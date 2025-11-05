Полный абсурд: как Джонатан Бейли отреагировал на звание самого сексуального мужчины

Актёр Джонатан Бейли выразил свои эмоции после того, как его объявили самым сексуальным мужчиной 2025 года.
Британский артист оказался признанным журналом People самым привлекательным представителем сильного пола текущего года.
"Это огромная честь. Разумеется, я невероятно польщен. И это полный абсурд. Это приходилось держать в секрете, так что я очень жду, когда некоторые друзья и семья узнают", — поделился Джонатан с People.
Сам рейтинг увековечился на обложке журнала, украшенной фотосессией актёра совместно с его любимцем — собакой породы кокапу. Фотографии вышли эмоциональными и искренними.
Наибольшее внимание поклонников привлекла работа Джонатана в качестве старшего брата Энтони Бриджертон в популярнейшем сериале Netflix "Бриджертоны". Но не менее значимым событием стала номинация Бейли на премию "Эмми" два года назад за исполнение второстепенной мужской роли в сериале "Попутчики". Позже Джонатан завоевал сердца зрителей исполнением образа Принца Фиеро в музыкальной картине "Злая" 2024 года.
Помимо кино, Бейли активно выступает на театральной сцене. Впервые он предстал перед зрителями в восемь лет, сыграв Гавроша в спектакле "Отверженные". Сегодня актёр успешно участвует в постановках популярных бродвейских мюзиклов "Последний год моей жизни" и "Американский психопат", получивших положительные отзывы критиков.
Поклонников восхищала яркая химия между Джонатоном и известной актрисой Скарлетт Йоханссон в фантастической ленте "Мир Юрского периода: Возрождение".
