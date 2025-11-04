Не ищите того самого: Аида Гарифуллина объяснила, почему путь к любви начинается с одиночества

Оперная певица Аида Гарифуллина затронула в своих соцсетях тему, близкую многим, — страх одиночества. Поводом стало сообщение одной из подписчиц, которая призналась, что боится никогда не встретить "своего человека". Ответ артистки оказался не просто поддержкой, а своеобразным напоминанием о важности любви к себе и внутренней гармонии.

"А вы примите этот страх, перестаньте его бояться! В мире много людей, которые не встретили своего человека — и всё равно счастливы… Это называется самодостаточность. Полюбите себя! Искренне, по-настоящему", — сказала Аида Гарифуллина.

Интересно, что публика давно следит и за личной жизнью певицы, которая некоторое время назад вышла замуж за певца и актёра Алексея Воробьёва. Пара часто появлялась вместе на светских мероприятиях, а в Сети обсуждали их совместные фото. Алексей не раз признавался в любви к жене и писал о том, как он счастлив рядом с ней.

Самодостаточность как путь к гармонии

В современном мире одиночество часто воспринимается как нечто постыдное или пугающее. Однако психологи и артисты, подобно Гарифуллиной, напоминают: именно способность быть наедине с собой формирует внутреннюю устойчивость. Самодостаточность — это не отказ от отношений, а понимание собственной ценности независимо от внешних обстоятельств.

Многие путают одиночество с изоляцией. На деле оно может стать временем роста, переосмысления и восстановления. Человек, который комфортно чувствует себя без постоянного подтверждения извне, реже впадает в зависимые отношения и чаще делает осознанный выбор.

Любовь к себе — это не эгоизм

Принятие себя часто ошибочно воспринимается как эгоизм. На самом деле это основа психологического здоровья. Человек, который знает свои сильные стороны и слабости, проще устанавливает границы и строит честные отношения.

Любовь к себе — это забота о своём теле, эмоциях и времени. Это умение сказать "нет", когда нужно, и позволить себе отдых, когда организм просит паузу.

3 интересных факта

Согласно исследованию Гарвардского университета, чувство одиночества испытывают даже люди, состоящие в браке. Медитация снижает тревожность, связанную с одиночеством, на 30%. Люди, умеющие быть наедине с собой, чаще добиваются карьерных успехов.