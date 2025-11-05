Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему новые фары видят то, чего не замечает водитель
Питомец демонстративно грустит: он подаёт явный сигнал, который владельцы упорно игнорируют
Мясо, после которого мужчина забудет о пельменях: раскрыт секрет брутального ужина
Ошибиться в выборе отопления — значит платить за воздух: вот как отличить тепло от маркетинга
Земклуника — ягодная дипломатия: когда клубника и земляника наконец заключили перемирие
Ей было нечего терять — удар как гром: тактика Соболенко ошеломила Пегулу на Итоговом чемпионате
Молчаливая буря под кожей: отёки рассказывают о теле то, что человек боится услышать
Полетели за солнцем — приземлились без кошелька: как не стать жертвой воздушных воров
Земля гудит под Персидским морем: гигант, спавший сотни тысяч лет, снова нащупывает силу

Собчак и её скандальный шарм: что Садальский сказал об эпатажной журналистке

3:43
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский рассказал, почему считает журналистку Ксению Собчак не просто скандальной фигурой, а женщиной с умом, характером и внутренней логикой.

Ксения Собчак
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался о Собчак в день её рождения, отметив, что несмотря на все споры вокруг её личности, она остаётся уникальной фигурой в российском шоу-бизнесе.

"Ксении 44 — в лото эти цифры называют "стульчики". Говорят, на детях природа отдыхает. Здесь не тот случай", — сказал актёр.

Он отметил, что в семье, где отец читал лекции в Сорбонне, а мать — кандидат исторических наук, грубиянка появиться может, а вот глупая женщина — никогда.

Не тургеневская, но яркая

По словам Садальского, Ксению трудно отнести к числу классических "тургеневских девушек". Она из другой эпохи, из другой породы женщин — прямых, острых, ироничных.

"Кажется, Тургенев писал: есть девушки красивые, а есть современные", — напомнил артист.

Собчак, по его мнению, не стремится нравиться всем подряд. Её сила — в умении быть собой, даже если это раздражает окружающих.

Инфант террибль с интеллектом

Станислав подчеркнул, что в Ксении сочетается то, что редко уживается в одной натуре — дерзость, артистизм и острый ум.

"Инфант террибль. Клоунесса. Хамка? Безусловно. Но с мозгами", — заметил актёр.

Он добавил, что Собчак хамит не всем подряд, а выборочно — в нужный момент и с точным расчётом. Её провокации нередко оказываются продуманной стратегией, а не эмоциональными всплесками.

Своего рода Пэрис Хилтон — но с содержанием

Садальский признался, что многие сравнивают Ксению с Пэрис Хилтон, однако считает, что это поверхностное сравнение.

"Что там какая-то Пэрис Хилтон! Пародия. У нашей Ксюши, видимо, есть причина, по которой она позиционирует себя именно так, а не иначе", — сказал он.

По мнению актёра, Собчак вкладывает деньги и энергию в себя грамотно, превращая любое событие в медийный повод.

Урок пиара от Собчак

Садальский вспомнил один из эпизодов — выставку, которую Ксения организовала, выставив на продажу собственную поношенную обувь.

"Я тогда подумал: неужели кто-то отдаст деньги? И, наверное, никто бы и не купил, но доступ к халявной водке был неограничен", — иронично рассказал актёр.

Он добавил, что присутствовал на презентации вместе с мамой Ксении — сенатором Людмилой Нарусовой, и лично видел, как вся обувь была раскуплена за считанные минуты.

К слову, как отметил Садальский, вырученные средства направили на покупку лекарств, одежды и игрушек для воспитанников Починского психоневрологического интерната в Смоленской области.

"Но это так. Деталь", — добавил он.

Без иллюзий, но с уважением

Станислав подчеркнул, что не идеализирует Собчак и не считает её ангелом. Однако он признаёт в ней редкое качество — умение быть интересной и честной в своей непредсказуемости.

"Я вовсе не хочу сказать, что вот, видел один раз в жизни ангела. И это Ксения", — резюмировал актёр.

По мнению Садальского, таких людей, как она, невозможно не замечать. Можно не любить, спорить, критиковать — но равнодушным остаться трудно.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ткань, которая смеётся над пулями: новый материал из Китая удивил даже военных
Наука и техника
Ткань, которая смеётся над пулями: новый материал из Китая удивил даже военных
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Домашние животные
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Мясо, после которого мужчина забудет о пельменях: раскрыт секрет брутального ужина
Ошибиться в выборе отопления — значит платить за воздух: вот как отличить тепло от маркетинга
Земклуника — ягодная дипломатия: когда клубника и земляника наконец заключили перемирие
Ей было нечего терять — удар как гром: тактика Соболенко ошеломила Пегулу на Итоговом чемпионате
Молчаливая буря под кожей: отёки рассказывают о теле то, что человек боится услышать
Собчак и её скандальный шарм: что Садальский сказал об эпатажной журналистке
Полетели за солнцем — приземлились без кошелька: как не стать жертвой воздушных воров
Земля гудит под Персидским морем: гигант, спавший сотни тысяч лет, снова нащупывает силу
Осеннее удобрение по снегу: невероятный метод, который гарантирует лучший урожай на следующий год
Замок, где оживают кадры из Джейн Эйр: где в Англии встретить самую кинематографичную осень
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.