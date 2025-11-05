Я не буду выступать: почему Гарик Харламов вышел из себя после нового запрета

Комик Гарик Харламов отказался выступать из-за нового запрета.
Звезда Comedy Club Марина Кравец опубликовала в социальных сетях видео, в котором отразилось полное разочарование Гарика. На кадрах юморист внимательно читает вывешенное перед сценической площадкой объявление.
"Строго! Воздержитесь от нецензурной лексики. Со сцены не материмся!" — гласит запрет.
Это предписание возмутило Гарика.
"Я не буду выступать", — заявил артист.
Кравец подытожила сложившуюся ситуацию.
"Чуда не произошло", — отметила Марина.
Гарик Харламов неоднократно становился участником громких скандалов.
Начав путь в шоу-бизнесе именно благодаря участию в телевизионной игре КВН, впоследствии Харламов прекратил появляться на её экранах вследствие серьёзного конфликта с главой КВН Александром Масляковым. Как объяснил сам комик, поводом послужило несанкционированное участие артиста в стороннем проекте.
Картина "Текст" вызвала резонанс после выхода откровенных эпизодов с женой Харламова — актрисой Кристиной Асмус. Пользователи обрушились с критикой на актрису, обвиняя её в неподобающем поведении, а самого Харламова стали именовать обманутым мужем. Хотя юморист публично выразил поддержку супруге, ситуация привела лишь к ещё большим разногласиям.
После расставания отношения Харламова и Асмус приобрели публичный характер, перейдя в открытую конфронтацию на просторах соцсетей. Стороны обменивались взаимными упрёками, причём актриса заявляла о моральной жестокости экс-мужа и негативном влиянии на ребёнка. Сам же артист настаивал, что продолжает содержать бывшую семью.
