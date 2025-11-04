Экстренная операция: кого первым увидела Юлия Барановская после пробуждения

После неожиданной госпитализации на Ямале телеведущая Юлия Барановская рассказала, кто первым оказался рядом с ней в реанимации — и почему этот момент она запомнит навсегда.
После экстренной операции в Салехарде звезда ТВ впервые открыла глаза в палате реанимации — и увидела родное лицо. Первым, кто оказался рядом, был её старший сын Артём. Этот миг, по словам телеведущей, стал для неё самым трогательным и важным после пережитого.
На церемонии вручения премии "Золотой Граммофон" звезда впервые рассказала, как проходило её восстановление и что помогло ей не сдаваться.
"Это дорогого стоит. Это для меня было очень неожиданно. Я сначала подумала, что я брежу", — поделилась телеведущая Юлия Барановская.
Она призналась, что в тот момент в глазах сына читался испуг, но именно его присутствие вернуло ей силы.
"Он вообще не отходил от меня ни на шаг", — подытожила Юлия.
Инцидент произошёл в середине октября 2025 года. Барановская прилетела на Ямал для съёмок проекта "Большие семьи большой страны". Однако в процессе работы телеведущая почувствовала себя плохо. Врачи приняли решение срочно госпитализировать её в Салехарде.
Операция, по данным СМИ, была проведена экстренно. Медики не раскрывают подробностей диагноза, однако подчеркивают, что помощь была оказана своевременно. Вскоре к Юлии прилетели её мама и старший сын Артём, которые оставались рядом в течение всего периода восстановления.
Юлия Барановская воспитывает троих детей — 19-летнего Артёма, 17-летнюю Яну и 12-летнего Арсения. Их отец — известный футболист Андрей Аршавин. Несмотря на то что телеведущая и спортсмен давно живут отдельно, Юлия никогда не скрывала: именно дети — главный стимул в её жизни.
После операции, по словам близких, телеведущая старалась быстро восстановиться, чтобы вернуться к работе. Семья окружила её заботой, а старший сын стал настоящей опорой.
Следовать рекомендациям врачей, не прерывая курс лечения.
Обеспечить эмоциональную поддержку: близкие рядом — лучшая терапия.
Пить достаточно воды и наладить питание, добавив белковые продукты и витамины.
Постепенно возвращать физическую активность, начиная с лёгких прогулок.
Использовать психологические практики — дыхательные упражнения или медитацию.
Для ускорения восстановления врачи часто советуют массажи, СПА-процедуры и курс витаминов группы B.
Такие ситуации, как у Барановской, случаются нередко: гастроли, съёмки, командировки. Медики советуют всегда иметь при себе базовый набор медикаментов, страховку и контакты ближайших клиник. В экстремальных условиях именно эти меры могут спасти жизнь.
Миф: в региональных больницах низкий уровень медицины.
Правда: в Салехарде работают современные операционные и опытные хирурги.
Миф: операция автоматически означает долгую реабилитацию.
Правда: при раннем вмешательстве и поддержке близких восстановление может занять всего несколько недель.
Миф: телеведущие всегда лечатся за границей.
Правда: многие знаменитости предпочитают отечественные клиники, доверяя российским врачам.
"Большие семьи большой страны" — телевизионный проект, посвящённый жизни многодетных семей из самых разных уголков России. Его ведущая — Юлия Барановская, которая вместе со съёмочной группой отправляется в регионы, чтобы увидеть, как живут герои программы.
В каждой серии команда показывает реальные истории, трудности и радости больших семей, делая акцент на том, с какими бытовыми и социальными проблемами они сталкиваются. Проект не только рассказывает о повседневной жизни родителей и детей, но и подробно объясняет, на какую государственную и региональную помощь они могут рассчитывать.
