Кушанашвили не удержался: свежая порция сарказма о скандале Дмитрия и Полины Дибровых

Развод телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины стал одной из самых обсуждаемых тем лета 2025 года. Их брак, который долгое время считался образцом прочных отношений, закончился громким скандалом, породив лавину слухов, обвинений и домыслов. Когда-то гармоничная пара с разницей в возрасте в 35 лет сегодня оказалась по разные стороны не только личных, но и общественных баррикад.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отар Кушанашвили

Поводом для бурных обсуждений стала информация о романе Полины с предпринимателем Романом Товстиком, соседом семьи, с которым Дибровы когда-то дружили домами. История превратилась в публичную драму — со слезами, обвинениями и разоблачениями.

"Посмотрите на позорище в разводе Дибровых! Друг друга поимели. Кто? Кого? И мне кажется, всё-таки Диму", — сказал публицист Отар Кушанашвили в подкасте "Шоу Без Купюр".

Как начался скандал

Полина Диброва закрутила роман с Романом Товстиком — женатым соседом, с которым они были близки семьями. Женщина даже стала крёстной матерью одного из его детей. Для общественности новость стала шоком: Полину считали верной спутницей известного телеведущего, а их семейные фото с тремя сыновьями не раз появлялись на обложках журналов.

Когда правда всплыла наружу, Товстик подал на развод, оставив жену Елену и шестерых детей. Самому младшему тогда не было и года. Женщина тяжело пережила предательство и не скрывала боли, открыто обвиняя Полину в разрушении семьи.

Реакция Кушанашвили

Скандал не оставил равнодушным публициста и телеведущего Отара Кушанашвили, который эмоционально отреагировал на происходящее.

"У кого настолько плохо с парнями дело, чтобы уйти к Роману Товстику? Ну за такого я бы из дома не выходил, стыдно. Но он миллиардер какой-то там! Потом выяснится, что он живёт в кредит", — возмутился журналист.

Его возмущение вызвала не только сама измена, но и поведение Полины после развода. По мнению Кушанашвили, молодая женщина будто наслаждается вниманием и активно принимает участие в ток-шоу, рассказывая подробности личной жизни.

"Им нравится быть в центре внимания, открывать газету и читать про себя. Им нравится это", — пояснил Кушанашвили в YouTube-шоу "Каково?!".

Что стало с семьями

К осени 2025 года и Дибровы, и Товстики официально развелись. При этом в семье бизнесмена заранее был заключён брачный договор — по решению суда его бывшая супруга Елена получила особняк стоимостью около 600 миллионов рублей. Старшие дети остались с отцом, младшие — с матерью.

У Дмитрия Диброва ситуация сложилась сложнее: брак не был защищён юридически, и телеведущий, по словам близких, старается сохранить отношения с детьми, не вмешиваясь в публичные перепалки.

Почему общество так остро реагирует

Главная причина — контраст между прежним имиджем Полины и нынешними событиями. Ещё недавно её называли "примером идеальной супруги", а теперь обсуждают, как многодетная мать могла разрушить чужую семью.

Кроме того, скандал задел тему моральных ценностей и ответственности публичных людей. Когда известные личности демонстрируют личную драму на публике, зрители воспринимают её как нарушение негласных правил — особенно если страдают дети.

А что если любовь просто закончилась?

Возможно, история Дибровых — не про измену, а про естественный разрыв. Разница в возрасте, разные взгляды и ритм жизни могли сыграть свою роль. По словам Отара, Полине, которой нет и сорока, было сложно рядом с мужем, которому за шестьдесят. И эта пропасть, пусть и скрытая за улыбками, могла привести к отчуждению.

"Понятно же, если ей 30, а ему 65, то жене неинтересно с ним. И эта же судьба ждёт тебя, Товстик", — сказал Отар Кушанашвили.

Исторический контекст

Подобные истории не редкость среди знаменитостей. Разводы, где переплетаются любовь, деньги и слава, всегда становятся отражением общественных ценностей. Как когда-то громко обсуждали разводы Киркорова, Преснякова или Агурбаш, так теперь на страницах журналов — Дибровы.

И, возможно, именно этот случай заставит многих вспомнить: настоящая жизнь не обязана быть красивой картинкой.