Депутат Госдумы Михаил Делягин обратился к Илону Маску с предложением решить проблему спутников Starlink.
Представитель нижней палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации заявил, что возникла определённая сложность со спутниками Маска.
Он объяснил, что в России создадут собственную систему спутниковой связи, способную обеспечивать управление вооружёнными силами без использования Сети американского миллиардера.
Депутат призвал иностранного бизнесмена добровольно отключить аппараты. В противном случае он пригрозил ликвидацией спутников Илона Маска.
"Это не очень сложно, это КамАЗ гравия высыпать на орбиту, если совсем грубо, и в течение недели все эти спутники будут ликвидированы", — высказался Делягин.
Starlink представляет собой группу из множества искусственных спутников, находящихся на низкой земной орбите. Основная цель проекта заключается в предоставлении стабильного высокоскоростного интернет-подключения глобального масштаба, включая труднодоступные регионы планеты и морские пространства. Проект принадлежит американской частной аэрокосмической компании SpaceX, основанной предпринимателем Маском.
Основные характеристики аппаратов Starlink включают:
