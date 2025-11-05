Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болит голова — а вы только хуже делаете: шесть ошибок, которые доводят до инсульта
Из пыли DVD-дисков — в будущее оптики: российские физики создали материал, меняющий лазерный свет
Не верите в магию палочек — эти деревянные штуки сушат бельё быстрее всех
Он должен был беречь бак, а не опустошать его: как круиз-контроль провалил экзамен на эффективность
Не стирайте пуховик — его без стирки спасёт смесь из косметички и аптечки
Шпагат становится побочным эффектом: зачем на самом деле нужна Ардха Хануманасана
Один неправильный оттенок — и минус макияж: как найти консилер, который не предаст
Бюджетники сбросили старую кожу: обновлённая Dacia превратила простоту в стиль
Бензин ещё остался, дизеля уже нет: что происходит с Teboil в Финляндии

Риз Уизерспун рассказала, чему 25 лет учится у Дженнифер Энистон — и это не актёрство

3:35
Шоу-бизнес

Актриса Риз Уизерспун тронулa поклонников своими искренними словами о Дженнифер Энистон, с которой её связывает почти четверть века дружбы. В беседе для подкаста Armchair Expert 49-летняя звезда призналась, что за годы общения с коллегой многому научилась — прежде всего доброте, открытости и умению сохранять человеческие связи даже после сложных ситуаций.

Дженнифер Энистон
Фото: flickr.com by Andres Useche, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дженнифер Энистон

В их дружбе не было места соперничеству или ревности — напротив, обе актрисы, пережив бурные периоды карьеры и личной жизни, сумели остаться друг для друга поддержкой и примером устойчивости.

«Раньше я была очень жесткой. С возрастом я понимаю, как важно оставлять мосты непострадавшими. Дженнифер не сжигает мосты, она всегда старается поддерживать хорошие отношения. Я уже 25 лет учусь у неё открытости и искренности», — сказала Риз Уизерспун.

Дружба, проверенная временем

История их знакомства началась ещё в начале 2000-х на съёмках культового сериала «Друзья», где Риз сыграла младшую сестру героини Энистон — Рэйчел Грин. С тех пор актрисы не теряли связь, поддерживая друг друга не только на профессиональном, но и на личном уровне. Позже они снова встретились на площадке сериала "Утреннее шоу", где обе выступили не только исполнительницами главных ролей, но и продюсерами.

Работа над проектом стала для них своего рода символом женской солидарности — двух сильных, самостоятельных женщин, которые вместе выдерживают давление индустрии и общественного внимания.

Разные по темпераменту, они удивительным образом дополняют друг друга: Дженнифер мягкая и деликатная, Риз — напористая и целеустремлённая. Впрочем, обе признаются, что ценят дружбу выше славы и наград.

Искренность как жизненный принцип

Риз отметила, что особенно восхищается тем, как Дженнифер умеет сохранять добрые отношения с бывшими партнёрами и коллегами. Это качество, по её словам, редкость в Голливуде, где конфликты и сплетни часто становятся нормой.

«Я плакала на одном из интервью, потому что считала несправедливым, что люди сразу судят без полного понимания ситуации», — добавила Риз Уизерспун.

Её слова отражают не только личную боль за подругу, но и понимание того, как тяжело знаменитым женщинам оставаться искренними в мире постоянного внимания и критики.

Сила в мягкости

История дружбы Энистон и Уизерспун — пример того, как доброта становится мощным инструментом против цинизма. Они обе неоднократно сталкивались с нападками прессы, пересудами и искажёнными историями, но смогли выстроить собственный баланс: говорить честно, но не разрушительно.

Их пример показывает, что мягкость и открытость не делают человека уязвимым — наоборот, помогают сохранить внутреннюю целостность.

Исторический контекст

В индустрии, где личные отношения часто уступают место карьере, история Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон напоминает, что настоящая дружба существует даже среди софитов и красных дорожек. Подобные связи — редкость, но именно они делают знаменитостей ближе к людям, показывая: искренность всё ещё ценится больше, чем идеальный образ.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Военные новости
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Шоу-бизнес
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Последние материалы
Чеснок не медведь, но тоже впадает в спячку: материал, который удержит тепло даже в лютую зиму
Тихий убийца на грядке: этот признак выдаёт опасный цукини
Царь во дворе: древний волкодав, который прошёл путь от дикого зверя до идеального телохранителя
Сельдь под шубой вам надоела? Попробуйте салат Король — свежий взгляд на старую традицию
Уборка после заката обрекает семью на нищету: ошибки, которые лишают дом достатка
Китай разрывает шаблон азиатского отдыха: чем Хайнань покоряет уставших от мегаполисов
Ваши волосы задыхаются: простой шаг, который запускает рост и возвращает блеск
Нержавейку больше не придётся оттирать: капля этого средства заставляет её сиять, как новую
Римляне не знали, что создали капсулу времени: колодцы сохранили тайную жизнь древнего города
Тарелка вместо таблетки: 5 продуктов, которые защищают от инсульта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.