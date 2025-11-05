Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полный абсурд: как Джонатан Бейли отреагировал на звание самого сексуального мужчины

Шоу-бизнес

Актёр Джонатан Бейли выразил свои эмоции после того, как его объявили самым сексуальным мужчиной 2025 года.

Актёр Джонатан Бейли
Фото: Фан-аккаунт Джонатан Бейли ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Джонатан Бейли

Британский артист оказался признанным журналом People самым привлекательным представителем сильного пола текущего года.

"Это огромная честь. Разумеется, я невероятно польщен. И это полный абсурд. Это приходилось держать в секрете, так что я очень жду, когда некоторые друзья и семья узнают", — поделился Джонатан с People.

Сам рейтинг увековечился на обложке журнала, украшенной фотосессией актёра совместно с его любимцем — собакой породы кокапу. Фотографии вышли эмоциональными и искренними.

Наибольшее внимание поклонников привлекла работа Джонатана в качестве старшего брата Энтони Бриджертон в популярнейшем сериале Netflix "Бриджертоны". Но не менее значимым событием стала номинация Бейли на премию "Эмми" два года назад за исполнение второстепенной мужской роли в сериале "Попутчики". Позже Джонатан завоевал сердца зрителей исполнением образа Принца Фиеро в музыкальной картине "Злая" 2024 года.

Помимо кино, Бейли активно выступает на театральной сцене. Впервые он предстал перед зрителями в восемь лет, сыграв Гавроша в спектакле "Отверженные". Сегодня актёр успешно участвует в постановках популярных бродвейских мюзиклов "Последний год моей жизни" и "Американский психопат", получивших положительные отзывы критиков.

Поклонников восхищала яркая химия между Джонатоном и известной актрисой Скарлетт Йоханссон в фантастической ленте "Мир Юрского периода: Возрождение". 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
