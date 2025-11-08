Лера Кудрявцева о семье: как дети стали источником её счастья — трогательные откровения

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что для неё значит счастье, дружба и честность, и почему чувство юмора помогает ей оставаться собой.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

Звезда ТВ откровенно рассказала о том, какие качества ценит в людях, как относится к дружбе, успеху и собственному счастью. Её слова — не просто размышления о жизни, а честная исповедь зрелой, самодостаточной женщины, которая многое пережила и теперь выбирает главное.

"То, что цепляет твоё внимание — это твой выбор. Это то, что внутри тебя", — сказала Кудрявцева.

О принципах и людях

Знаменитость подчёркивает, что для неё важны простые, но редкие сегодня вещи — искренность, ум и верность.

Она не терпит фальши и не умеет притворяться. По её словам, больше всего раздражают показная бравада, лицемерие и громкие слова, за которыми нет реальных поступков.

Она не любит за глаза, не любит, когда сегодня одно — завтра другое. Ненавидит понты, лицемерие и красивые слова без действий.

Лера признаётся, что не прощает предательства и не тратит время на тех, кто разрушает внутреннее спокойствие.

Самодостаточность и наблюдательность

Телеведущая говорит о себе как о человеке, который уже давно знает, чего хочет от жизни.

Она называет себя взрослой и самодостаточной женщиной, которая впускает новых людей в своё окружение с большой осторожностью.

Звезда с улыбкой и молча наблюдает за метаморфозами, происходящими с людьми. Она воплощает собой принцип: "мне этот мир абсолютно понятен”.

О скромности и истинной силе

Лера особенно не переносит высокомерия. Её убеждение простое: чем человек талантливее и глубже, тем он скромнее и человечнее.

"По моим наблюдениям, самые выдающиеся люди — самые сомневающиеся в себе и самые скромные", — подчеркнула она.

Дружба без условий

Кудрявцева ценит настоящие отношения и старается не окружать себя случайными людьми. Её самые близкие подруги — те, с кем она знакома с детства.

Она уверена, что ни одна из них никогда не скажет о ней плохо. Между ними нет расчёта — только тепло, доверие и взаимное уважение.

"Им от меня ничего не надо, и мне от них тоже. Нам просто вместе уютно и тепло", — говорит телеведущая.

Семья как основа счастья

Самым главным источником радости Лера называет своих детей и родных.

"Моё счастье — это мои дети!" — подчёркивает Кудрявцева.

Она признаётся, что чувствует себя ребёнком, пока рядом её мама, которую боготворит. О сестре отзывается с восторгом и нежностью.

"Моя сестра — это богиня. Если бы я была мужиком, я бы на ней женилась — она у меня крутая", — говорит телеведущая.

О чувстве юмора и умении смеяться над собой

Кудрявцева считает, что чувство юмора спасало её в самых сложных ситуациях. Она не боится смеяться над собой и даже намеренно подчёркивает свои недостатки.

"Люблю смеяться над собой и своими изъянами. Я специально о них говорю и выпячиваю наружу", — признаётся Лера.

По её словам, умение посмеяться над собой делает человека свободнее и защищает от обид.

Про обиды и зависть

Телеведущая говорит, что не умеет долго злиться и не держит зла.

Зависть, уверяет она, ей совершенно не знакома. Это чувство отсутствует у неё на уровне генов.

"Я не умею завидовать. Иногда мне даже интересно, что это за чувство. Может, у меня поломка в генах? Я могу только восхищаться кем-то или чем-то", — говорит телеведущая с улыбкой.

Простые радости и настоящее счастье

Лера живёт в бешеном ритме — работа, съёмки, проекты. Но даже в этой суете она находит время для самого дорогого.

"Начиная с сентября у меня не было ни одного выходного. А сейчас я лежу рядом с Машкой, она сопит в две ноздри и сложила на меня ноги, а я её нюхаю и понимаю, какое это счастье", — поделилась Кудрявцева.

Для неё именно в этом — суть жизни: не в наградах и аплодисментах, а в тишине, в близости, в любви.