу к здоровью и материнству.

Советы шаг за шагом: как ухаживать за эксклюзивным авто

  1. Регулярно проходить сервисное обслуживание у официального дилера.

  2. Хранить машину в отапливаемом помещении с контролем влажности.

  3. Использовать только рекомендованные масла и топливо премиум-класса.

  4. Периодически активировать аккумуляторы гибридной установки.

  5. Проверять систему охлаждения и электронные модули перед каждой поездкой.

Такие автомобили требуют не просто ухода, а целой культуры эксплуатации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать рекомендации производителя.

  • Последствие: Потеря гарантии и снижение стоимости.

  • Альтернатива: Заключить контракт на обслуживание у сертифицированного партнёра Koenigsegg.

А что если…

А что если подобные гиперкары станут электрическими? Уже сейчас Koenigsegg экспериментирует с гибридными системами, а в будущем может полностью отказаться от ДВС. При этом компания обещает сохранить главные качества — скорость, легкость и эмоции от вождения.

Плюсы и минусы владения гиперкаром

Плюсы Минусы
Престиж и внимание публики Высокая стоимость обслуживания
Исключительность и редкость Ограниченное использование в городе
Удовольствие от вождения Необходимость особых условий хранения

FAQ

Как выбрать гиперкар для коллекции?
Определитесь с целью: для вождения или инвестиций. Редкие модели, вроде Regera, растут в цене.

Сколько стоит обслуживание Koenigsegg?
Годовое обслуживание может обойтись от 2 до 5 миллионов рублей, в зависимости от пробега и состояния.

Что лучше — Regera или Bugatti Chiron?
По динамике они схожи, но Koenigsegg выигрывает в инновациях и оригинальности конструкции.

Мифы и правда

Миф: Гиперкары нельзя использовать на обычных дорогах.
Правда: Можно, но с ограничениями по дорожному просвету и скорости.

Миф: Эти машины покупают только ради статуса.
Правда: Многие владельцы действительно увлечены инженерией и гонками.

Миф: Обслуживание слишком сложное.
Правда: При правильном уходе Regera надёжна и не требует частых ремонтов.

3 интересных факта

  1. Regera — первый гибрид Koenigsegg без коробки передач.

  2. Каждый автомобиль проходит более 200 часов ручной полировки.

  3. Компания выпускает не более 20 машин в год.

Исторический контекст

Koenigsegg Regera была представлена в 2015 году на Женевском автосалоне. Тогда она произвела фурор, став символом перехода от традиционных суперкаров к интеллектуальным гибридным технологиям. За десять лет модель стала предметом коллекционирования и признанным эталоном скорости и роскоши.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
