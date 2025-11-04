Грузовик щебня готов: как депутат Госдумы РФ намерен уничтожить спутники Илона Маска Starlink

Депутат Госдумы Михаил Делягин обратился к Илону Маску с предложением решить проблему спутников Starlink.

Представитель нижней палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации заявил, что возникла определённая сложность со спутниками Маска.

Он объяснил, что в России создадут собственную систему спутниковой связи, способную обеспечивать управление вооружёнными силами без использования Сети американского миллиардера.

Депутат призвал иностранного бизнесмена добровольно отключить аппараты. В противном случае он пригрозил ликвидацией спутников Илона Маска.

"Это не очень сложно, это КамАЗ гравия высыпать на орбиту, если совсем грубо, и в течение недели все эти спутники будут ликвидированы", — высказался Делягин.

Starlink представляет собой группу из множества искусственных спутников, находящихся на низкой земной орбите. Основная цель проекта заключается в предоставлении стабильного высокоскоростного интернет-подключения глобального масштаба, включая труднодоступные регионы планеты и морские пространства. Проект принадлежит американской частной аэрокосмической компании SpaceX, основанной предпринимателем Маском.

Основные характеристики аппаратов Starlink включают:

Габаритные размеры каждого аппарата составляют примерно 3х1,5х0,2 метра.

Вес одного спутника равен приблизительно 260 килограммам.

Стандартное оборудование включает солнечные панели, электроракетные двигатели для коррекции орбиты, передающие и принимающие антенны.

Дополнительное оснащение состоит из лазерных коммуникационных устройств, обеспечивающих передачу сигнала непосредственно между аппаратами без участия наземных станций.