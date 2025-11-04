Цвет лица стал поводом для досмотра: актёр Дмитрий Петрашевич рассказал о конфликте с инспекторами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:48
Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Петрашевич, известный по сериалам и театральным постановкам, оказался в центре громкого ночного конфликта с сотрудниками ГИБДД. Его остановили в Лужниках, и, казалось бы, обычная проверка документов неожиданно превратилась в напряжённый инцидент, о котором теперь говорят не только поклонники артиста, но и юристы.

Автомобильное движение на ночных улицах
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильное движение на ночных улицах

По словам актёра, инспекторы потребовали покинуть машину без объяснений, а затем инициировали досмотр автомобиля и личных вещей. Сам Петрашевич утверждает, что повёл себя спокойно, но насторожился, когда не получил возможности сразу пройти алкотест. История, по его мнению, выглядит неоднозначно и требует разбирательства.

"Если бы мне сразу сказали пройти алкотестер, я бы его прошёл. Но мне его даже не предложили — сразу начали досмотр", — сказал Дмитрий Петрашевич в беседе с "МК".

Кто такой Дмитрий Петрашевич

Актёр родился 26 сентября 1990 года в Белоруссии. После окончания Белорусской государственной академии искусств в 2012 году переехал в Москву, где почти сразу начал строить карьеру. Его дебют состоялся в 2013 году — он сыграл молодого интерна в сериале "Скорая помощь". С тех пор Петрашевич активно снимается в кино, участвует в театральных постановках и пользуется уважением коллег за профессионализм и сдержанность.

Как начался конфликт

Поздним вечером артист возвращался со спектакля. По его словам, инспектор указал жестом остановиться, а затем сразу потребовал выйти из машины. Причиной, как объяснили сотрудники ДПС, стало "подозрительно красное лицо" водителя.

"Я не пью, не курю и никогда не пробовал никаких запрещённых веществ", — отметил Дмитрий Петрашевич.

По его словам, он объяснил инспекторам, что лицо могло покраснеть из-за перепада температуры между улицей и салоном машины или аллергии на грим. Однако те настояли на досмотре без составления протокола.

Как действовал актёр

Петрашевич согласился выйти из машины, но отказался от досмотра без оформления документов. Когда инспекторы предложили подписать протокол с формулировкой "отказался от медосвидетельствования", он возразил, заявив, что готов сдать анализы в любой независимой больнице.

После этого, по словам актёра, автомобиль был задержан, а сам он добрался до ближайшего медучреждения на такси. Уже через час он прошёл тест, результаты которого оказались отрицательными — алкоголя и других веществ в организме не обнаружено.

Что будет дальше

Петрашевич подал жалобы в прокуратуру и другие надзорные органы. По его словам, дело уже взято на контроль депутатами Госдумы. В распоряжении актёра есть видеозапись происшествия, которая может стать ключевым доказательством.

Если проверка подтвердит нарушения, сотрудников ГИБДД могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Сам артист уверен, что хочет не наказания, а справедливости и прозрачности в подобных ситуациях.

Исторический контекст

Скандалы между водителями и инспекторами не редкость. Ещё в 2000-х многие артисты — от музыкантов до телеведущих — сталкивались с подобными проверками. Однако именно развитие технологий и общественный резонанс сегодня делают такие случаи прозрачнее. Возможно, история Петрашевича станет ещё одним шагом к тому, чтобы доверие между гражданами и дорожной службой стало нормой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
