На конкурсе "Мисс Вселенная" продюсер публично унизил участницу из Мексики. Конфликт вызвал массовую реакцию и поставил под удар репутацию шоу.
На международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" разгорелся громкий конфликт, в центре которого оказалась представительница Мексики Фатима Бош. Инцидент произошёл во время подготовки к спонсорской фотосессии и вызвал бурную реакцию в СМИ и среди участниц.
По информации из открытых источников, конфликт вспыхнул между мексиканской моделью и продюсером конкурса Наватом Ицарагрисилом - президентом Miss Grand International, национальным директором "Мисс Вселенная Таиланд" и одним из исполнительных руководителей конкурса.
Фатима не появилась на запланированной фотосессии, организованной для партнёров проекта. Нават обвинил её в нарушении дисциплины и заявил, что девушка просто не захотела участвовать.
Мексиканка попыталась объяснить своё отсутствие: по её словам, участие в любых мероприятиях должно согласовываться с национальной организацией, представляющей её страну. Однако Ицарагрисил не дал ей договорить и резко прервал, выкрикнув:
"Ты глупая! Заткнись!" — крикнул продюсер Нават Ицарагрисил.
После этого он добавил, что модель "слишком много болтает" и вызвал охрану. К аудитории он обратился с жёстким заявлением:
"Кто не хочет участвовать в конкурсе — вставайте и уходите!" — сказал организатор.
Сцена вызвала шок среди присутствующих девушек. В знак солидарности с Фатимой Бош несколько участниц покинули зал, демонстрируя протест против грубого обращения.
По сообщениям очевидцев, поведение Ицарагрисила выглядело унизительным и деструктивным. Многие сочли его слова неприемлемыми для представителя международного конкурса, призванного продвигать идеалы уважения и женского достоинства.
Фатима Бош уже прокомментировала случившееся в СМИ. В своём заявлении она подчеркнула, что не допустила никакого нарушения и не заслужила подобного обращения.
"Я очень люблю Таиланд и уважаю всех здесь, но это неприемлемо. Мир должен об этом узнать, потому что мы сильные женщины, и никто не имеет права заставлять нас молчать", — сказала Фатима Бош.
Модель добавила, что каждый человек должен защищать своё достоинство, независимо от статуса или титулов:
"Если кто-то унижает ваше достоинство, независимо от того, носите вы корону или нет, встаньте и уходите", — подчеркнула она.
После того как история попала в международные СМИ, главный офис конкурса "Мисс Вселенная" выпустил официальный пресс-релиз. В нём сообщается, что в Таиланд направлена специальная делегация для урегулирования конфликта и "координации усилий между командами".
Руководство подчеркнуло, что придерживается принципов равного отношения и уважения ко всем участницам, независимо от страны и статуса.
Несмотря на то что несколько конкурсанток выразили солидарность с Фатимой, покинув зал, российская участница Анастасия Венза среди них замечена не была. На её официальных страницах в соцсетях комментариев по поводу инцидента пока не появилось.
Многие поклонники конкурса ждут её реакции, ведь ситуация, по их мнению, требует открытого высказывания.
Эксперты по имиджу отмечают, что подобные инциденты подрывают репутацию международных конкурсов. Если бы подобное случилось в прямом эфире, последствия могли бы быть катастрофическими: массовые отказы участниц, бойкот спонсоров и потеря доверия со стороны зрителей.
Организаторы "Мисс Вселенной" позиционируют конкурс как платформу для развития женщин, но этот случай показал, что за фасадом гламура порой скрываются авторитарные методы управления.
Миф: На "Мисс Вселенная" все девушки равны и защищены от давления.
Правда: Участницы нередко сталкиваются с конфликтами, строгими правилами и давлением со стороны организаторов.
Миф: Скандалы — редкость на подобных мероприятиях.
Правда: В истории конкурса уже были случаи дисквалификаций, оскорблений и даже судебных разбирательств.
Миф: Конкурсы красоты — это исключительно про внешность.
Правда: Сегодня оцениваются также интеллект, социальная позиция и умение держаться на публике.
Скандал с участницей из Мексики может стать ударом по репутации "Мисс Вселенная". В эпоху социальных сетей даже единичный конфликт способен вызвать международный резонанс и изменить восприятие бренда.
Поступок Фатимы Бош, напротив, вызвал уважение у многих зрителей — как пример женской силы и умения отстаивать себя.
Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.