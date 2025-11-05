Улыбка, с которой начиналось утро: каким запомнят Юрия Николаева зрители и коллеги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес
Его голос узнавали с первых секунд, а утренние эфиры с его участием стали для миллионов зрителей символом доброго начала дня. Юрий Николаев, бессменный ведущий "Утренней почты", ушёл из жизни на 76-м году. До своего 77-го дня рождения он не дожил чуть больше месяца. Уход человека, стоявшего у истоков музыкального телевидения страны, стал настоящей утратой для всей культурной среды.

Последние дни телеведущего

По сообщениям СМИ, последние недели жизни Юрия Александровича были непростыми. 4 ноября его госпитализировали в одну из московских клиник с высокой температурой — почти 39,5 градусов — и низкой сатурацией. Диагноз оказался серьёзным: тяжёлая форма пневмонии. При этом телеведущий долгое время отказывался от медицинской помощи. Недомогание он ощущал несколько дней, но упорно пытался справиться своими силами, пока состояние не стало критическим.

Юрий Николаев
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Николаев

"Юрий Николаев ушёл на небеса… Совсем недавно мы в эфире "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажёг так много звёзд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним… Светлая память", — написал в своём Telegram-канале Николай Цискаридзе.

Его слова отозвались болью у тех, кто вырос под программы Николаева. Ведь именно он стал для телезрителей воплощением эпохи — яркой, искренней и музыкальной.

Долгое восстановление и борьба с болезнями

В начале 2025 года телеведущий уже переживал серьёзные проблемы со здоровьем. После неудачного падения дома он сломал бедро и оказался в травматологическом отделении. Несколько месяцев был прикован к инвалидной коляске, но находил силы шутить и благодарить судьбу за каждый прожитый день.

"Всё в порядке. Да, я сломал ногу, но от этого никто не застрахован", — говорил тогда Юрий Николаев.

Его энергия и спокойствие в подобных ситуациях поражали коллег. Он не любил жаловаться и старался быть примером для других — даже когда пришлось восстанавливаться после перелома и временно отказаться от привычного ритма.

С возрастом Юрий Александрович не утратил ни веры, ни внутреннего достоинства. Он открыто говорил о своём отношении к болезням и жизни.

"Жена проявила себя преданным человеком. Она была всё время со мной. Никогда не спрашивал, за что мне болезнь. Я человек верующий и каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все грехи", — делился Юрий Николаев в программе "Судьба человека".

3 интересных факта

  1. Именно Юрий Николаев стал первым ведущим, представившим зрителям Аллу Пугачёву, Валерия Леонтьева и Софию Ротару в телевизионных эфирах.

  2. Он стоял у истоков программы "Утренняя звезда", где открывались молодые таланты 1990-х.

  3. Считал телевидение не просто профессией, а "искусством быть с людьми на одной волне".

Исторический контекст

"Утренняя почта" — это не просто программа, а культурный феномен. В 1970—1990-х она собирала у экранов миллионы зрителей. Под песни, которые представлял Николаев, проходили свадьбы, праздники и воскресные завтраки советских семей. Он умел говорить просто, не играя на камеру, и именно эта естественность сделала его любимцем публики.

Юрий Николаев навсегда останется в памяти как человек, подаривший добрые утренние традиции целой стране. Его улыбка, спокойный голос и чувство такта — то, чего сегодня, как правило, не хватает на телевидении.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
