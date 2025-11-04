Экстренная операция: кого первым увидела Юлия Барановская после пробуждения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:32
Шоу-бизнес

После неожиданной госпитализации на Ямале телеведущая Юлия Барановская рассказала, кто первым оказался рядом с ней в реанимации — и почему этот момент она запомнит навсегда.

Юлия Барановская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Барановская

После экстренной операции в Салехарде звезда ТВ впервые открыла глаза в палате реанимации — и увидела родное лицо. Первым, кто оказался рядом, был её старший сын Артём. Этот миг, по словам телеведущей, стал для неё самым трогательным и важным после пережитого.

На церемонии вручения премии "Золотой Граммофон" звезда впервые рассказала, как проходило её восстановление и что помогло ей не сдаваться.

"Это дорогого стоит. Это для меня было очень неожиданно. Я сначала подумала, что я брежу", — поделилась телеведущая Юлия Барановская.

Она призналась, что в тот момент в глазах сына читался испуг, но именно его присутствие вернуло ей силы.

"Он вообще не отходил от меня ни на шаг", — подытожила Юлия.

Экстренная госпитализация на Ямале

Инцидент произошёл в середине октября 2025 года. Барановская прилетела на Ямал для съёмок проекта "Большие семьи большой страны". Однако в процессе работы телеведущая почувствовала себя плохо. Врачи приняли решение срочно госпитализировать её в Салехарде.

Операция, по данным СМИ, была проведена экстренно. Медики не раскрывают подробностей диагноза, однако подчеркивают, что помощь была оказана своевременно. Вскоре к Юлии прилетели её мама и старший сын Артём, которые оставались рядом в течение всего периода восстановления.

Семья как источник поддержки

Юлия Барановская воспитывает троих детей — 19-летнего Артёма, 17-летнюю Яну и 12-летнего Арсения. Их отец — известный футболист Андрей Аршавин. Несмотря на то что телеведущая и спортсмен давно живут отдельно, Юлия никогда не скрывала: именно дети — главный стимул в её жизни.

После операции, по словам близких, телеведущая старалась быстро восстановиться, чтобы вернуться к работе. Семья окружила её заботой, а старший сын стал настоящей опорой.

 

Как восстановиться после операции: шаг за шагом

  1. Следовать рекомендациям врачей, не прерывая курс лечения.

  2. Обеспечить эмоциональную поддержку: близкие рядом — лучшая терапия.

  3. Пить достаточно воды и наладить питание, добавив белковые продукты и витамины.

  4. Постепенно возвращать физическую активность, начиная с лёгких прогулок.

  5. Использовать психологические практики — дыхательные упражнения или медитацию.

Для ускорения восстановления врачи часто советуют массажи, СПА-процедуры и курс витаминов группы B.

А что если операция застала вдали от дома?

Такие ситуации, как у Барановской, случаются нередко: гастроли, съёмки, командировки. Медики советуют всегда иметь при себе базовый набор медикаментов, страховку и контакты ближайших клиник. В экстремальных условиях именно эти меры могут спасти жизнь.

Мифы и правда

Миф: в региональных больницах низкий уровень медицины.
Правда: в Салехарде работают современные операционные и опытные хирурги.

Миф: операция автоматически означает долгую реабилитацию.
Правда: при раннем вмешательстве и поддержке близких восстановление может занять всего несколько недель.

Миф: телеведущие всегда лечатся за границей.
Правда: многие знаменитости предпочитают отечественные клиники, доверяя российским врачам.

Интересные факты

"Большие семьи большой страны" — телевизионный проект, посвящённый жизни многодетных семей из самых разных уголков России. Его ведущая — Юлия Барановская, которая вместе со съёмочной группой отправляется в регионы, чтобы увидеть, как живут герои программы.

В каждой серии команда показывает реальные истории, трудности и радости больших семей, делая акцент на том, с какими бытовыми и социальными проблемами они сталкиваются. Проект не только рассказывает о повседневной жизни родителей и детей, но и подробно объясняет, на какую государственную и региональную помощь они могут рассчитывать.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
