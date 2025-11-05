Я не буду выступать: почему Гарик Харламов вышел из себя после нового запрета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:03
Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов отказался выступать из-за нового запрета.

Комик Гарик Харламов
Фото: Инстаграм Марины Кравец by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комик Гарик Харламов

Звезда Comedy Club Марина Кравец опубликовала в социальных сетях видео, в котором отразилось полное разочарование Гарика. На кадрах юморист внимательно читает вывешенное перед сценической площадкой объявление.

"Строго! Воздержитесь от нецензурной лексики. Со сцены не материмся!" — гласит запрет.

Это предписание возмутило Гарика.

"Я не буду выступать", — заявил артист.

Кравец подытожила сложившуюся ситуацию.

"Чуда не произошло", — отметила Марина.

Гарик Харламов неоднократно становился участником громких скандалов.

Начав путь в шоу-бизнесе именно благодаря участию в телевизионной игре КВН, впоследствии Харламов прекратил появляться на её экранах вследствие серьёзного конфликта с главой КВН Александром Масляковым. Как объяснил сам комик, поводом послужило несанкционированное участие артиста в стороннем проекте.

Картина "Текст" вызвала резонанс после выхода откровенных эпизодов с женой Харламова — актрисой Кристиной Асмус. Пользователи обрушились с критикой на актрису, обвиняя её в неподобающем поведении, а самого Харламова стали именовать обманутым мужем. Хотя юморист публично выразил поддержку супруге, ситуация привела лишь к ещё большим разногласиям.

После расставания отношения Харламова и Асмус приобрели публичный характер, перейдя в открытую конфронтацию на просторах соцсетей. Стороны обменивались взаимными упрёками, причём актриса заявляла о моральной жестокости экс-мужа и негативном влиянии на ребёнка. Сам же артист настаивал, что продолжает содержать бывшую семью.

Ранее певца Прохора Шаляпина вывели из себя очередные запретительные инициативы представителей Государственной Думы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
