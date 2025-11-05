Собчак и её скандальный шарм: что Садальский сказал об эпатажной журналистке

3:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский рассказал, почему считает журналистку Ксению Собчак не просто скандальной фигурой, а женщиной с умом, характером и внутренней логикой.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался о Собчак в день её рождения, отметив, что несмотря на все споры вокруг её личности, она остаётся уникальной фигурой в российском шоу-бизнесе.

"Ксении 44 — в лото эти цифры называют "стульчики". Говорят, на детях природа отдыхает. Здесь не тот случай", — сказал актёр.

Он отметил, что в семье, где отец читал лекции в Сорбонне, а мать — кандидат исторических наук, грубиянка появиться может, а вот глупая женщина — никогда.

Не тургеневская, но яркая

По словам Садальского, Ксению трудно отнести к числу классических "тургеневских девушек". Она из другой эпохи, из другой породы женщин — прямых, острых, ироничных.

"Кажется, Тургенев писал: есть девушки красивые, а есть современные", — напомнил артист.

Собчак, по его мнению, не стремится нравиться всем подряд. Её сила — в умении быть собой, даже если это раздражает окружающих.

Инфант террибль с интеллектом

Станислав подчеркнул, что в Ксении сочетается то, что редко уживается в одной натуре — дерзость, артистизм и острый ум.

"Инфант террибль. Клоунесса. Хамка? Безусловно. Но с мозгами", — заметил актёр.

Он добавил, что Собчак хамит не всем подряд, а выборочно — в нужный момент и с точным расчётом. Её провокации нередко оказываются продуманной стратегией, а не эмоциональными всплесками.

Своего рода Пэрис Хилтон — но с содержанием

Садальский признался, что многие сравнивают Ксению с Пэрис Хилтон, однако считает, что это поверхностное сравнение.

"Что там какая-то Пэрис Хилтон! Пародия. У нашей Ксюши, видимо, есть причина, по которой она позиционирует себя именно так, а не иначе", — сказал он.

По мнению актёра, Собчак вкладывает деньги и энергию в себя грамотно, превращая любое событие в медийный повод.

Урок пиара от Собчак

Садальский вспомнил один из эпизодов — выставку, которую Ксения организовала, выставив на продажу собственную поношенную обувь.

"Я тогда подумал: неужели кто-то отдаст деньги? И, наверное, никто бы и не купил, но доступ к халявной водке был неограничен", — иронично рассказал актёр.

Он добавил, что присутствовал на презентации вместе с мамой Ксении — сенатором Людмилой Нарусовой, и лично видел, как вся обувь была раскуплена за считанные минуты.

К слову, как отметил Садальский, вырученные средства направили на покупку лекарств, одежды и игрушек для воспитанников Починского психоневрологического интерната в Смоленской области.

"Но это так. Деталь", — добавил он.

Без иллюзий, но с уважением

Станислав подчеркнул, что не идеализирует Собчак и не считает её ангелом. Однако он признаёт в ней редкое качество — умение быть интересной и честной в своей непредсказуемости.

"Я вовсе не хочу сказать, что вот, видел один раз в жизни ангела. И это Ксения", — резюмировал актёр.

По мнению Садальского, таких людей, как она, невозможно не замечать. Можно не любить, спорить, критиковать — но равнодушным остаться трудно.