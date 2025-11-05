Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс

Ушёл из жизни телеведущий Юрий Николаев, оставив после себя богатое наследие в российском телевидении и яркий след в сердцах миллионов.
Николаев, один из самых известных звёзд ТВ, скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Его уход стал настоящей утратой для всех, кто следил за развитием отечественного телевидения и восхищался профессионализмом и человечностью ведущего. За годы работы он стал символом целой эпохи, а его передачи "Утренняя звезда", "Утренняя почта" и "Достояние республики" оставили глубокий след в сердцах зрителей.
Певец Григорий Лепс выразил свои соболезнования семье и близким Юрия Николаева, подчеркнув значимость личности телеведущего.
"Ушёл из жизни блестящий телеведущий, мой хороший близкий товарищ Юрий Николаев. Ушёл потрясающий человек с большим, щедрым сердцем и с широкой, открытой душой. Ушла эпоха. Мои соболезнования семье и близким. Светлая память", — сказал артист.
Лепс отметил, что Николаев не только профессионал высочайшего уровня, но и человек с большим сердцем, оставивший яркий след в жизни коллег, друзей и поклонников.
Незадолго до смерти ведущего госпитализировали с тяжелой формой пневмонии и низкой сатурацией. Несколько дней он испытывал недомогание, но от помощи специалистов отказывался, что, вероятно, усугубило состояние.
Артист балета Николай Цискаридзе сообщил о трагическом известии.
Ранее в этом году Николаев уже сталкивался с проблемами со здоровьем. Он попал в травматологическое отделение с переломом бедра после падения дома, которое временно ограничило его подвижность и вынудило передвигаться на инвалидной коляске. Несмотря на травму, телеведущий успокоил поклонников:
"Всё в порядке. Да, я сломал ногу, но от этого никто не застрахован", — говорил Юрий Николаев.
Также в СМИ обсуждались слухи о провалах в памяти, однако сам ведущий опровергал их.
В начале 2024 года Николаев пережил ещё один кризис здоровья, потеряв сознание и будучи экстренно доставленным в реанимацию. Телеведущий отмечал, что поддержка семьи и вера помогали ему справляться с трудностями.
Юрий Николаев прославился благодаря многолетней работе на телевидении и участию в фильмах "Большие перегоны" (1971), "Девушка из камеры № 25" (1971), "Прежде, чем расстаться" (1984) и других. Его работы на телевидении сделали его одной из самых узнаваемых и любимых личностей в стране.
За заслуги в области культуры и искусства он был отмечен многочисленными наградами:
В 1998 году получил звание народного артиста РФ.
В 2007 и 2014 годах награждён орденами Дружбы и Почета.
В 2018 году получил премию Правительства РФ в области культуры.
