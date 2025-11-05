Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скандал на конкурсе Мисс Вселенная: почему организатор публично оскорбил участницу из Мексики

5:20
Шоу-бизнес

На конкурсе "Мисс Вселенная" продюсер публично унизил участницу из Мексики. Конфликт вызвал массовую реакцию и поставил под удар репутацию шоу.

Показ Soroka On Course на Московской неделе моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Показ Soroka On Course на Московской неделе моды

На международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" разгорелся громкий конфликт, в центре которого оказалась представительница Мексики Фатима Бош. Инцидент произошёл во время подготовки к спонсорской фотосессии и вызвал бурную реакцию в СМИ и среди участниц.

Как начался конфликт

По информации из открытых источников, конфликт вспыхнул между мексиканской моделью и продюсером конкурса Наватом Ицарагрисилом - президентом Miss Grand International, национальным директором "Мисс Вселенная Таиланд" и одним из исполнительных руководителей конкурса.

Фатима не появилась на запланированной фотосессии, организованной для партнёров проекта. Нават обвинил её в нарушении дисциплины и заявил, что девушка просто не захотела участвовать.

Мексиканка попыталась объяснить своё отсутствие: по её словам, участие в любых мероприятиях должно согласовываться с национальной организацией, представляющей её страну. Однако Ицарагрисил не дал ей договорить и резко прервал, выкрикнув:

"Ты глупая! Заткнись!" — крикнул продюсер Нават Ицарагрисил.

После этого он добавил, что модель "слишком много болтает" и вызвал охрану. К аудитории он обратился с жёстким заявлением:

"Кто не хочет участвовать в конкурсе — вставайте и уходите!" — сказал организатор.

Реакция участниц

Сцена вызвала шок среди присутствующих девушек. В знак солидарности с Фатимой Бош несколько участниц покинули зал, демонстрируя протест против грубого обращения.

По сообщениям очевидцев, поведение Ицарагрисила выглядело унизительным и деструктивным. Многие сочли его слова неприемлемыми для представителя международного конкурса, призванного продвигать идеалы уважения и женского достоинства.

Ответ Фатимы Бош

Фатима Бош уже прокомментировала случившееся в СМИ. В своём заявлении она подчеркнула, что не допустила никакого нарушения и не заслужила подобного обращения.

"Я очень люблю Таиланд и уважаю всех здесь, но это неприемлемо. Мир должен об этом узнать, потому что мы сильные женщины, и никто не имеет права заставлять нас молчать", — сказала Фатима Бош.

Модель добавила, что каждый человек должен защищать своё достоинство, независимо от статуса или титулов:

"Если кто-то унижает ваше достоинство, независимо от того, носите вы корону или нет, встаньте и уходите", — подчеркнула она.

Реакция организаторов

После того как история попала в международные СМИ, главный офис конкурса "Мисс Вселенная" выпустил официальный пресс-релиз. В нём сообщается, что в Таиланд направлена специальная делегация для урегулирования конфликта и "координации усилий между командами".

Руководство подчеркнуло, что придерживается принципов равного отношения и уважения ко всем участницам, независимо от страны и статуса.

Поддержка и молчание

Несмотря на то что несколько конкурсанток выразили солидарность с Фатимой, покинув зал, российская участница Анастасия Венза среди них замечена не была. На её официальных страницах в соцсетях комментариев по поводу инцидента пока не появилось.

Многие поклонники конкурса ждут её реакции, ведь ситуация, по их мнению, требует открытого высказывания.

А что если бы это произошло на сцене?

Эксперты по имиджу отмечают, что подобные инциденты подрывают репутацию международных конкурсов. Если бы подобное случилось в прямом эфире, последствия могли бы быть катастрофическими: массовые отказы участниц, бойкот спонсоров и потеря доверия со стороны зрителей.

Организаторы "Мисс Вселенной" позиционируют конкурс как платформу для развития женщин, но этот случай показал, что за фасадом гламура порой скрываются авторитарные методы управления.

Мифы и правда о конкурсах красоты

Миф: На "Мисс Вселенная" все девушки равны и защищены от давления.
Правда: Участницы нередко сталкиваются с конфликтами, строгими правилами и давлением со стороны организаторов.

Миф: Скандалы — редкость на подобных мероприятиях.
Правда: В истории конкурса уже были случаи дисквалификаций, оскорблений и даже судебных разбирательств.

Миф: Конкурсы красоты — это исключительно про внешность.
Правда: Сегодня оцениваются также интеллект, социальная позиция и умение держаться на публике.

Последствия для имиджа конкурса

Скандал с участницей из Мексики может стать ударом по репутации "Мисс Вселенная". В эпоху социальных сетей даже единичный конфликт способен вызвать международный резонанс и изменить восприятие бренда.

Поступок Фатимы Бош, напротив, вызвал уважение у многих зрителей — как пример женской силы и умения отстаивать себя.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
